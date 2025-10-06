1 órája
Nem hibázott az eleje – a megye kettő 3-as csoportjának hétvégi eredményei
Nyertek az élcsapatok, továbbra sincs pontja a Szatmárcsekének. Mutatjuk a vármegyei II. osztály 3-as csoportjának hétvégi eredményeit.
Hétvégén a 7. fordulóval folytatódtak a vármegyei II. osztály küzdelmei. A 3. számú csoportban szombaton egy, míg vasárnap négy mérkőzést rendeztek.
Labdarúgás: vármegyei II osztály, 3. számú csoport, 7. forduló
Sonkád–Szatmárcseke 2–0 (2–0)
Sonkád, v.: Kocsis.
Sonkád: Gergorics – Feje, Makuka (Rétfalvi), Farkas D., Farkas T. (Botos), Horváth, Fejes, Mándi Zs. (Jencsik), Mándi Z., Németh (Fejes), Mercz. Edző: Homoki Endre.
Szatmárcseke: Nagy – Kóczé, Ombodi, Sztáraszta, Bozsányi (Kovács K.), Bakó, Kóczé (Molnár), Cigus, Császár, Bandics, Horváth (Kovács R.). Edző: Hadadi Ferenc.
Gól: Németh.
Ópályi–Fehérgyarmat 1–6 (0–1)
Ópályi, v.: Kósa.
Ópályi: Bélteki – Bársony, Varjasi (Kondor), Szatlószki, Pajti (Farkas), Rácz D., Jónás (Patály), Rácz P., Bartha A., Varga, Szilágyi. Edző: Bartha Miklós.
Fehérgyarmat: Munkácsi – Dascal, Tóth (Rostás), Lobos, Stef, Tempfli, Puskás, Kinczel, Bartha, Birle, Barna. Edző: Lucian Dascal.
Gól: Szatlószki, illetve Bartha 2, Tóth, Kinczel 2, Lobos.
Nyírcsaholy–Kisar 4–3 (3–1)
Nyírcsaholy, v.: Kocsis.
Nyírcsaholy: Gáspár – Ilku, Botos, Mező, Petrohai, Marozsán, Szabó, Sarkadi (Mező), Balogh, Ruha (Biczu), Jóni. Edző: Tóth Zoltán.
Kisar: Szabó – Andrási, Lakatos R., Lakatos F., Zun, Almási, Tatár, Nadimov, Bornemissza, Lakatos M., Gacsó. Edző: Siti Ferenc.
Gól: Mező 3, Petrohai, illetve Andrási, Lakatos F.
Őr–Vámosoroszi 1–5 (0–2)
Őr, v.: Lengyel.
Őr: Szabó A. – Zakor, Ilyés, Pethő, Márton (Lapos), Rézműves (Deme), Tisza (Szabó J.), Szabó L. (Jenei), Mulutó, Szőke, Jenei. Edző: Szabó Attila.
Vámosoroszi: Kánya – Somogyi R., Imre Zs., Riskó, Rigó (Szalai), Róka, Szabó, Dávid, Somogyi T. (Bihari), Kövesligeti, Imre M. Edző: Imre Zsolt.
Gól: Jenei (11-esből), illetve Somogyi R. 2, Imre Zs., Szabó, Kövesligeti.
Kocsord–Nagydobos 2–3 (2–3)
Kocsord, v.: Gáspár.
Kocsord: Papp – Pályi, Balogh R., Horváth, Gergely (Farkas), Varga, Virág, Kiss, Suta, Bozsányi (Jónás), Balogh I. Egyesületi elnök: Disznós Gusztáv.
Nagydobos: Pindzsula – Mos, Varga, Paragh, Malinetescu, Fleisz (Molnár), Zakor J., Zakor G., Baráth, Boldizsár (Fodor), Drabik (Paragh). Edző: Körmös Miklós.
Gól: Virág 2 (egyet 11-esből), illetve Fleisz 2 (egyet 11-esből), Baráth. Kiállítva: Varga (90.), Virág (93.).
