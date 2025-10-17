Vármegyei Rivaldafény - 2. évad, 7. rész: kimászik a gödörből az Újfehértó?

A szombat munkanap, ennek megfelelően a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály 11. fordulójában is a hét utolsó napján rendezik a mérkőzéseket – egy kivétellel. Egyre kisebb az esély arra, hogy egy harmadik együttes is beleszóljon a bajnoki címért folyó csatába, a két éllovas viszont úgy tűnik nem tud hibázni. A Mátészalka és a Nyírbátor is egyértelmű esélyesnek számít a maga mérkőzésén, de mint mindig, úgy most is vannak megtippelhetetlen találkozók. Meglepetésünkre ilyen az Újfehértó–Vásárosnamény összecsapás is, a hazaiak ugyanis háromszor is vereséggel hagyták el a pályát a legutóbbi öt fordulóban, a beregiek pedig kezdik összekapni magukat. A Vármegyei Rivaldafény legújabb részében szokásunkhoz híven visszakanyarodtunk a legutóbbi játéknap eseményeire, átbeszéltük a hétközi kupamérkőzéseket és megpróbáltuk megtippelni az előttünk álló hétvége mérkőzéseinek eredményét.

Vármegyei Rivaldafény: A 11. fordulóban sem hibáznak az élmenők?

Fotó: szon.hu

Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály | 11. forduló (kezdés: 14.00) Szombat: Nagyecsed–Csenger Vasárnap: Baktalórántháza–Gyulaháza

Nyírbátor–Tiszavasvári

Nagykálló–Ibrány

Újfehértó–Vásárosnamény

Nyírmeggyes–Mándok

Mátészalka–Kótaj

Vármegyei Rivaldafény 2. évad 7. rész: