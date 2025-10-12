1 órája
Nem tudja lerázni magáról a Mátészalka a Nyírbátort
Magabiztos volt a Bátor, de győzött az Ibrány és a Nagykálló is. Íme a vármegyei élvonal vasárnapi eredményei.
A Gyulaháza–Nyírbátor találkozón folytatódott a szombati gólzápor, ugyanis hat találatot hozott az összecsapás. A vármegyei I. osztály vasárnapi játéknapján rangadót nyert az Ibrány, s fontos győzelmet aratott a Nagykálló.
Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály, 10. forduló
Gyulaháza–Nyírbátor 2–4 (1–1)
Gyulaháza, v.: Balogh.
Gyulaháza: Kasza – Bunkóczi, Mohl, Dolhai, Kozma Zs. (Ivánkó), Kozma M., Simon, Farkas, Fodor (Csépke), Galambos, Novák (Papp). Edző: Deák Béla.
Nyírbátor: Kopasz – Tóth Sz., Bodó, Tóth Á. (Tóth E.), Gömze (Karácsony), Hunyadi, Gönczör, Márton, Budaházi, Orosz, Ur. Játékos-edző: Erdei Zoltán.
Gól: Farkas, Dolhai, illetve Gömze, Bodó, Márton, Tóth Sz.
Deák Béla: – Sokkal több volt ebben a mérkőzésben, mint amit az eredmény mutat. A csapat jó mentalitással játszott, fizikálisan és taktikailag is fel tudtuk venni a versenyt a mezőny egyik legerősebb csapatával. Sajnos a rögzített helyzetek levédekezésében gyengének bizonyultunk, ettől függetlenül dicséret illeti a csapatot, mert rengeteg helyzetet tudtunk kialakítani. Helyzetkihasználásban fejlődnünk kell, de láttam biztató jeleket és olyan dolgokat, amelyre a jövőben bátran építhetünk. Viszont nem mehetünk el szó nélkül amellett a tény mellett, hogy két teljesen egyértelmű büntetőt nem kaptunk meg és a második gólt egy egyértelmű kezezés előzte meg. Így egy kicsit savanyú a szőlő, de ettől függetlenül gratulálok a Nyírbátornak és további sok sikert kívánok nekik!
Erdei Zoltán: – Ezen a mérkőzésen nehéz talajú pályán nem lehetett folyamatos játékot kialakítani. Nehézzé tettük magunknak a meccset, mert az első félidőben sok helyzetet elpuskáztunk, de a második félidőben jobban koncentrálva be tudtuk gyűjteni a három pontot.
Ibrány–Újfehértó 2–1 (1–1)
Ibrány, v.: Juhász.
Ibrány: Tóth – Horváth, Motkó (Bészély), Kiss (Virág), Nagy, Barta (Boros), Csáki, Lakatos, Gergely (Novák), Ács. Edző: Fiumei Viktor.
Újfehértó: Budaházi – Chrien, Toldi, Kállai, Pallai B., Zámbó, Daróczi, Tóth (Angyal), Garda, Benke, Szilágyi. Edző: Kiss Tamás.
Gól: Horváth, Ács, illetve Toldi. Kiállítva: Szilágyi (86.).
Fiumei Viktor: – Egy végig kiegyenlített és kiélezett mérkőzésen azzal a bizonyos egy góllal sikerült megnyerni a mérkőzést. Láthattunk a végén egy jól eltalált lövésből egy győztes gólt, valamint kapusunk bemutatta a győztes védést is. További sok sikert az Újfehértónak!
Kiss Tamás: – Úgy érzem, hogy teljesen ikszes találkozó volt. Az első félidőben is már mindkét csapatnál megvoltak a helyzetek. Az első öt percet leszámítva végig domináltuk a második félidőt, pont egy olyan időszakban kaptuk a gólt, amikor a mi játékunkban jobban benne volt, de a mérkőzés összképét tekintve a legreálisabb eredmény a döntetlen lett volna.
Kótaj–Nagykálló 0–1 (0–0)
Kótaj, v.: Kondor.
Kótaj: Reszler – Czimer, Nagy, Jobbágy, Ujvári, Dencs, Haller, Kató, Magyar, Lakóczi (Géresi), Korsoveczki. Edző: Seregi Mihály.
Nagykálló: Csikós – Erdei, Marozsán, Ramos, Puluczkai, Homann, Oláh, Sipos (Marinka), Mészáros, Sidibe, Kovács (Simon). Edző: Homann Richárd.
Gól: Mészáros. Kiállítva: Sidibe (84.).
Seregi Mihály: – Gratulálok a kállói csapatnak a győzelemhez, de megjegyzem, hogy nagyon gyenge játékvezetés mellett a Ramos olyan mozdulatot tett és úgy próbált szerelni, hogy a világ minden pályáján ezért kiállítás járt volna. Határozatlan volt a játékvezető és nem volt a helyzet magaslatán.
Homann Richárd: – Nagyon fontos három pontot szereztünk, a második félidő alapján úgy gondolom, megérdemelten. Gratulálok a fiúknak!
A bajnokság állása:
|1
|MÁTÉSZALKAI MTK
|9
|8
|1
|0
|32
|4
|28
|25
|2
|NYÍRBÁTORI LSE
|9
|8
|1
|0
|23
|11
|12
|25
|3
|MÁNDOK VSE
|9
|6
|1
|2
|23
|10
|13
|19
|4
|NAGYECSED RSE
|10
|6
|1
|3
|12
|7
|5
|19
|5
|IBRÁNY SE
|9
|6
|0
|3
|19
|13
|6
|18
|6
|NAGYKÁLLÓI VSE
|10
|5
|1
|4
|19
|17
|2
|16
|7
|CSENGER FC
|9
|5
|0
|4
|23
|20
|3
|15
|8
|ÚJFEHÉRTÓ SE
|9
|4
|0
|5
|14
|14
|0
|12
|9
|KÓTAJ SE
|9
|3
|2
|4
|14
|11
|3
|11
|10
|AGNIS-GERGELYIUGORNYAI SE
|10
|3
|1
|6
|14
|17
|-3
|10
|11
|BAKTALÓRÁNTHÁZA VSE
|8
|3
|0
|5
|14
|21
|-7
|9
|12
|GYULAHÁZA KSE
|9
|3
|0
|6
|14
|29
|-15
|9
|13
|SWISS KRONO-VÁSÁROSNAMÉNY
|9
|2
|1
|6
|16
|23
|-7
|7
|14
|TISZAVASVÁRI SE
|9
|1
|2
|6
|13
|29
|-16
|5
|15
|NYÍRMEGGYES SK
|10
|0
|1
|9
|10
|34
|-24
|1