Nyíregyházán is nyert az éllovas – a megye kettő 2-es csoportjának hétvégi eredményei
A Záhony kiütötte a Tuzsért, nem hibázott az Újdombrád . Mutatjuk a vármegyei II. osztály 2-es csoportjának hétvégi eredményeit.
Hétvégén a 7. fordulóval folytatódtak a vármegyei II. osztály küzdelmei. Az 2. számú csoportban szombaton egy, míg vasárnap négy mérkőzést rendeztek.
Labdarúgás: vármegyei II osztály, 2. számú csoport, 7. forduló
Filo SE–Újdombrád 2–3 (1–0)
Nyíregyháza, v.: Maleskovits R.
Filo: Ferencz – Micovda (Nemes), Nagy, Majoros, Lipcsei, Szabó, Krutilla (László), Asztalos, Hokk B. (Dobrosi), Vajda (Rácz), Bárdos (Szabó). Edző: Balogh Zoltán.
Újdombrád: Balla – Bodnár (Poór), Veres (Mándi), Balla, Bodó, Bandor, Tóth, Balogh, Puporka (Dogi), Tóth, örök. Edző: Balla János.
Gól: Nagy, Majoros (11-esből), illetve Veres, Puporka, Mándi.
Záhony–Tuzsér 6–0 (2–0)
Záhony, v.: Paráda R.
Záhony: Mucsiscska – Balogh R., Rusznák, Zán, Angyal, Balogh S. (Sajtos N.), Szitai, Barkaszi, Győri, Gombkötő Z., Fábián. Játékos-edző: Gombkötő Zoltán.
Tuzsér: Révész Barnabás – Sajtos R. (Szőke), Balogh T., Révész Bálint, Péter, Balogh G. (Kovács), Koszta (Gombkötő S.), Setét, Osztolykán (Iván), Jónás. Edző: Szabó István.
Gól: Gombkötő Z. 3, Balogh S. 2, Fábián.
Fényeslitke–Jéke 0–1 (0–1)
Fényeslitke, v.: Tóth L.
Fényeslitke: Rohács – Czap, Demete, Nagy Bence (Miczák), Fodor (Lakatos), Kovács D., Kovács J., Nagy Z., Lippai (Takács), Arnóczki (Kazár), Nagy Bertalan (Juhász). Edző: Nagy Zoltán.
Jéke: Iván (Miskolczi Á.) – Iván A., Koszta, Setét, Mona, Huszti (Csáki), Jónás K. II., Balogh L., Horváth (Kovács), Balogh M., Barna. Edző: Volkán Roland.
Gól: Iván.
Vaja–Nyírkarász 3–1 (0–1)
Vaja, v.: Kosztyu.
Vaja: Ilyés – Pilik, Kósa, Mozga, Virág (Soós), Bencze (Konrád), Nagy (Mikó), Simák, Papp)(Lusánszki), Mocsár (Nagy), Bencze. Edző: Simák János.
Nyírkarász: Molnár – Király, Jónás (Tóth T.), Dudás, (Roskó), Tóth M., Kasza, Farkas (Lesku), Kovács (Liptai), Csáki, Koós, Veress (Savrnoh). Edző: Éles István.
Gól: Bencze 2, Virág (11-esből), illetve Farkas.
Ajak–Nagyhalász 6–3 (4–1)
Ajak, v.: Kondor.
Ajak: Séra – Homoki (Csuka (Szopkó)), Iski (Horváth), Ténai, Lakatos, Miskolczi G., Harakály (Hódos), Bakó, Illés A., Varga (Nikisher), Soós. Edző: Szőlősi Lóránd.
Nagyhalász: Krizsanovszki (Tóth B.) – Illés A., Együd (Olcsvári), Czirbik, Iván, Lippai, Korsoveczki, Oláh (Csatlós), Balogh, Mészáros, Kormány. Edző: Kató István.
Gól: Lakatos 3, Soós, Varga, Illés A., illetve Iván 3.
