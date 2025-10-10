Vármegyei Rivaldafény - 2. évad, 6. rész: menetel a Mátészalka és a Nyírbátor, jön a 10. forduló!

Továbbra is hatalmas a harc a még veretlen Mátészalka, valamint a Nyírbátor között. Előbbi a Nyír-Wetland Vármegyei bajnokság 10. fordulójában Tiszavasváriba látogat, míg utóbbi az újonc Gyulaháza otthonában vendégszerepel. Érdekes mérkőzésnek ígérkezik a Vásárosnamény–Nyírmeggyes és az Ibrány–Újfehértó összecsapás is. Szombaton négy, míg vasárnap három összecsapás kerül terítékre.

Vármegyei Rivaldafény: a 10. forduló rangadókat is tartogat.

Fotó: szon.hu

Mindezeken felül visszatekintünk a 9. forduló érdekességeire is. A tényeken túlmenően érzéseinket vagy véleményünket is megfogalmazunk beszélgetésünk során, így természetesen azokkal egyetérteni sem kötelező...

Vármegyei Rivaldafény 2. évad 6. rész: