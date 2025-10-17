október 17., péntek

Hedvig névnap

15°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
szon.hu PODCAST

3 órája

Vármegyei Rivaldafény - 2. évad, 7. rész: kimászik a gödörből az Újfehértó?

Címkék#szon podcast#podcast#megye I#labdarúgás

A bajnokság két éllovasa hazai környezetben lép pályára. A Vármegyei Rivaldafény legújabb epizódjában a hétközi kupamérkőzések is terítékre kerülnek.

Kerecsen József

A szombat munkanap, ennek megfelelően a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály 11. fordulójában is a hét utolsó napján rendezik a mérkőzéseket – egy kivétellel. Egyre kisebb az esély arra, hogy egy harmadik együttes is beleszóljon a bajnoki címért folyó csatába, a két éllovas viszont úgy tűnik nem tud hibázni. A Mátészalka és a Nyírbátor is egyértelmű esélyesnek számít a maga mérkőzésén, de mint mindig, úgy most is vannak megtippelhetetlen találkozók. Meglepetésünkre ilyen az Újfehértó–Vásárosnamény összecsapás is, a hazaiak ugyanis háromszor is vereséggel hagyták el a pályát a legutóbbi öt fordulóban, a beregiek pedig kezdik összekapni magukat. A Vármegyei Rivaldafény legújabb részében szokásunkhoz híven visszakanyarodtunk a legutóbbi játéknap eseményeire, átbeszéltük a hétközi kupamérkőzéseket és megpróbáltuk megtippelni az előttünk álló hétvége mérkőzéseinek eredményét.

Vármegyei Rivaldafény 2. évad 7. rész.
Vármegyei Rivaldafény: A 11. fordulóban sem hibáznak az élmenők?
Fotó: szon.hu

Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály | 11. forduló (kezdés: 14.00)

Szombat:

  • Nagyecsed–Csenger

Vasárnap:

  • Baktalórántháza–Gyulaháza
  • Nyírbátor–Tiszavasvári
  • Nagykálló–Ibrány
  • Újfehértó–Vásárosnamény
  • Nyírmeggyes–Mándok
  • Mátészalka–Kótaj

Vármegyei Rivaldafény 2. évad 7. rész:

 

 

szon.hu PODCAST

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu