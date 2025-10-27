1 órája
Emberhátrányban is győzött a Fényeslitke, tovább száguld az Újdombrád (Galériával)
Immáron a 10. fordulójához érkeztek a Vármegyei II. osztály, 2. számú csoportjának küzdelmei.
Izgalmas és gólgazdag fordulót hozott a hétvége a vármegyei II. osztály, 2. számú csoportjában. A Nagyhalász szoros csatában győzött Tuzséron, míg az Aranyosapáti hazai pályán múlta felül az Ajak gárdáját. A Fényeslitke emberhátrányban is otthon tartotta a három pontot a Záhony ellen, miközben a Jéke nyolcgólos mérkőzésen diadalmaskodott a Nyírkarász felett. A Vaja viszont nem tudta megállítani az Újdombrád lendületét, amely magabiztosan nyert idegenben, így már hét pont előnnyel vezet.
Vármegyei II. osztály, 2. számú csoport, 10. forduló
Tuzsér–Nagyhalász 2–3 (0–2)
Tuzsér, v.: Debreceni.
Tuzsér: Csuka M. – Sajtos R. (Szöke, 64.), Révész B., Orgován K., Balogh G., Gombkötő S., Iván T. (Nagy A., 46.), Koszta Z. (Kovács I., 59.), Setét E., Osztolykán E., Balogh T. Edző: Szabó István.
Nagyhalász: Tóth B. – Lippai A., Illés A., Czírbík P., Kató I., Iván O., Korsoveczki A. (Petríkovits H., 80.), Oláh P. (Együd B., 55.), Balogh Gy. (Kernács L., 84.), Mészáros T. (Gulyás B., 58.), Kormány Sz. (Hengsperger A., 73.) Edző: Kató István.
Gól: Setét E. (2), ill. Kató I., Iván O., Korsoveczki A.
Aranyosapáti–Ajak 2–1 (1–0)
Aranyosapáti, v.: Semegi.
Aranyosapáti: Révész D. – Szőke I. (Treszkai Zs., 59.), Rakóczi D., Bedő M., Kazsuk Cs. (Lipták L., 77.), Németh G., Bartha F., Orosz Á. Sz. (Popovics A., 90.), Tári P. (Fodor Cs., 80.), Baráth B. (Kantár A., 68.), Koi M. Edző: Böszörményi József.
Ajak: Szakszon D. – Ténái D. A., Meggyesi M. (Homoki P., 17.), Nikischer Gy., Kertész D. (Szopkó T., 77.), Lakatos B., Miskolczi G., Harakály T., Illés A., Horváth L., Varga D. (Jenei R., 46.). Edző: Szőlősi Lóránd.
Gól: Baráth B., Tári P., ill. Lakatos B.
Aranyosapáti - AjakFotók: Bodnárné Varga Éva
Fényeslitke–Záhony 3–2 (2–1)
Fényeslitke, v.: Tóth.
Fényeslitke: Rohács G. – Czap L. (Kazár G., 89.), Demeter A., Juhász G., Nagy B. (Arnóczki Sz., 74.), Fodor G., Kovács D., Kovács J., Miczák M., Nagy Zs., Takács R. M. Edző: Nagy Zoltán.
Záhony: Mucsicska – Balogh R., Varga, Rusznák, Balogh S., Barkaszi, Angyal, Fábián, Győri, Molnár, Gombkötő. Edző: Gombkötő Zoltán.
Gól: Fodor G., Kovács D. (2), ill. Balogh R., Balogh S. Kiállítva: Takács R. (73.)
Jéke–Nyírkarász 5–3 (2–0)
Jéke, v.: Tóth.
Jéke: Barna R. – Volkán R. (Kovács T., 46.), Setét M. (Algács B., 73.), Jónás K. II., Mona Á., Algács M. (Miskolczi Á., 70.), Horváth T., Balogh M., Balogh L. (Varga Gy., 88.), Halász N. (Csizmadia Z., 54.), Iván A., Barna R. Edző: Volkán Roland.
Nyírkarász: Molnár A. – Király Zs., Jónás D., Liptai A., Tóth M., Kasza Á., Roskó D. (Savrnoh N., 60.), Kovács Sz. (Koós T., 60.), Lesku Zs. (Tóth T., 70.), Veress M. (Farkas R., 60.), Csáki L. Edző: Éles István.
Gól: Balogh L. 3, Balogh M., Miskolczi Á., ill. Jónás D. 2, Savrnoh N.
Vaja–Újdombrád 0–3 (0–1)
Vaja, v.: Debreceni.
Vaja: Ilyés B. – Ilyés I., Lusánszki L., Tóth R., Kósa G., Virág J., Bencze M., Simák B. Zs., Mocsár J., Bencze B., Mozga Gy. (Papp J., 18.). Edző: Simák János.
Újdombrád: Balla D. – Poór B. (Balla K., 61.), Bodnár G., Veress L., Balla J., Török M., Bodó I. (Dogi L., 74.), Bandor J., Tóth Á. M. (Puporka D.), Tóth N., Oláh L. Edző: Balla János.
Gól: Veress L., Bandor J., Balla J.
A bajnokság állása:
|1
|ÚJDOMBRÁD SE
|9
|9
|0
|0
|46
|11
|35
|27
|2
|JÉKE FC
|9
|6
|2
|1
|32
|17
|15
|20
|3
|AJAK VSC
|9
|5
|2
|2
|19
|20
|-1
|17
|4
|FILO SE
|9
|5
|0
|4
|21
|14
|7
|15
|5
|ARANYOSAPÁTI LSE
|9
|4
|1
|4
|21
|28
|-7
|13
|6
|TUZSÉR SE
|9
|4
|0
|5
|21
|20
|1
|12
|7
|FÉNYESLITKEI SE
|9
|4
|0
|5
|13
|14
|-1
|12
|8
|NAGYHALÁSZI SE
|10
|4
|0
|6
|23
|26
|-3
|12
|9
|ZÁHONY VSE
|9
|2
|2
|5
|17
|28
|-11
|8
|10
|NYÍRKARÁSZ 2023 SE
|9
|2
|0
|7
|13
|30
|-17
|6
|11
|VAJAI SE
|9
|1
|1
|7
|10
|28
|-18
|4
