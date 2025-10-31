1 órája
Vármegyei Rivaldafény 2. évad 9. rész: zsinórban hatodik győzelmére hajt a Mándok
Egyik élmenőnek sem lesz egyszerű dolga a hétvégén. Jön a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály 13. fordulója, ezzel együtt a Vármegyei Rivaldafény legújabb része.
Még három hétvégén át élvezhetjük a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály küzdelmeit a naptári évben. Nagyon szoros a bajnokság továbbra is, a két élmenő, a Mátészalka és a Nyírbátor késhegyre menő csatát vív az elsőségért. Előbbi a 13. fordulóban az Ibrányt fogadja majd, míg Erdei Zoltán csapata a Baktalórántháza vendége lesz. Továbbra is lényeges kérdés, hogy kilábal-e a gödörből az Újfehértó, illetve hogy folytatja-e győzelmi sorozatát a Mándok, amely zsinórban öt diadalnál jár, így teljesen megérdemelten őrzik a képzeletbeli dobogó legalsó fokát. A Vármegyei Rivaldafény legújabb részében szokásunkhoz híven visszakanyarodtunk a legutóbbi játéknap eseményeire és megpróbáltuk megtippelni a 13. forduló eredményeit.
Vármegyei Rivaldafény 2. évad 9. rész:
Mindenszentek napján is foci! Ne maradj le semmiről, mutatjuk a hétvégi kínálatot
szon.hu PODCAST
- Össztűz alatt a Temu: jön az uniós vám, vége a filléres rendeléseknek?
- Vármegyei Rivaldafény - 2. évad, 8. rész: jön a gigászok csatája, azaz a Nyírbátor–Mátészalka rangadó!
- Értelmetlen halál az utakon – Szabolcsban egymást érik a tragédiák
- Vármegyei Rivaldafény - 2. évad, 7. rész: kimászik a gödörből az Újfehértó?
- Harminc éve esélyt ad a hátrányos helyzetű gyerekeknek a Kedvesház