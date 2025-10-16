október 16., csütörtök

Vármegyei Kupa

2 órája

Óriási meglepetés: az Újdombrád kiütötte a kupából a Mátészalkát! - Fotók!

Címkék#vármegyei kupa#Ibrány#Újdombrád

Három találkozót rendeztek a Vármegyei Kupa harmadik fordulójának október 15-i játéknapján.

Mihály Norbert

A tét immáron a legjobb négybe kerülés volt a Vármegyei Kupa 3. fordulójában, ahol az állva maradt megye kettes csapatok egyaránt otthon fogadhatták a magasabb osztályú ellenfeleiket. Papírforma eredmény született Jékén, ahol az Ibrány magabiztos, háromgólos sikert aratott köszönhetően Virág Konrád duplájának, valamint Balogh Levente találatának.

Vármegyei
Magabiztosan jutott tovább az Ibrány a Vármegyei Kupában
Fotó: Ibrány SE

Ennél azért kiélezettebb csatát hozott a Biri–Gyulaháza összecsapás. Az esélyesebb Gyulaháza Galambos Bence duplájával az első félóra végén már 2–0-ra vezetett, ám a fordulás után Halastyák Ádám és Fabu Márton is betalált, így kezdődhetett minden előröl. Aztán a 78. percben Halastyák a kiállítás sorsára jutott, ezt kihasználva pedig Mohl ismét előnyhöz juttatta a vendégeket, majd büntetőből Galambos harmadszor is betalált, beállítva ezzel a 4–2-es végeredményt.

Az Újdombrád jelenleg a legjobb formában lévő másodosztályú csapat, amely a vármegyei élvonal listavezetőjét, a Mátészalkát látta vendégül. Nem kezdődött jól az összecsapás Kovács Norbertet ugyanis sérülés miatt már a tizedik percben le kellett cserélni, ennek ellenére Vámos Márk, majd Jene Gábor góljaival hamar kétgólos előnybe került a Szalka. Tóth Ákos révén azonban még a szünet előtt szépített a Dombrád, amely óriási meglepetést okozva a 93. percben egalizált: Balla Krisztián gólja pedig azt eredményezte, hogy a versenykiírás szerint alacsonyabb osztályú csapatként az Újdombrád jutott a legjobb négy közé.

Vármegyei Kupa, 3. forduló

Jéke–Ibrány 0–3 (0–1)
Jéke, v.: Vitkai.
Jéke: Barna – Iván A. I. (Volkán), Iván A. II. (Miskolczi), Halász, Mona, Algács (Kovács), Setét, Jónás II., Balogh L., Horváth, Balogh M. Edző: Volkán Roland.
Ibrány: Sira – Horváth, Bartha, Csáki (Szilágyi), Lakatos, Novák, Gergely, Bészély (Boros), Virág (Balogh), Ács, Szokol. Edző: Fiumei Viktor.
Gól: Virág 2, Balogh.

Biri–Gyulaháza 2–4 (0–2)
Biri, v.: Major.
Biri: Kiss – Rácz, Szlávik, Fabu, Halastyák, Nagy T., Nagy M. (Ménfői), Fegyuk, Csucsi (Makács), Szabolcsi, Huri (Tábori). Edző: Dankó Zsolt.
Gyulaháza: Márkánics – Bunkóczi (Kovács), Iski (Rózsa), Mohl, Dolhai, Kozma, Simon, Csépke, Ivánkó, Galambos, Novák. Edző: Deák Béla.
Gól: Halastyák, Fabu, ill Galambos 3, Mohl. Kiállítva: Halastyák (78.).

Biri - Gyulaháza

Fotók: Bodnárné Varga Éva

Újdombrád–Mátészalka 2–2 (1–2)
Újdombrád, v.: Paráda.
Újdombrád: Balla D. – Bodnár, Balogh, Mándi (Balla K.), Veress (Poór), Balla J., Bodó, Bandor, Tóth Á., Tóth N., Török. Edző: Balla János.
Mátészalka: Körösi – Szántó, Sárosi, Fenyőfalvi, Kovács (Milák), Jene, Mező, Bodó, Torkos, Vámos, Farkas. Edző: Makszim Gábor.
Gól: Tóth, Balla K., ill Vámos, Jene. Továbbjutott alsóbb osztályú csapatként az Újdombrád.

A Nagyecsed–Baktalórántháza találkozót október 22-én, szerdán játsszák.

 

