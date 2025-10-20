október 20., hétfő

Vendel névnap

+12
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegyei Foci

30 perce

Kiütéssel nyert az éllovas Újdombrád az ajaki rangadón

Címkék#vármegyei foci#Újdombrád#labdarúgás

Balla János csapatának immáron igencsak tetemes az előnye.

Mihály Norbert

Rangadót játszottak a Vármegyei II. osztály, 2. számú csoportjában, hiszen a második helyezett Ajak vendége az éllovas Újdombrád volt. A listavezető pedig nem aprózta el, kiütéssel nyerte meg a találkozót, ezzel pedig komoly előnyt szerezve a bajnoki tabellán.

vármegyei
Hosszú idő után kapott ki hazai pályán a vármegyei II. osztályban az Ajak
Fotó: Ajak VSC

Vármegyei II. osztály, 2. számú csoport, 9. forduló

Záhony–Jéke 2–6 (0–3)
Záhony, v.: Horváth.
Záhony: Mucsicska – Balogh R., Varga, Rusznák (Szitai), Balogh S., Barkaszi, Angyal, Fábián, Győri (Barna), Molnár, Gombkötő (Ponczók). Edző: Gombkötő Zoltán.
Jéke: Barna – Iván A. I., Setét, Czizmadia (Miskolczi), Mona, Algács (Csáki), Jónás II., Balogh L., Horváth (Varga), Balogh M., Volkán (Kovács). Edző: Volkán Roland. 
Gól: Barna, Balogh R., ill Volkán, Balogh M., Balogh L. 2, Kovács, Jónás II.

Aranyosapáti–Fényeslitke 3–1 (0–0)
Aranyosapáti, v.: Dobos.
Aranyosapáti: Révész – Tári (Lakatos), Koi, Dobod, Szőke (Popovics), Baráth, Bedő, Kazsuk, Németh (Lipták), Bartha, Orosz (Fodor). Edző: Boszörményi József.
Fényeslitke: Juhász B. (Rohács) – Czap, Demeter, Juhász G., Nagy B., Kovács J., Kovács D., Miczák, Nagy Z., Arnóczki, Kazár. Edző: Nagy Zoltán.
Gól: Tári 2, Orosz, ill Kovács D.

Nagyhalász–Vaja 3–0 (1–0)
Nagyhalász, v.: Vitkai.
Nagyhalász: Tóth – Lippai, Illés, Czirbik, Kató (Kernács), Iván, Korsoveczki (Petrikovits), Oláh (Együd), Balogh (Nagy), Mészáros, Kormány (Gulyás). Edző: id. Kató István.
Vaja: Pilik – Lusánszki, Tóth, Mikó, Mozga (Matolcsi), Virág, Bencze M., Horváth, Simák (Papp), Bencze B., Ilyés. Edző: Simák János.  
Gól: Iván, Illés 2. Kiállítva: Pilik (60.).

Filo SE – Tuzsér mérkőzés

Fotók: Sipeki Péter

Filo SE–Tuzsér 2–0 (0–0)
Nyíregyháza, v.: Veres.
Filo: Ferencz – Balogh, Micovda (Hokk), Nagy, Majoros, Sztojka (Szabó Z.), Záhonyi, Szabó B., Krutilla (Vajda), Asztalos, Czipa. Edző: Balogh Zoltán.
Tuzsér: Révész Ba. – Sajtos (Poszpelov), Révész Bá., Orgován (Szőke), Balogh, Vantyuch (Nagy), Gombkötő (Koszta), Iván, Setét, Balogh, Jónás. Edző: Szabó István.
Gól: Krutilla, Majoros. Kiállítva: Jónás (90.).

Ajak–Újdombrád 0–7 (0–3)
Ajak, v.: Major.
Ajak: Séra – Ténai, Homoki (Szopkó), Illés, Hódos, Lakatos (Meggyesi), Miskolczi (Nikischer), Bakó, Varga (Iski), Horváth (Jenei), Soós. Edző: Szőlősi Lóránd.
Újdombrád: Balla D. – Bodnár, Balogh, Veress (Mándi), Balla J., Török, Bodó (Balla K.), Bandor (Poór), Tóth Á., Tóth N., Oláh. Edző: Balla János.
Gól: Balogh 3, Tóth N, Mándi 2, Török. Kiállítva: Soós (55.), ill Balogh (63.).   

A bajnokság állása:

1ÚJDOMBRÁD SEÚJDOMBRÁD SE880043113224
2JÉKE FCJÉKE FC852127141317
3AJAK VSCAJAK VSC85211818017
4FILO SEFILO SE95042114715
5TUZSÉR SETUZSÉR SE84041917212
6ARANYOSAPÁTI LSEARANYOSAPÁTI LSE83141927-810
7FÉNYESLITKEI SEFÉNYESLITKEI SE83051012-29
8NAGYHALÁSZI SENAGYHALÁSZI SE93062024-49
9ZÁHONY VSEZÁHONY VSE82241525-108
10 NYÍRKARÁSZ 2023 SE82061025-156
11VAJAI SEVAJAI SE81161025-154


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu