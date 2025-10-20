30 perce
Kiütéssel nyert az éllovas Újdombrád az ajaki rangadón
Balla János csapatának immáron igencsak tetemes az előnye.
Rangadót játszottak a Vármegyei II. osztály, 2. számú csoportjában, hiszen a második helyezett Ajak vendége az éllovas Újdombrád volt. A listavezető pedig nem aprózta el, kiütéssel nyerte meg a találkozót, ezzel pedig komoly előnyt szerezve a bajnoki tabellán.
Vármegyei II. osztály, 2. számú csoport, 9. forduló
Záhony–Jéke 2–6 (0–3)
Záhony, v.: Horváth.
Záhony: Mucsicska – Balogh R., Varga, Rusznák (Szitai), Balogh S., Barkaszi, Angyal, Fábián, Győri (Barna), Molnár, Gombkötő (Ponczók). Edző: Gombkötő Zoltán.
Jéke: Barna – Iván A. I., Setét, Czizmadia (Miskolczi), Mona, Algács (Csáki), Jónás II., Balogh L., Horváth (Varga), Balogh M., Volkán (Kovács). Edző: Volkán Roland.
Gól: Barna, Balogh R., ill Volkán, Balogh M., Balogh L. 2, Kovács, Jónás II.
Aranyosapáti–Fényeslitke 3–1 (0–0)
Aranyosapáti, v.: Dobos.
Aranyosapáti: Révész – Tári (Lakatos), Koi, Dobod, Szőke (Popovics), Baráth, Bedő, Kazsuk, Németh (Lipták), Bartha, Orosz (Fodor). Edző: Boszörményi József.
Fényeslitke: Juhász B. (Rohács) – Czap, Demeter, Juhász G., Nagy B., Kovács J., Kovács D., Miczák, Nagy Z., Arnóczki, Kazár. Edző: Nagy Zoltán.
Gól: Tári 2, Orosz, ill Kovács D.
Nagyhalász–Vaja 3–0 (1–0)
Nagyhalász, v.: Vitkai.
Nagyhalász: Tóth – Lippai, Illés, Czirbik, Kató (Kernács), Iván, Korsoveczki (Petrikovits), Oláh (Együd), Balogh (Nagy), Mészáros, Kormány (Gulyás). Edző: id. Kató István.
Vaja: Pilik – Lusánszki, Tóth, Mikó, Mozga (Matolcsi), Virág, Bencze M., Horváth, Simák (Papp), Bencze B., Ilyés. Edző: Simák János.
Gól: Iván, Illés 2. Kiállítva: Pilik (60.).
Filo SE – Tuzsér mérkőzésFotók: Sipeki Péter
Filo SE–Tuzsér 2–0 (0–0)
Nyíregyháza, v.: Veres.
Filo: Ferencz – Balogh, Micovda (Hokk), Nagy, Majoros, Sztojka (Szabó Z.), Záhonyi, Szabó B., Krutilla (Vajda), Asztalos, Czipa. Edző: Balogh Zoltán.
Tuzsér: Révész Ba. – Sajtos (Poszpelov), Révész Bá., Orgován (Szőke), Balogh, Vantyuch (Nagy), Gombkötő (Koszta), Iván, Setét, Balogh, Jónás. Edző: Szabó István.
Gól: Krutilla, Majoros. Kiállítva: Jónás (90.).
Ajak–Újdombrád 0–7 (0–3)
Ajak, v.: Major.
Ajak: Séra – Ténai, Homoki (Szopkó), Illés, Hódos, Lakatos (Meggyesi), Miskolczi (Nikischer), Bakó, Varga (Iski), Horváth (Jenei), Soós. Edző: Szőlősi Lóránd.
Újdombrád: Balla D. – Bodnár, Balogh, Veress (Mándi), Balla J., Török, Bodó (Balla K.), Bandor (Poór), Tóth Á., Tóth N., Oláh. Edző: Balla János.
Gól: Balogh 3, Tóth N, Mándi 2, Török. Kiállítva: Soós (55.), ill Balogh (63.).
A bajnokság állása:
|1
|ÚJDOMBRÁD SE
|8
|8
|0
|0
|43
|11
|32
|24
|2
|JÉKE FC
|8
|5
|2
|1
|27
|14
|13
|17
|3
|AJAK VSC
|8
|5
|2
|1
|18
|18
|0
|17
|4
|FILO SE
|9
|5
|0
|4
|21
|14
|7
|15
|5
|TUZSÉR SE
|8
|4
|0
|4
|19
|17
|2
|12
|6
|ARANYOSAPÁTI LSE
|8
|3
|1
|4
|19
|27
|-8
|10
|7
|FÉNYESLITKEI SE
|8
|3
|0
|5
|10
|12
|-2
|9
|8
|NAGYHALÁSZI SE
|9
|3
|0
|6
|20
|24
|-4
|9
|9
|ZÁHONY VSE
|8
|2
|2
|4
|15
|25
|-10
|8
|10
|NYÍRKARÁSZ 2023 SE
|8
|2
|0
|6
|10
|25
|-15
|6
|11
|VAJAI SE
|8
|1
|1
|6
|10
|25
|-15
|4
