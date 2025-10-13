Továbbra sem talált legyőzőre az Újdombrád

Sorozatban a hetedik bajnoki mérkőzését nyerte meg a listavezető Újdombrád, amely ezúttal a Nagyhalász csapatát múlta felül a vármegyei II. osztály, 2. számú csoportjában.

Nem tudott bravúrt okozni a vármegyei II. osztály, 2. számú csoportjában a sötét mezes Nagyhalász

Fotó: klub

Labdarúgás: Vármegyei II. osztály, 2. számú csoport, 8. forduló



Tuzsér–Nyírkarász 5–1 (1–0)

Tuzsér, v.: Potyók.

Tuzsér: Révész Ba. – Sajtos (Poszpelov), Révész Bá., Orgován, Balogh G. (Koszta), Vantyuch, Gombkötő (Osztolykán), Iván, Setét (Kovács), Balogh T., Jónás. Edző: Szabó István.

Nyírkarász: Bandor – Király, Liptai, Jónás, Kasza, Roskó, Farkas (Kovács), Lesku, Koós, Puskás. Edző: Éles István.

Gól: Setét, Balogh G., Iván, Gombkötő, Poszpelov, ill Jónás.

Fényeslitke–Ajak 1–2 (1–1)

Fényeslitke, v.: Valu.

Fényeslitke: Juhász – Czap, Takács (Lakatos), Juhász, Nagy B., Fodor, Kovács D., Kovács J., Miczák, Nagy Z., Kazár (Arnóczki). Edző: Nagy Zoltán.

Ajak: Séra – Ténai, Iski (Horváth), Homok (Jenei), Illés, Hódos (Szopkó), Lakatos, Miskolczi (Nikischer), Bakó, Soós, Varga (Meggyesi). Edző: Szőlősi Lóránd.

Gól: Juhász, ill Lakatos, Illés.

Jéke–Aranyosapáti 2–2 (1–1)

Jéke, v.: Debreceni.

Jéke: Barna – Iván A I. (Koszta), Iván A II. (Miskolczi), Csizmadia (Algács M.), Mona, Kovács (Algács B.), Setét, Balogh L., Horváth, Balogh M., Halász. Edző: Varga György.

Aranyosapáti: Révész – Treszkai, Dobod, Tári (Varga), Rakóczi (Baráth), Bedő, Kazsuk (Lipták), Németh, Bartha, Kantár (Popovics), Orosz. Edző: Böszörményi József.

Gól: Kovács, Algács B., ill Orosz, Tári.

Vaja–Filo SE 0–2 (0–1)

Vaja, v.: Lengyel.

Vaja: Ilyés – Pilik, Lusánszki, Kósa, Mikó (Soós), Bencze M., Simák, Papp, Mocsár, Bencze B. (Virág), Mozga (Balogh). Edző: Simák János.

Filo: Ferencz – Balogh, Micovda, Majoros, Lipcsei, Záhonyi, Szabó, Krutilla (Sztojka), Asztalos, Vajda (László), Bárdos (Czipa). Edző: Balogh Zoltán.

Gól: Micovda, Majoros. Kiállítva: Mocsár (58.).

Újdombrád–Nagyhalász 6–4 (4–1)

Újdombrád, v.: Kósa.

Újdombrád: Tóth B. – Poór, Balogh (Bodnár), Veress (Balla), Török, Bodó (Dogi), Bandor (Tóth Á.), Puporka (Mándi), Tóth N., Oláh. Edző: Balla János.

Nagyhalász: Tóth – Illés, Együd (Hornyik), Czirbik, Iván, Korsoveczki, Oláh (Olcsvári), Balogh, Gulyás (Lippai), Mészáros, Kormány (Petrikovits). Edző: id. Kató István.

Gól: Puporka 2, Tóth N. 2, Veress, Bandor, ill Oláh 2, Illés, Iván.