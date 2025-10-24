1 órája
Vármegyei Rivaldafény - 2. évad, 8. rész: jön a gigászok csatája, azaz a Nyírbátor–Mátészalka rangadó!
Immáron a 12. fordulót rendezik a Nyír-Wetland vármegyei I. osztályban. A Vármegyei Rivaldafény legújabb részében az elmúlt időszak történéseit vettük számba és szokás szerint megpróbáltuk megtippelni a soron következő hétvége eredményeit.
Továbbra is hatalmas a harc a még veretlen Mátészalka, valamint a Nyírbátor között, ráadásul a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály 12. fordulójában a két gigász éppen egymással találkozik. Szombaton benépesül a Nyírbátori LSE Sporttelep, hiszen 13.00 órakor hangzik majd fel a kezdő sípszó azon a meccsen, amely ezúttal akár még a három pontnál is többről dönthet.
Kosárlabdás nyelven szólva, mindeközben a lepattanóra figyel a Mándok, Nagyecsed, Ibrány hármas, amely a dobogós helyekért küzd. Szombaton öt, míg vasárnap két mérkőzés kerül terítékre. Mindezeken felül visszatekintünk a 11. forduló érdekességeire is. A tényeken túlmenően érzéseinket vagy véleményünket is megfogalmazunk beszélgetésünk során, így természetesen azokkal egyetérteni nem kötelező...
Vármegyei Rivaldafény 2. évad 8. rész:
Ez a kisváros ontja magából az NB I-es játékosokat, mostantól új műfüves pálya segíti a tehetséggondozást (fotókkal)
szon.hu PODCAST
- Értelmetlen halál az utakon – Szabolcsban egymást érik a tragédiák
- Vármegyei Rivaldafény - 2. évad, 7. rész: kimászik a gödörből az Újfehértó?
- Harminc éve esélyt ad a hátrányos helyzetű gyerekeknek a Kedvesház
- Vármegyei Rivaldafény - 2. évad, 6. rész: menetel a Mátészalka és a Nyírbátor, jön a 10. forduló!
- Szeretjük, ha meleg van az otthonunkban, de figyelünk a veszélyekre?