Vármegyei Foci

1 órája

Emberhátrányban is győzött a Fényeslitke, tovább száguld az Újdombrád (Galériával)

Címkék#Nyírkarász#Újdombrád#Fényeslitke

Immáron a 10. fordulójához érkeztek a Vármegyei II. osztály, 2. számú csoportjának küzdelmei.

Mihály Norbert

Izgalmas és gólgazdag fordulót hozott a hétvége a vármegyei II. osztály, 2. számú csoportjában. A Nagyhalász szoros csatában győzött Tuzséron, míg az Aranyosapáti hazai pályán múlta felül az Ajak gárdáját. A Fényeslitke emberhátrányban is otthon tartotta a három pontot a Záhony ellen, miközben a Jéke nyolcgólos mérkőzésen diadalmaskodott a Nyírkarász felett. A Vaja viszont nem tudta megállítani az Újdombrád lendületét, amely magabiztosan nyert idegenben, így már hét pont előnnyel vezet. 

Vármegyei
Emberhátrányban is nyerni tudott a Vármegyei II. osztály 2. számú csoportjában a Fényeslitke
Fotó: Fényeslitke SE


Vármegyei II. osztály, 2. számú csoport, 10. forduló


Tuzsér–Nagyhalász 2–3 (0–2)
Tuzsér, v.: Debreceni.
Tuzsér: Csuka M. – Sajtos R. (Szöke, 64.), Révész B., Orgován K., Balogh G., Gombkötő S., Iván T. (Nagy A., 46.), Koszta Z. (Kovács I., 59.), Setét E., Osztolykán E., Balogh T. Edző: Szabó István.
Nagyhalász: Tóth B. – Lippai A., Illés A., Czírbík P., Kató I., Iván O., Korsoveczki A. (Petríkovits H., 80.), Oláh P. (Együd B., 55.), Balogh Gy. (Kernács L., 84.), Mészáros T. (Gulyás B., 58.), Kormány Sz. (Hengsperger A., 73.) Edző: Kató István.
Gól: Setét E. (2), ill. Kató I., Iván O., Korsoveczki A.

Aranyosapáti–Ajak 2–1 (1–0)
Aranyosapáti, v.: Semegi.
Aranyosapáti: Révész D. – Szőke I. (Treszkai Zs., 59.), Rakóczi D., Bedő M., Kazsuk Cs. (Lipták L., 77.), Németh G., Bartha F., Orosz Á. Sz. (Popovics A., 90.), Tári P. (Fodor Cs., 80.), Baráth B. (Kantár A., 68.), Koi M. Edző: Böszörményi József.
Ajak: Szakszon D. – Ténái D. A., Meggyesi M. (Homoki P., 17.), Nikischer Gy., Kertész D. (Szopkó T., 77.), Lakatos B., Miskolczi G., Harakály T., Illés A., Horváth L., Varga D. (Jenei R., 46.). Edző: Szőlősi Lóránd.
Gól: Baráth B., Tári P., ill. Lakatos B.

Aranyosapáti - Ajak

Fotók: Bodnárné Varga Éva

Fényeslitke–Záhony 3–2 (2–1)
Fényeslitke, v.: Tóth.
Fényeslitke: Rohács G. – Czap L. (Kazár G., 89.), Demeter A., Juhász G., Nagy B. (Arnóczki Sz., 74.), Fodor G., Kovács D., Kovács J., Miczák M., Nagy Zs., Takács R. M. Edző: Nagy Zoltán.
Záhony: Mucsicska – Balogh R., Varga, Rusznák, Balogh S., Barkaszi, Angyal, Fábián, Győri, Molnár, Gombkötő. Edző: Gombkötő Zoltán.
Gól: Fodor G., Kovács D. (2), ill. Balogh R., Balogh S. Kiállítva: Takács R. (73.)

Jéke–Nyírkarász 5–3 (2–0)
Jéke, v.: Tóth.
Jéke: Barna R. – Volkán R. (Kovács T., 46.), Setét M. (Algács B., 73.), Jónás K. II., Mona Á., Algács M. (Miskolczi Á., 70.), Horváth T., Balogh M., Balogh L. (Varga Gy., 88.), Halász N. (Csizmadia Z., 54.), Iván A., Barna R. Edző: Volkán Roland.
Nyírkarász: Molnár A. – Király Zs., Jónás D., Liptai A., Tóth M., Kasza Á., Roskó D. (Savrnoh N., 60.), Kovács Sz. (Koós T., 60.), Lesku Zs. (Tóth T., 70.), Veress M. (Farkas R., 60.), Csáki L. Edző: Éles István.
Gól: Balogh L. 3, Balogh M., Miskolczi Á., ill. Jónás D. 2, Savrnoh N.

Vaja–Újdombrád 0–3 (0–1)
Vaja, v.: Debreceni.
Vaja: Ilyés B. – Ilyés I., Lusánszki L., Tóth R., Kósa G., Virág J., Bencze M., Simák B. Zs., Mocsár J., Bencze B., Mozga Gy. (Papp J., 18.). Edző: Simák János.
Újdombrád: Balla D. – Poór B. (Balla K., 61.), Bodnár G., Veress L., Balla J., Török M., Bodó I. (Dogi L., 74.), Bandor J., Tóth Á. M. (Puporka D.), Tóth N., Oláh L. Edző: Balla János.
Gól: Veress L., Bandor J., Balla J.

A bajnokság állása:

1ÚJDOMBRÁD SEÚJDOMBRÁD SE990046113527
2JÉKE FCJÉKE FC962132171520
3AJAK VSCAJAK VSC95221920-117
4FILO SEFILO SE95042114715
5ARANYOSAPÁTI LSEARANYOSAPÁTI LSE94142128-713
6TUZSÉR SETUZSÉR SE94052120112
7FÉNYESLITKEI SEFÉNYESLITKEI SE94051314-112
8NAGYHALÁSZI SENAGYHALÁSZI SE104062326-312
9ZÁHONY VSEZÁHONY VSE92251728-118
10 NYÍRKARÁSZ 2023 SE92071330-176
11VAJAI SEVAJAI SE91171028-184

 

 

