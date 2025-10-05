október 5., vasárnap

Vármegyei labdarúgás

36 perce

Egy hazai, egy vendég – egy helyen a megye egy vasárnapi eredményei, edzői nyilatkozatokkal (fotókkal)

Címkék#vármegyei labdarúgás#megye I#labdarúgás

Öt meccses rossz szériáját törte meg a Bakta. Összegyűjtöttük a vármegyei I. osztály vasárnapi eredményeit.

Szon.hu

A szombati négy találkozó után, vasárnap két mérkőzést rendeztek a Nyír-Wetland vármegyei I. osztály 9. fordulójában. Gergelyiugornyán az első félidőben kialakult a végeredmény, míg Baktán mindkét félidőben egy-egy gól esett.

vármegyei
Nyír-Wetland vármegyei I.: Kikapott Baktán a Csenger fotó: Sipeki Péter

Labdarúgás: Nyír-Wetland vármegyei I. osztály, 9. forduló

Gergelyiugornya–Mándok 1–2 (1–2)

Gergelyiugornya, v.: Goneth.

Gergelyiugornya: Vakarcs – Szabó, Szokolai, Barta (Aranyos), Alapi (Rőti), Bíró, Bátyi, Rácz (Zán), Lakatos (Illés), Csonka, Szász. Játékos-edző: Balogh Tibor.

Mándok: Végső – Koszta (Gyüre), Maroda, Csáki P., Bokor (Fejes), Molnár, Cservenyák, Spisák, Kozma Zs. (Csáki G.), Méhész, Jánvári. Edző: Baksa Zoltán.

Gól: Alapi, illetve Cservenyák, Bátyi (öngól).

Balogh Tibor: – Gratulálok a Mándoknak a győzelemhez!

Baksa Zoltán: – Nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl, de sikerült begyűjtenünk a három pontot, amiért jöttünk. A csapat teljes mértékben megérdemelte a győzelmet, mivel nagyon sok munkát tettek bele ebbe a meccsbe. További sok sikert a hazai csapatnak!

Baktalórántháza–Csenger 2–0 (1–0)

Baktalórántháza, v.: Major.

Baktalórántháza: Szilágyi – Németh, Maleskovits M., Gyarmati, Pataki (Pataki), Jávor (Szabó), Csatári (Kozma J.), Lakatos, Ferencz, Maleskovits K. (Kozma K.), Huncsik. Edző: Illés László

Csenger: Szedlacsek G. – Fejes (Német), Lyáh, Nagy M., Csorvási, Antal, Orosz, Osváth, Szedlacsek Á. (Barcsay), Gaál, Somlyai. Edző: Orosz Ferenc.

Gól: Maleskovits K. 2.

Illés László: – Mondhatnám azt, hogy nem hiszem el, hogy kapott gól nélkül le tudtunk hozni egy meccset, de erre készültünk egész héten. Mondtam a srácoknak, hogy figyelembe véve a csengeri csapat eddigi gólgazdag meccseit a mérkőzést nem az a csapat fogja megnyerni, aki több gólt rúg, hanem az, aki kevesebbet kap. Nagyon nagy munkát tettek bele a srácok és gratulálok nekik a győzelemhez!

Orosz Ferenc: – Azt kaptuk, amit vártunk. Az ellenfelünk kőkeményen védekezett, ha kellett szabálytalankodott, ha kellett tördelte a játékot és ezzel elvitte a három pontot. Mi fociztunk, de sajnos ellenfelünk rúgta a gólokat. Ebben most ennyi volt, dolgozunk tovább.

Baktalórántháza VSE – Csenger FC mérkőzés

Fotók: Sipeki Péter

 

