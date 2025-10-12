október 12., vasárnap

Vármegyei Foci

1 órája

Nem tudja lerázni magáról a Mátészalka a Nyírbátort

Címkék#Mátészalka#vármegyei foci#Nyírbátor

Magabiztos volt a Bátor, de győzött az Ibrány és a Nagykálló is. Íme a vármegyei élvonal vasárnapi eredményei.

Mihály Norbert

A Gyulaháza–Nyírbátor találkozón folytatódott a szombati gólzápor, ugyanis hat találatot hozott az összecsapás. A vármegyei I. osztály vasárnapi játéknapján rangadót nyert az Ibrány, s fontos győzelmet aratott a Nagykálló.

vármegyei
Fontos győzelmet aratott az Ibrány a vármegyei élvonal vasárnapi játéknapján
Fotó: Ibrány SE

Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály, 10. forduló

Gyulaháza–Nyírbátor 2–4 (1–1)
Gyulaháza, v.: Balogh.
Gyulaháza: Kasza – Bunkóczi, Mohl, Dolhai, Kozma Zs. (Ivánkó), Kozma M., Simon, Farkas, Fodor (Csépke), Galambos, Novák (Papp). Edző: Deák Béla.
Nyírbátor: Kopasz – Tóth Sz., Bodó, Tóth Á. (Tóth E.), Gömze (Karácsony), Hunyadi, Gönczör, Márton, Budaházi, Orosz, Ur. Játékos-edző: Erdei Zoltán. 
Gól: Farkas, Dolhai, illetve Gömze, Bodó, Márton, Tóth Sz.
Deák Béla: – Sokkal több volt ebben a mérkőzésben, mint amit az eredmény mutat. A csapat jó mentalitással játszott, fizikálisan és taktikailag is fel tudtuk venni a versenyt a mezőny egyik legerősebb csapatával. Sajnos a rögzített helyzetek levédekezésében gyengének bizonyultunk, ettől függetlenül dicséret illeti a csapatot, mert rengeteg helyzetet tudtunk kialakítani. Helyzetkihasználásban fejlődnünk kell, de láttam biztató jeleket és olyan dolgokat, amelyre a jövőben bátran építhetünk. Viszont nem mehetünk el szó nélkül amellett a tény mellett, hogy két teljesen egyértelmű büntetőt nem kaptunk meg és a második gólt egy egyértelmű kezezés előzte meg. Így egy kicsit savanyú a szőlő, de ettől függetlenül gratulálok a Nyírbátornak és további sok sikert kívánok nekik!
Erdei Zoltán: – Ezen a mérkőzésen nehéz talajú pályán nem lehetett folyamatos játékot kialakítani. Nehézzé tettük magunknak a meccset, mert az első félidőben sok helyzetet elpuskáztunk, de a második félidőben jobban koncentrálva be tudtuk gyűjteni a három pontot.

Ibrány–Újfehértó 2–1 (1–1)
Ibrány, v.: Juhász.
Ibrány: Tóth – Horváth, Motkó (Bészély), Kiss (Virág), Nagy, Barta (Boros), Csáki, Lakatos, Gergely (Novák), Ács. Edző: Fiumei Viktor.
Újfehértó: Budaházi – Chrien, Toldi, Kállai, Pallai B., Zámbó, Daróczi, Tóth (Angyal), Garda, Benke, Szilágyi. Edző: Kiss Tamás. 
Gól: Horváth, Ács, illetve Toldi. Kiállítva: Szilágyi (86.).
Fiumei Viktor: – Egy végig kiegyenlített és kiélezett mérkőzésen azzal a bizonyos egy góllal sikerült megnyerni a mérkőzést. Láthattunk a végén egy jól eltalált lövésből egy győztes gólt, valamint kapusunk bemutatta a győztes védést is. További sok sikert az Újfehértónak!
Kiss Tamás: – Úgy érzem, hogy teljesen ikszes találkozó volt. Az első félidőben is már mindkét csapatnál megvoltak a helyzetek. Az első öt percet leszámítva végig domináltuk a második félidőt, pont egy olyan időszakban kaptuk a gólt, amikor a mi játékunkban jobban benne volt, de a mérkőzés összképét tekintve a legreálisabb eredmény a döntetlen lett volna.

Kótaj–Nagykálló 0–1 (0–0)
Kótaj, v.: Kondor.
Kótaj: Reszler – Czimer, Nagy, Jobbágy, Ujvári, Dencs, Haller, Kató, Magyar, Lakóczi (Géresi), Korsoveczki. Edző: Seregi Mihály.
Nagykálló: Csikós – Erdei, Marozsán, Ramos, Puluczkai, Homann, Oláh, Sipos (Marinka), Mészáros, Sidibe, Kovács (Simon). Edző: Homann Richárd. 
Gól: Mészáros. Kiállítva: Sidibe (84.).
Seregi Mihály: – Gratulálok a kállói csapatnak a győzelemhez, de megjegyzem, hogy nagyon gyenge játékvezetés mellett a Ramos olyan mozdulatot tett és úgy próbált szerelni, hogy a világ minden pályáján ezért kiállítás járt volna. Határozatlan volt a játékvezető és nem volt a helyzet magaslatán.
Homann Richárd: – Nagyon fontos három pontot szereztünk, a második félidő alapján úgy gondolom, megérdemelten. Gratulálok a fiúknak!

A bajnokság állása:

1MÁTÉSZALKAI MTKMÁTÉSZALKAI MTK98103242825
2NYÍRBÁTORI LSENYÍRBÁTORI LSE981023111225
3MÁNDOK VSEMÁNDOK VSE961223101319
4NAGYECSED RSENAGYECSED RSE10613127519
5IBRÁNY SEIBRÁNY SE96031913618
6NAGYKÁLLÓI VSENAGYKÁLLÓI VSE105141917216
7CSENGER FCCSENGER FC95042320315
8ÚJFEHÉRTÓ SEÚJFEHÉRTÓ SE94051414012
9KÓTAJ SEKÓTAJ SE93241411311
10AGNIS-GERGELYIUGORNYAI SEAGNIS-GERGELYIUGORNYAI SE103161417-310
11BAKTALÓRÁNTHÁZA VSEBAKTALÓRÁNTHÁZA VSE83051421-79
12GYULAHÁZA KSEGYULAHÁZA KSE93061429-159
13SWISS KRONO-VÁSÁROSNAMÉNYSWISS KRONO-VÁSÁROSNAMÉNY92161623-77
14TISZAVASVÁRI SETISZAVASVÁRI SE91261329-165
15NYÍRMEGGYES SKNYÍRMEGGYES SK100191034-241

 

