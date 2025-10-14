Jön a 2025-ös naptári év utolsó vármegyei kupaköre

A Nagyecsed az osztálytárs Baktalórántházát látja vendégül a Vármegyei Kupa 3. fordulójában, azonban ezt a mérkőzést nem október 15-én, hanem egy héttel később október 22-én rendezik meg. Az állva maradt megye kettes csapatok egyaránt otthon fogadhatják magasabb osztályú ellenfeleiket. Jékére az Ibrány látogat, Biribe a Gyulaháza, míg az előző körben a Vásárosnaményt búcsúztató Újdombrád a Mátészalkával mérkőzhet. A találkozókat egységesen 15.00 órai kezdettel rendezik meg. A szabályok értelmében amennyiben nincs döntés 90 perc után, úgy az azonos osztályúak mérkőzésén tizenegyesrúgások döntenek, nem azonos osztályúak összecsapásán az alacsonyabb osztályú gárda a továbbjutó.

Érdekesnek ígérkezik a Mátészalka újdombrádi vendégjátéka a Vármegyei Kupában

Fotó: Sipeki Péter

Izgalmas párharcok a Vármegyei Kupában

Érdekesség, hogy a tavaly a legjobb nyolcba jutó egyesületek közül egyedül a Gyulaháza kvalifikálta magát ismét a negyeddöntőbe. A naptári év utolsó vármegyei kupafordulójában létrejövő párosítások mindegyike izgalmasnak ígérkezik.

Labdarúgás: Vármegyei Kupa, 3. forduló