szon.hu PODCAST

1 órája

Vármegyei Rivaldafény - 2. évad, 6. rész: menetel a Mátészalka és a Nyírbátor, jön a 10. forduló!

Címkék#Mátészalka#szon podcast#Vármegyei Rivaldafény#Nyír-Wetland Vármegyei bajnokság

Immáron a 10. fordulót rendezik a Nyír-Wetland vármegyei I. osztályban. A Vármegyei Rivaldafény legújabb részében az elmúlt időszak történéseit vettük számba és szokás szerint megpróbáltuk megtippelni a soron következő hétvége eredményeit.

Mihály Norbert

Továbbra is hatalmas a harc a még veretlen Mátészalka, valamint a Nyírbátor között. Előbbi a Nyír-Wetland Vármegyei bajnokság 10. fordulójában Tiszavasváriba látogat, míg utóbbi az újonc Gyulaháza otthonában vendégszerepel. Érdekes mérkőzésnek ígérkezik a Vásárosnamény–Nyírmeggyes és az Ibrány–Újfehértó összecsapás is. Szombaton négy, míg vasárnap három összecsapás kerül terítékre.  

Vármegyei
Vármegyei Rivaldafény: a 10. forduló rangadókat is tartogat.
Fotó: szon.hu

Mindezeken felül visszatekintünk a 9. forduló érdekességeire is. A tényeken túlmenően érzéseinket vagy véleményünket is megfogalmazunk beszélgetésünk során, így természetesen azokkal egyetérteni sem kötelező...

Vármegyei Rivaldafény 2. évad 6. rész:

 

szon.hu PODCAST

