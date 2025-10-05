36 perce
Egy hazai, egy vendég – egy helyen a megye egy vasárnapi eredményei, edzői nyilatkozatokkal (fotókkal)
Öt meccses rossz szériáját törte meg a Bakta. Összegyűjtöttük a vármegyei I. osztály vasárnapi eredményeit.
A szombati négy találkozó után, vasárnap két mérkőzést rendeztek a Nyír-Wetland vármegyei I. osztály 9. fordulójában. Gergelyiugornyán az első félidőben kialakult a végeredmény, míg Baktán mindkét félidőben egy-egy gól esett.
Labdarúgás: Nyír-Wetland vármegyei I. osztály, 9. forduló
Gergelyiugornya–Mándok 1–2 (1–2)
Gergelyiugornya, v.: Goneth.
Gergelyiugornya: Vakarcs – Szabó, Szokolai, Barta (Aranyos), Alapi (Rőti), Bíró, Bátyi, Rácz (Zán), Lakatos (Illés), Csonka, Szász. Játékos-edző: Balogh Tibor.
Mándok: Végső – Koszta (Gyüre), Maroda, Csáki P., Bokor (Fejes), Molnár, Cservenyák, Spisák, Kozma Zs. (Csáki G.), Méhész, Jánvári. Edző: Baksa Zoltán.
Gól: Alapi, illetve Cservenyák, Bátyi (öngól).
Balogh Tibor: – Gratulálok a Mándoknak a győzelemhez!
Baksa Zoltán: – Nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl, de sikerült begyűjtenünk a három pontot, amiért jöttünk. A csapat teljes mértékben megérdemelte a győzelmet, mivel nagyon sok munkát tettek bele ebbe a meccsbe. További sok sikert a hazai csapatnak!
Baktalórántháza–Csenger 2–0 (1–0)
Baktalórántháza, v.: Major.
Baktalórántháza: Szilágyi – Németh, Maleskovits M., Gyarmati, Pataki (Pataki), Jávor (Szabó), Csatári (Kozma J.), Lakatos, Ferencz, Maleskovits K. (Kozma K.), Huncsik. Edző: Illés László
Csenger: Szedlacsek G. – Fejes (Német), Lyáh, Nagy M., Csorvási, Antal, Orosz, Osváth, Szedlacsek Á. (Barcsay), Gaál, Somlyai. Edző: Orosz Ferenc.
Gól: Maleskovits K. 2.
Illés László: – Mondhatnám azt, hogy nem hiszem el, hogy kapott gól nélkül le tudtunk hozni egy meccset, de erre készültünk egész héten. Mondtam a srácoknak, hogy figyelembe véve a csengeri csapat eddigi gólgazdag meccseit a mérkőzést nem az a csapat fogja megnyerni, aki több gólt rúg, hanem az, aki kevesebbet kap. Nagyon nagy munkát tettek bele a srácok és gratulálok nekik a győzelemhez!
Orosz Ferenc: – Azt kaptuk, amit vártunk. Az ellenfelünk kőkeményen védekezett, ha kellett szabálytalankodott, ha kellett tördelte a játékot és ezzel elvitte a három pontot. Mi fociztunk, de sajnos ellenfelünk rúgta a gólokat. Ebben most ennyi volt, dolgozunk tovább.
Baktalórántháza VSE – Csenger FC mérkőzésFotók: Sipeki Péter