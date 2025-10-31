Vármegyei Rivaldafény 2. évad 9. rész: zsinórban hatodik győzelmére hajt a Mándok

Még három hétvégén át élvezhetjük a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály küzdelmeit a naptári évben. Nagyon szoros a bajnokság továbbra is, a két élmenő, a Mátészalka és a Nyírbátor késhegyre menő csatát vív az elsőségért. Előbbi a 13. fordulóban az Ibrányt fogadja majd, míg Erdei Zoltán csapata a Baktalórántháza vendége lesz. Továbbra is lényeges kérdés, hogy kilábal-e a gödörből az Újfehértó, illetve hogy folytatja-e győzelmi sorozatát a Mándok, amely zsinórban öt diadalnál jár, így teljesen megérdemelten őrzik a képzeletbeli dobogó legalsó fokát. A Vármegyei Rivaldafény legújabb részében szokásunkhoz híven visszakanyarodtunk a legutóbbi játéknap eseményeire és megpróbáltuk megtippelni a 13. forduló eredményeit.

Vármegyei Rivaldafény 2. évad 9. rész: A 13. fordulóban még két veretlen csapata van a bajnokságnak

Fotó: szon.hu

Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály, 13. forduló: Szombat: Nagyecsed–Gyulaháza 13.00

Újfehértó –Csenger 13.00

–Csenger 13.00 Mátészalka–Ibrány 13.00 Vasárnap: Baktalórántháza–Nyírbátor 13.00

Nagykálló–Mándok 13.00

Gergelyiugornya–Tiszavasvári 13.00

Kótaj–Vásárosnamény 13.00 Szabadnapos: Nyírmeggyes.

Vármegyei Rivaldafény 2. évad 9. rész: