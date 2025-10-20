Kiütéssel nyert az éllovas Újdombrád az ajaki rangadón

Rangadót játszottak a Vármegyei II. osztály, 2. számú csoportjában, hiszen a második helyezett Ajak vendége az éllovas Újdombrád volt. A listavezető pedig nem aprózta el, kiütéssel nyerte meg a találkozót, ezzel pedig komoly előnyt szerezve a bajnoki tabellán.

Hosszú idő után kapott ki hazai pályán a vármegyei II. osztályban az Ajak

Fotó: Ajak VSC

Vármegyei II. osztály, 2. számú csoport, 9. forduló

Záhony–Jéke 2–6 (0–3)

Záhony, v.: Horváth.

Záhony: Mucsicska – Balogh R., Varga, Rusznák (Szitai), Balogh S., Barkaszi, Angyal, Fábián, Győri (Barna), Molnár, Gombkötő (Ponczók). Edző: Gombkötő Zoltán.

Jéke: Barna – Iván A. I., Setét, Czizmadia (Miskolczi), Mona, Algács (Csáki), Jónás II., Balogh L., Horváth (Varga), Balogh M., Volkán (Kovács). Edző: Volkán Roland.

Gól: Barna, Balogh R., ill Volkán, Balogh M., Balogh L. 2, Kovács, Jónás II.

Aranyosapáti–Fényeslitke 3–1 (0–0)

Aranyosapáti, v.: Dobos.

Aranyosapáti: Révész – Tári (Lakatos), Koi, Dobod, Szőke (Popovics), Baráth, Bedő, Kazsuk, Németh (Lipták), Bartha, Orosz (Fodor). Edző: Boszörményi József.

Fényeslitke: Juhász B. (Rohács) – Czap, Demeter, Juhász G., Nagy B., Kovács J., Kovács D., Miczák, Nagy Z., Arnóczki, Kazár. Edző: Nagy Zoltán.

Gól: Tári 2, Orosz, ill Kovács D.

Nagyhalász–Vaja 3–0 (1–0)

Nagyhalász, v.: Vitkai.

Nagyhalász: Tóth – Lippai, Illés, Czirbik, Kató (Kernács), Iván, Korsoveczki (Petrikovits), Oláh (Együd), Balogh (Nagy), Mészáros, Kormány (Gulyás). Edző: id. Kató István.

Vaja: Pilik – Lusánszki, Tóth, Mikó, Mozga (Matolcsi), Virág, Bencze M., Horváth, Simák (Papp), Bencze B., Ilyés. Edző: Simák János.

Gól: Iván, Illés 2. Kiállítva: Pilik (60.).