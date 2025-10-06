október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

Vármegyei labdarúgás

1 órája

Nyíregyházán is nyert az éllovas – a megye kettő 2-es csoportjának hétvégi eredményei

Címkék#vármegyei labdarúgás#megye II#labdarúgás

A Záhony kiütötte a Tuzsért, nem hibázott az Újdombrád . Mutatjuk a vármegyei II. osztály 2-es csoportjának hétvégi eredményeit.

Szon.hu

Hétvégén a 7. fordulóval folytatódtak a vármegyei II. osztály küzdelmei. Az 2. számú csoportban szombaton egy, míg vasárnap négy mérkőzést rendeztek.

vármegyei
A vármegyei II. osztály 2-es csoportjában is folytatódtak a küzdelmek
Forrás: illusztráció: getty

Labdarúgás: vármegyei II osztály, 2. számú csoport, 7. forduló

Filo SE–Újdombrád 2–3 (1–0)

Nyíregyháza, v.: Maleskovits R.

Filo: Ferencz – Micovda (Nemes), Nagy, Majoros, Lipcsei, Szabó, Krutilla (László), Asztalos, Hokk B. (Dobrosi), Vajda (Rácz), Bárdos (Szabó). Edző: Balogh Zoltán.

Újdombrád: Balla – Bodnár (Poór), Veres (Mándi), Balla, Bodó, Bandor, Tóth, Balogh, Puporka (Dogi), Tóth, örök. Edző: Balla János.

Gól: Nagy, Majoros (11-esből), illetve Veres, Puporka, Mándi.

Záhony–Tuzsér 6–0 (2–0)

Záhony, v.: Paráda R.

Záhony: Mucsiscska – Balogh R., Rusznák, Zán, Angyal, Balogh S. (Sajtos N.), Szitai, Barkaszi, Győri, Gombkötő Z., Fábián. Játékos-edző: Gombkötő Zoltán.

Tuzsér: Révész Barnabás – Sajtos R. (Szőke), Balogh T., Révész Bálint, Péter, Balogh G. (Kovács), Koszta (Gombkötő S.), Setét, Osztolykán (Iván), Jónás. Edző: Szabó István.

Gól: Gombkötő Z. 3, Balogh S. 2, Fábián.

Fényeslitke–Jéke 0–1 (0–1)

Fényeslitke, v.: Tóth L.

Fényeslitke: Rohács – Czap, Demete, Nagy Bence (Miczák), Fodor (Lakatos), Kovács D., Kovács J., Nagy Z., Lippai (Takács), Arnóczki (Kazár), Nagy Bertalan (Juhász). Edző: Nagy Zoltán.

Jéke: Iván (Miskolczi Á.) – Iván A., Koszta, Setét, Mona, Huszti (Csáki), Jónás K. II., Balogh L., Horváth (Kovács), Balogh M., Barna. Edző: Volkán Roland.

Gól: Iván.

Vaja–Nyírkarász 3–1 (0–1)

Vaja, v.: Kosztyu.

Vaja: Ilyés – Pilik, Kósa, Mozga, Virág (Soós), Bencze (Konrád), Nagy (Mikó), Simák, Papp)(Lusánszki), Mocsár (Nagy), Bencze. Edző: Simák János.

Nyírkarász: Molnár – Király, Jónás (Tóth T.), Dudás, (Roskó), Tóth M., Kasza, Farkas (Lesku), Kovács (Liptai), Csáki, Koós, Veress (Savrnoh). Edző: Éles István.

Gól: Bencze 2, Virág (11-esből), illetve Farkas.

Ajak–Nagyhalász 6–3 (4–1)

Ajak, v.: Kondor.

Ajak: Séra – Homoki (Csuka (Szopkó)), Iski (Horváth), Ténai, Lakatos, Miskolczi G., Harakály (Hódos), Bakó, Illés A., Varga (Nikisher), Soós. Edző: Szőlősi Lóránd.

Nagyhalász: Krizsanovszki (Tóth B.) – Illés A., Együd (Olcsvári), Czirbik, Iván, Lippai, Korsoveczki, Oláh (Csatlós), Balogh, Mészáros, Kormány. Edző: Kató István.

Gól: Lakatos 3, Soós, Varga, Illés A., illetve Iván 3.

 

