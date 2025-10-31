október 31., péntek

1 órája

Vármegyei Rivaldafény 2. évad 9. rész: zsinórban hatodik győzelmére hajt a Mándok

Címkék#Mátészalka#szon podcast#Nyír-Wetland Vármegyei I#Nyírbátor#megye I#Újfehértó#labdarúgás

Egyik élmenőnek sem lesz egyszerű dolga a hétvégén. Jön a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály 13. fordulója, ezzel együtt a Vármegyei Rivaldafény legújabb része.

Kerecsen József

Még három hétvégén át élvezhetjük a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály küzdelmeit a naptári évben. Nagyon szoros a bajnokság továbbra is, a két élmenő, a Mátészalka és a Nyírbátor késhegyre menő csatát vív az elsőségért. Előbbi a 13. fordulóban az Ibrányt fogadja majd, míg Erdei Zoltán csapata a Baktalórántháza vendége lesz. Továbbra is lényeges kérdés, hogy kilábal-e a gödörből az Újfehértó, illetve hogy folytatja-e győzelmi sorozatát a Mándok, amely zsinórban öt diadalnál jár, így teljesen megérdemelten őrzik a képzeletbeli dobogó legalsó fokát. A Vármegyei Rivaldafény legújabb részében szokásunkhoz híven visszakanyarodtunk a legutóbbi játéknap eseményeire és megpróbáltuk megtippelni a 13. forduló eredményeit.

A Vármegyei Rivaldafény 2. évadának 9. része.
Vármegyei Rivaldafény 2. évad 9. rész: A 13. fordulóban még két veretlen csapata van a bajnokságnak
Fotó: szon.hu

Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály, 13. forduló:

Szombat:

  • Nagyecsed–Gyulaháza 13.00
  • Újfehértó–Csenger 13.00
  • Mátészalka–Ibrány 13.00

Vasárnap: 

  • Baktalórántháza–Nyírbátor 13.00
  • Nagykálló–Mándok 13.00
  • Gergelyiugornya–Tiszavasvári 13.00
  • Kótaj–Vásárosnamény 13.00

Szabadnapos: Nyírmeggyes.

Vármegyei Rivaldafény 2. évad 9. rész:

 

 

szon.hu PODCAST

A dosszié további cikkei
