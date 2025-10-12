Nem tudja lerázni magáról a Mátészalka a Nyírbátort

A Gyulaháza–Nyírbátor találkozón folytatódott a szombati gólzápor, ugyanis hat találatot hozott az összecsapás. A vármegyei I. osztály vasárnapi játéknapján rangadót nyert az Ibrány, s fontos győzelmet aratott a Nagykálló.

Fontos győzelmet aratott az Ibrány a vármegyei élvonal vasárnapi játéknapján

Fotó: Ibrány SE

Gyulaháza–Nyírbátor 2–4 (1–1)

Gyulaháza, v.: Balogh.

Gyulaháza: Kasza – Bunkóczi, Mohl, Dolhai, Kozma Zs. (Ivánkó), Kozma M., Simon, Farkas, Fodor (Csépke), Galambos, Novák (Papp). Edző: Deák Béla.

Nyírbátor: Kopasz – Tóth Sz., Bodó, Tóth Á. (Tóth E.), Gömze (Karácsony), Hunyadi, Gönczör, Márton, Budaházi, Orosz, Ur. Játékos-edző: Erdei Zoltán.

Gól: Farkas, Dolhai, illetve Gömze, Bodó, Márton, Tóth Sz.

Deák Béla: – Sokkal több volt ebben a mérkőzésben, mint amit az eredmény mutat. A csapat jó mentalitással játszott, fizikálisan és taktikailag is fel tudtuk venni a versenyt a mezőny egyik legerősebb csapatával. Sajnos a rögzített helyzetek levédekezésében gyengének bizonyultunk, ettől függetlenül dicséret illeti a csapatot, mert rengeteg helyzetet tudtunk kialakítani. Helyzetkihasználásban fejlődnünk kell, de láttam biztató jeleket és olyan dolgokat, amelyre a jövőben bátran építhetünk. Viszont nem mehetünk el szó nélkül amellett a tény mellett, hogy két teljesen egyértelmű büntetőt nem kaptunk meg és a második gólt egy egyértelmű kezezés előzte meg. Így egy kicsit savanyú a szőlő, de ettől függetlenül gratulálok a Nyírbátornak és további sok sikert kívánok nekik!

Erdei Zoltán: – Ezen a mérkőzésen nehéz talajú pályán nem lehetett folyamatos játékot kialakítani. Nehézzé tettük magunknak a meccset, mert az első félidőben sok helyzetet elpuskáztunk, de a második félidőben jobban koncentrálva be tudtuk gyűjteni a három pontot.

Ibrány–Újfehértó 2–1 (1–1)

Ibrány, v.: Juhász.

Ibrány: Tóth – Horváth, Motkó (Bészély), Kiss (Virág), Nagy, Barta (Boros), Csáki, Lakatos, Gergely (Novák), Ács. Edző: Fiumei Viktor.

Újfehértó: Budaházi – Chrien, Toldi, Kállai, Pallai B., Zámbó, Daróczi, Tóth (Angyal), Garda, Benke, Szilágyi. Edző: Kiss Tamás.

Gól: Horváth, Ács, illetve Toldi. Kiállítva: Szilágyi (86.).

Fiumei Viktor: – Egy végig kiegyenlített és kiélezett mérkőzésen azzal a bizonyos egy góllal sikerült megnyerni a mérkőzést. Láthattunk a végén egy jól eltalált lövésből egy győztes gólt, valamint kapusunk bemutatta a győztes védést is. További sok sikert az Újfehértónak!

Kiss Tamás: – Úgy érzem, hogy teljesen ikszes találkozó volt. Az első félidőben is már mindkét csapatnál megvoltak a helyzetek. Az első öt percet leszámítva végig domináltuk a második félidőt, pont egy olyan időszakban kaptuk a gólt, amikor a mi játékunkban jobban benne volt, de a mérkőzés összképét tekintve a legreálisabb eredmény a döntetlen lett volna.