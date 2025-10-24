Vármegyei Rivaldafény - 2. évad, 8. rész: jön a gigászok csatája, azaz a Nyírbátor–Mátészalka rangadó!

Továbbra is hatalmas a harc a még veretlen Mátészalka, valamint a Nyírbátor között, ráadásul a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály 12. fordulójában a két gigász éppen egymással találkozik. Szombaton benépesül a Nyírbátori LSE Sporttelep, hiszen 13.00 órakor hangzik majd fel a kezdő sípszó azon a meccsen, amely ezúttal akár még a három pontnál is többről dönthet.

Vármegyei Rivaldafény: a rangadó hétvégéje

Kosárlabdás nyelven szólva, mindeközben a lepattanóra figyel a Mándok, Nagyecsed, Ibrány hármas, amely a dobogós helyekért küzd. Szombaton öt, míg vasárnap két mérkőzés kerül terítékre. Mindezeken felül visszatekintünk a 11. forduló érdekességeire is. A tényeken túlmenően érzéseinket vagy véleményünket is megfogalmazunk beszélgetésünk során, így természetesen azokkal egyetérteni nem kötelező...

