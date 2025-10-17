51 perce
Vármegyei Rivaldafény - 2. évad, 7. rész: kimászik a gödörből az Újfehértó?
A bajnokság két éllovasa hazai környezetben lép pályára. A Vármegyei Rivaldafény legújabb epizódjában a hétközi kupamérkőzések is terítékre kerülnek.
A szombat munkanap, ennek megfelelően a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály 11. fordulójában is a hét utolsó napján rendezik a mérkőzéseket – egy kivétellel. Egyre kisebb az esély arra, hogy egy harmadik együttes is beleszóljon a bajnoki címért folyó csatába, a két éllovas viszont úgy tűnik nem tud hibázni. A Mátészalka és a Nyírbátor is egyértelmű esélyesnek számít a maga mérkőzésén, de mint mindig, úgy most is vannak megtippelhetetlen találkozók. Meglepetésünkre ilyen az Újfehértó–Vásárosnamény összecsapás is, a hazaiak ugyanis háromszor is vereséggel hagyták el a pályát a legutóbbi öt fordulóban, a beregiek pedig kezdik összekapni magukat. A Vármegyei Rivaldafény legújabb részében szokásunkhoz híven visszakanyarodtunk a legutóbbi játéknap eseményeire, átbeszéltük a hétközi kupamérkőzéseket és megpróbáltuk megtippelni az előttünk álló hétvége mérkőzéseinek eredményét.
Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály | 11. forduló (kezdés: 14.00)
Szombat:
- Nagyecsed–Csenger
Vasárnap:
- Baktalórántháza–Gyulaháza
- Nyírbátor–Tiszavasvári
- Nagykálló–Ibrány
- Újfehértó–Vásárosnamény
- Nyírmeggyes–Mándok
- Mátészalka–Kótaj
Vármegyei Rivaldafény 2. évad 7. rész:
