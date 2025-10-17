A Milota után újabb csapat dobta be a törölközőt

Mint arról beszámoltunk, szeptember végén visszalépett a további küzdelmektől a Milota. Eddigi eredményeit már törölték a rendszerből, így a többihez hasonlóan a megye kettő 3. számú csoportjában is tizenegy alakulat küzd a bajnoki pontokért. A héten tovább fogyatkozott a vármegyei labdarúgás mezőnye, a vármegyei III. osztály Kelet csoportjában szereplő Nábrád visszalépett a további küzdelmektől, erről az MLSZ vármegyei igazgatósága számolt be. Mint írják 16. számú körlevelük versenybizottsági határozatában, elfogadták visszalépésüket és kizárták őket a bajnokságból. Így a csoportban 11 együttes küzd tovább a bajnoki pontokért.

Újabb csapattal lett szegényeb a vármegyei labdarúgás, ezúttal a Nábrád felnőttcsapata dobta be a törölközőt

