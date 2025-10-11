Gólzáporos szombat a vármegyei élvonalban

Csenger–Gergelyiugornya 4–1 (2–0)

Csenger, v.: Fehér.

Csenger: Szedlacsek G. – Nagy (Fejes), Lyáh (Barcsay), Popovics, Somlyai, Csorvási, Orosz (Mona), Gaál, Szedlacsek Á., Peterman (Német), Osváth (Ur). Edző: Orosz Ferenc.

Gergelyiugornya: Vakarcs – Szász, Szabó (Aranyos), Szokolai, Zán (Danku), Barta, Bátyi, Bíró (Röti), Alapi, Csonka, Lakatos (Rácz Zs.). Játékos-edző: Balogh Tibor.

Gól: Somlyai, Peterman, Osváth, Szedlacsek Á, illetve Szokolai.

Orosz Ferenc: – Kiváló játékvezetés mellett egy szimpatikus csapat ellen sikerült megszereznünk a három pontot. Nagyon koncentráltan, fegyelmezetten és sokszor látványosan futballoztunk. A srácok megérdemlik a dicséretet, sok sikert kívánok ellenfelünknek.

Balogh Tibor: – Van két hetünk, hogy elgondolkozzunk, mit is akarunk mi ettől a játéktól. Gratulálunk Csengernek a győzelemhez!

Mándok–Nagyecsed 2–0 (1–0)

Mándok, v.: Takács.

Mándok: Végső – Maroda, Csáki P. (Csáki G.), Gyüre (Fejes), Bokor, Molnár, Cservenyák, Spisák, Kozma Zs. (Veress), Méhész (Matyi), Jánvári. Edző: Baksa Zoltán.

Nagyecsed: Nagy M. – Zámbó (Sarkadi G.), Tangel, Tilinger, Bulyáki K., Nagy N., Orosz (Boldizsár), Lakatos (Nyíregyházi), Kovács, Hudák, Jónucz (Bulyáki A.). Edző: Piskóti Zsolt.

Gól: Gyüre, Bokor. Kiállítva: Hudák (61.).

Baksa Zoltán: – Az első félidőben nagyon akadozott a játékunk. Sok volt a párharc, sok volt a ki nem kényszerített hiba. Ezt a szünetben átbeszéltük, a második félidőben jó felfogásban jöttünk ki, s megérdemelten tartottuk itthon a három pontot. További sok sikert a Nagyecsednek!

Piskóti Zsolt: – Egyszer minden sorozat megszakad. A lényeg, hogy ez ne okozzon visszaesést és már jövő héten javítsunk. Meccs előtt azt gondoltam több lesz a játék, de egy brusztolós, hajtós mérkőzés lett, amiben Mándok nagyon jó. Két olyan gólt kaptunk, amire készültünk, ez bosszantó, ráadásul a másodikat egy nagy bedobás után. További sok sikert Mándoknak!