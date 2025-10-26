október 26., vasárnap

Vármegyei labdarúgás

1 órája

Udvariatlan vendégek – összegyűjtöttük a megye egy vasárnap eredményeit, edzői nyilatkozatait

Mindkét meccsen a vendégcsapat nyert. Mutatjuk vármegyei I. osztály vasárnap eredményeit.

A szombati öt mérkőzés után vasárnap két találkozót rendeztek a Nyír-Wetland vármegyei  I. osztály 12. fordulójában. A Gyulaháza a Gergelyiugornyáról hozta el a három pontot, míg a Kótaj Ibrányban nyert. 

Labdarúgás: Nyír-Wetland vármegyei I. osztály, 12. forduló

Gyulaháza–Gergelyiugornya 0–3 (0–2)

Gyulaháza, v.: Muszka.

Gyulaháza: Mohl – Dolhai, Kozma Zs., Kozma M., Simon, Farkas, Ivánkó, Papp, Kasza, Fodor, Galambos. Edző: Deák Béla.

Gergelyiugornya: Vakarcs – Szász, Szabó, Szokolai, Barta, Bátyi, Bíró, Rácz, Alapi, Csonka, Balogh P. Játékos-edző: Balogh Tibor. Gól: Szokolai, Balogh P., Barta. Kiállítva: Kasza (75.).

Deák Béla: – Sajnos nem tudjuk átlépni saját árnyékunkat. Két könnyen elkerülhető gólból hátrányba kerültünk, utána hiába futottunk az eredmény után, még a szépítés sem jött össze. További sok sikert kívánok a Gergelyiugornyának!

Balogh Tibor: – A fiúk átérezték a mérkőzés jelentőségét és nagyon jó mentalitással álltak bele a játékba. Ha támadásban kicsit pontosabbak vagyunk, akkor akár nagyobb arányú is lehetett volna a győzelmünk. Gratulálok minden játékosomnak a mai teljesítményéhez!

Ibrány–Kótaj 1–2 (1–2)

Ibrány, v.: Kosztyu.

Ibrány: Tóth – Horváth, Motkó (Kiss), Nagy, Barta (Lukács), Csáki, Lakatos, Gergely (Boros), Ács, Szokol, Virág (Novák). Edző: Fiumei Viktor.

Kótaj: Kromplák – Czimer, Nagy, Ujvári (Nóbrega), Papp, Dencs, Haller, Forgó, Sallai, Magyar, Korsoveczki. Edző: Seregi Mihály. Gól: Nagy (11-esből), illetve Haller, Korsoveczki.

Fiumei Viktor: – Korai vezetésünk ellenére Kótaj két mezőnybeli pontrúgásból megfordította a mérkőzést a szünetig. A második félidőben mentünk előre, tettük a dolgunkat, viszont az egyenlítő gólt nem tudtuk megszerezni. Kótaj kontrái pedig veszélyesek voltak, ezért nem maradt más, mint gratulálni az ellenfélnek!

Seregi Mihály: – Rangadóhoz méltó mérkőzés volt. Sikerült elhozni Ibrányból a három pontot. Gratulálok a fiúknak! További sok sikert az ellenfélnek!

 

 

 

