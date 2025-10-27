Emberhátrányban is győzött a Fényeslitke, tovább száguld az Újdombrád (Galériával)

Izgalmas és gólgazdag fordulót hozott a hétvége a vármegyei II. osztály, 2. számú csoportjában. A Nagyhalász szoros csatában győzött Tuzséron, míg az Aranyosapáti hazai pályán múlta felül az Ajak gárdáját. A Fényeslitke emberhátrányban is otthon tartotta a három pontot a Záhony ellen, miközben a Jéke nyolcgólos mérkőzésen diadalmaskodott a Nyírkarász felett. A Vaja viszont nem tudta megállítani az Újdombrád lendületét, amely magabiztosan nyert idegenben, így már hét pont előnnyel vezet.

Emberhátrányban is nyerni tudott a Vármegyei II. osztály 2. számú csoportjában a Fényeslitke

Fotó: Fényeslitke SE



Vármegyei II. osztály, 2. számú csoport, 10. forduló



Tuzsér–Nagyhalász 2–3 (0–2)

Tuzsér, v.: Debreceni.

Tuzsér: Csuka M. – Sajtos R. (Szöke, 64.), Révész B., Orgován K., Balogh G., Gombkötő S., Iván T. (Nagy A., 46.), Koszta Z. (Kovács I., 59.), Setét E., Osztolykán E., Balogh T. Edző: Szabó István.

Nagyhalász: Tóth B. – Lippai A., Illés A., Czírbík P., Kató I., Iván O., Korsoveczki A. (Petríkovits H., 80.), Oláh P. (Együd B., 55.), Balogh Gy. (Kernács L., 84.), Mészáros T. (Gulyás B., 58.), Kormány Sz. (Hengsperger A., 73.) Edző: Kató István.

Gól: Setét E. (2), ill. Kató I., Iván O., Korsoveczki A.

Aranyosapáti–Ajak 2–1 (1–0)

Aranyosapáti, v.: Semegi.

Aranyosapáti: Révész D. – Szőke I. (Treszkai Zs., 59.), Rakóczi D., Bedő M., Kazsuk Cs. (Lipták L., 77.), Németh G., Bartha F., Orosz Á. Sz. (Popovics A., 90.), Tári P. (Fodor Cs., 80.), Baráth B. (Kantár A., 68.), Koi M. Edző: Böszörményi József.

Ajak: Szakszon D. – Ténái D. A., Meggyesi M. (Homoki P., 17.), Nikischer Gy., Kertész D. (Szopkó T., 77.), Lakatos B., Miskolczi G., Harakály T., Illés A., Horváth L., Varga D. (Jenei R., 46.). Edző: Szőlősi Lóránd.

Gól: Baráth B., Tári P., ill. Lakatos B.