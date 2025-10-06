október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

13°
+10
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegyei labdarúgás

1 órája

Nem hibázott az eleje – a megye kettő 3-as csoportjának hétvégi eredményei

Címkék#vármegyei labdarúgás#megye II#labdarúgás

Nyertek az élcsapatok, továbbra sincs pontja a Szatmárcsekének. Mutatjuk a vármegyei II. osztály 3-as csoportjának hétvégi eredményeit.

Szon.hu

Hétvégén a 7. fordulóval folytatódtak a vármegyei II. osztály küzdelmei. A 3. számú csoportban szombaton egy, míg vasárnap négy mérkőzést rendeztek.

vármegyei
A vármegyei II. osztály 3-as csoportjában nagyon együtt van az élboly 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Labdarúgás: vármegyei II osztály, 3. számú csoport, 7. forduló

Sonkád–Szatmárcseke 2–0 (2–0)

Sonkád, v.: Kocsis.

Sonkád: Gergorics – Feje, Makuka (Rétfalvi), Farkas D., Farkas T. (Botos), Horváth, Fejes, Mándi Zs. (Jencsik), Mándi Z., Németh (Fejes), Mercz. Edző: Homoki Endre.

Szatmárcseke: Nagy – Kóczé, Ombodi, Sztáraszta, Bozsányi (Kovács K.), Bakó, Kóczé (Molnár), Cigus, Császár, Bandics, Horváth (Kovács R.). Edző: Hadadi Ferenc.

Gól: Németh.

Ópályi–Fehérgyarmat 1–6 (0–1)

Ópályi, v.: Kósa.

Ópályi: Bélteki – Bársony, Varjasi (Kondor), Szatlószki, Pajti (Farkas), Rácz D., Jónás (Patály), Rácz P., Bartha A., Varga, Szilágyi. Edző: Bartha Miklós.

Fehérgyarmat: Munkácsi – Dascal, Tóth (Rostás), Lobos, Stef, Tempfli, Puskás, Kinczel, Bartha, Birle, Barna. Edző: Lucian Dascal.

Gól: Szatlószki, illetve Bartha 2, Tóth, Kinczel 2, Lobos.

Nyírcsaholy–Kisar 4–3 (3–1)

Nyírcsaholy, v.: Kocsis.

Nyírcsaholy: Gáspár – Ilku, Botos, Mező, Petrohai, Marozsán, Szabó, Sarkadi (Mező), Balogh, Ruha (Biczu), Jóni. Edző: Tóth Zoltán.

Kisar: Szabó – Andrási, Lakatos R., Lakatos F., Zun, Almási, Tatár, Nadimov, Bornemissza, Lakatos M., Gacsó. Edző: Siti Ferenc.

Gól: Mező 3, Petrohai, illetve Andrási, Lakatos F.

Őr–Vámosoroszi 1–5 (0–2)

Őr, v.: Lengyel.

Őr: Szabó A. – Zakor, Ilyés, Pethő, Márton (Lapos), Rézműves (Deme), Tisza (Szabó J.), Szabó L. (Jenei), Mulutó, Szőke, Jenei. Edző: Szabó Attila.

Vámosoroszi: Kánya – Somogyi R., Imre Zs., Riskó, Rigó (Szalai), Róka, Szabó, Dávid, Somogyi T. (Bihari), Kövesligeti, Imre M. Edző: Imre Zsolt.

Gól: Jenei (11-esből), illetve Somogyi R. 2, Imre Zs., Szabó, Kövesligeti.

Kocsord–Nagydobos 2–3 (2–3)

Kocsord, v.: Gáspár.

Kocsord: Papp – Pályi, Balogh R., Horváth, Gergely (Farkas), Varga, Virág, Kiss, Suta, Bozsányi (Jónás), Balogh I. Egyesületi elnök: Disznós Gusztáv.

Nagydobos: Pindzsula – Mos, Varga, Paragh, Malinetescu, Fleisz (Molnár), Zakor J., Zakor G., Baráth, Boldizsár (Fodor), Drabik (Paragh). Edző: Körmös Miklós.

Gól: Virág 2 (egyet 11-esből), illetve Fleisz 2 (egyet 11-esből), Baráth. Kiállítva: Varga (90.), Virág (93.).

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu