október 24., péntek

Salamon névnap

12°
+18
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
szon.hu PODCAST

3 órája

Vármegyei Rivaldafény - 2. évad, 8. rész: jön a gigászok csatája, azaz a Nyírbátor–Mátészalka rangadó!

Címkék#Mátészalka#szon podcast#Nyír-Wetland Vármegyei#Vármegyei Rivaldafény

Immáron a 12. fordulót rendezik a Nyír-Wetland vármegyei I. osztályban. A Vármegyei Rivaldafény legújabb részében az elmúlt időszak történéseit vettük számba és szokás szerint megpróbáltuk megtippelni a soron következő hétvége eredményeit.

Mihály Norbert

Továbbra is hatalmas a harc a még veretlen Mátészalka, valamint a Nyírbátor között, ráadásul a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály 12. fordulójában a két gigász éppen egymással találkozik. Szombaton benépesül a Nyírbátori LSE Sporttelep, hiszen 13.00 órakor hangzik majd fel a kezdő sípszó azon a meccsen, amely ezúttal akár még a három pontnál is többről dönthet.

Vármegyei
Vármegyei Rivaldafény: a rangadó hétvégéje
Fotó: szon.hu

Kosárlabdás nyelven szólva, mindeközben a lepattanóra figyel a Mándok, Nagyecsed, Ibrány hármas, amely a dobogós helyekért küzd. Szombaton öt, míg vasárnap két mérkőzés kerül terítékre. Mindezeken felül visszatekintünk a 11. forduló érdekességeire is. A tényeken túlmenően érzéseinket vagy véleményünket is megfogalmazunk beszélgetésünk során, így természetesen azokkal egyetérteni nem kötelező...

Vármegyei Rivaldafény 2. évad 8. rész:

 

szon.hu PODCAST

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu