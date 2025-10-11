október 11., szombat

Vármegyei Foci

1 órája

Gólzáporos szombat a vármegyei élvonalban

A Mátészalka, a Csenger és a Vásárosnamény is megszórta magát. Íme a vármegyei élvonal szombati eredményei.

Mihály Norbert

Magabiztos győzelmet aratott a Tiszavasvári vendégeként az éllovas Mátészalka, miközben a Csenger és a Mándok odahaza gyűjtötte be a három pontot a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztályban. A "kiesési rangadón" a Vásárosnamény hat góllal tömte ki a Nyírmeggyest.

vármegyei
Ismét magabiztos volt a vármegyei élvonalban a listavezető Mátészalka
Fotó: Mátészalkai MTK

Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály, 10. forduló 

Tiszavasvári–Mátészalka 1–7 (0–5)
Tiszavasvári, v.: Valu.
Tiszavasvári: Mászlai – Szolyka (Karalyos), Czifra Á., Tolnai, Bakos (Bíró), Bolega, Zsoldos, Makra (Balogh), Czifra L. (Nagy), Bóz, Miterkó (Vinginder). Edző: Szabó Zoltán.
Mátészalka: Szilágyi – Sárosi (Fenyőfalvi), Molnár (Szántó), Kovács, Jene, Bényei (Mező), Rubus, Bodó, Torkos (Milák), Vámos, Farkas. Edző: Makszim Gábor. 
Gól: Zsoldos, illetve Szolyka (öngól), Torkos, Kovács 3, Jene, Vámos.
Szabó Zoltán: – C’est la vie! További sok sikert az ellenfélnek! Hajrá Vasvári!
Makszim Gábor: – Jól mozgott a héten a csapat, főleg a szerdai edzésen látható volt, hogy a hétvégén jó eredményt tudunk elérni. Gratulálok a csapatnak! További sok sikert a hazaiaknak!

Vármegyei foci: Tiszavasvári – Mátészalka

Fotók: Sipeki Péter

Csenger–Gergelyiugornya 4–1 (2–0)
Csenger, v.: Fehér.
Csenger: Szedlacsek G. – Nagy (Fejes), Lyáh (Barcsay), Popovics, Somlyai, Csorvási, Orosz (Mona), Gaál, Szedlacsek Á., Peterman (Német), Osváth (Ur). Edző: Orosz Ferenc.
Gergelyiugornya: Vakarcs – Szász, Szabó (Aranyos), Szokolai, Zán (Danku), Barta, Bátyi, Bíró (Röti), Alapi, Csonka, Lakatos (Rácz Zs.). Játékos-edző: Balogh Tibor. 
Gól: Somlyai, Peterman, Osváth, Szedlacsek Á, illetve Szokolai.
Orosz Ferenc: – Kiváló játékvezetés mellett egy szimpatikus csapat ellen sikerült megszereznünk a három pontot. Nagyon koncentráltan, fegyelmezetten és sokszor látványosan futballoztunk. A srácok megérdemlik a dicséretet, sok sikert kívánok ellenfelünknek.
Balogh Tibor: – Van két hetünk, hogy elgondolkozzunk, mit is akarunk mi ettől a játéktól. Gratulálunk Csengernek a győzelemhez!

Mándok–Nagyecsed 2–0 (1–0)
Mándok, v.: Takács.
Mándok: Végső – Maroda, Csáki P. (Csáki G.), Gyüre (Fejes), Bokor, Molnár, Cservenyák, Spisák, Kozma Zs. (Veress), Méhész (Matyi), Jánvári. Edző: Baksa Zoltán.
Nagyecsed: Nagy M. – Zámbó (Sarkadi G.), Tangel, Tilinger, Bulyáki K., Nagy N., Orosz (Boldizsár), Lakatos (Nyíregyházi), Kovács, Hudák, Jónucz (Bulyáki A.). Edző: Piskóti Zsolt. 
Gól: Gyüre, Bokor. Kiállítva: Hudák (61.).
Baksa Zoltán: – Az első félidőben nagyon akadozott a játékunk. Sok volt a párharc, sok volt a ki nem kényszerített hiba. Ezt a szünetben átbeszéltük, a második félidőben jó felfogásban jöttünk ki, s megérdemelten tartottuk itthon a három pontot. További sok sikert a Nagyecsednek!
Piskóti Zsolt: – Egyszer minden sorozat megszakad. A lényeg, hogy ez ne okozzon visszaesést és már jövő héten javítsunk. Meccs előtt azt gondoltam több lesz a játék, de egy brusztolós, hajtós mérkőzés lett, amiben Mándok nagyon jó. Két olyan gólt kaptunk, amire készültünk, ez bosszantó, ráadásul a másodikat egy nagy bedobás után. További sok sikert Mándoknak!

Vásárosnamény–Nyírmeggyes 6–0 (3–0)
Vásárosnamény, v.: Papp.
Vásárosnamény: Csordás – Géci, Gere, Újvári (Illés), Marozsán, Deskó, Slobodianyk (Hadadi), Szabó, Odunuga (Olaitan), Kopor, Orosz. Egyesületi elnök: Lénárt Sándor.
Nyírmeggyes: Varga – Törő, Tóth L. (Kujbus), Nagy Zs., Török, Baglyos (Takács), Batizi Pócsi, Huszti (Tóth Á.), Silimon, Mányi, Nagy Z. Egyesületi elnök: Nagy Zsolt. 
Gól: Deskó 4 (egyet 11-esből), Újvári, Géci.
Lénárt Sándor: – Erre a három pontra már nagyon ki voltunk éhezve. Csak dicsérni tudom a csapat valamennyi tagját, végig fegyelmezetten játszottunk. Úgy gondolom, hogy teljes mértékben megérdemeltük a győzelmet. Külön gratulálok Deskó Dávidnak, aki ezen a meccsen négy gólt szerzett. További sok sikert a Nyírmeggyesnek! Hajrá Namény!
Nagy Zsolt: – Nem nyilatkozott!

Vasárnap játsszák: Gyulaháza–Nyírbátor, Ibrány–Újfehértó és Kótaj–Nagykálló!

 

