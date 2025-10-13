37 perce
Továbbra sem talált legyőzőre az Újdombrád
Megőrizte veretlenségét az Ajak is. Mutatjuk a vármegyei II. osztály, 2. számú csoportjának hétvégi eredményeit.
Sorozatban a hetedik bajnoki mérkőzését nyerte meg a listavezető Újdombrád, amely ezúttal a Nagyhalász csapatát múlta felül a vármegyei II. osztály, 2. számú csoportjában.
Labdarúgás: Vármegyei II. osztály, 2. számú csoport, 8. forduló
Tuzsér–Nyírkarász 5–1 (1–0)
Tuzsér, v.: Potyók.
Tuzsér: Révész Ba. – Sajtos (Poszpelov), Révész Bá., Orgován, Balogh G. (Koszta), Vantyuch, Gombkötő (Osztolykán), Iván, Setét (Kovács), Balogh T., Jónás. Edző: Szabó István.
Nyírkarász: Bandor – Király, Liptai, Jónás, Kasza, Roskó, Farkas (Kovács), Lesku, Koós, Puskás. Edző: Éles István.
Gól: Setét, Balogh G., Iván, Gombkötő, Poszpelov, ill Jónás.
Fényeslitke–Ajak 1–2 (1–1)
Fényeslitke, v.: Valu.
Fényeslitke: Juhász – Czap, Takács (Lakatos), Juhász, Nagy B., Fodor, Kovács D., Kovács J., Miczák, Nagy Z., Kazár (Arnóczki). Edző: Nagy Zoltán.
Ajak: Séra – Ténai, Iski (Horváth), Homok (Jenei), Illés, Hódos (Szopkó), Lakatos, Miskolczi (Nikischer), Bakó, Soós, Varga (Meggyesi). Edző: Szőlősi Lóránd.
Gól: Juhász, ill Lakatos, Illés.
Jéke–Aranyosapáti 2–2 (1–1)
Jéke, v.: Debreceni.
Jéke: Barna – Iván A I. (Koszta), Iván A II. (Miskolczi), Csizmadia (Algács M.), Mona, Kovács (Algács B.), Setét, Balogh L., Horváth, Balogh M., Halász. Edző: Varga György.
Aranyosapáti: Révész – Treszkai, Dobod, Tári (Varga), Rakóczi (Baráth), Bedő, Kazsuk (Lipták), Németh, Bartha, Kantár (Popovics), Orosz. Edző: Böszörményi József.
Gól: Kovács, Algács B., ill Orosz, Tári.
Vaja–Filo SE 0–2 (0–1)
Vaja, v.: Lengyel.
Vaja: Ilyés – Pilik, Lusánszki, Kósa, Mikó (Soós), Bencze M., Simák, Papp, Mocsár, Bencze B. (Virág), Mozga (Balogh). Edző: Simák János.
Filo: Ferencz – Balogh, Micovda, Majoros, Lipcsei, Záhonyi, Szabó, Krutilla (Sztojka), Asztalos, Vajda (László), Bárdos (Czipa). Edző: Balogh Zoltán.
Gól: Micovda, Majoros. Kiállítva: Mocsár (58.).
Újdombrád–Nagyhalász 6–4 (4–1)
Újdombrád, v.: Kósa.
Újdombrád: Tóth B. – Poór, Balogh (Bodnár), Veress (Balla), Török, Bodó (Dogi), Bandor (Tóth Á.), Puporka (Mándi), Tóth N., Oláh. Edző: Balla János.
Nagyhalász: Tóth – Illés, Együd (Hornyik), Czirbik, Iván, Korsoveczki, Oláh (Olcsvári), Balogh, Gulyás (Lippai), Mészáros, Kormány (Petrikovits). Edző: id. Kató István.
Gól: Puporka 2, Tóth N. 2, Veress, Bandor, ill Oláh 2, Illés, Iván.
A bajnokság állása:
|1
|ÚJDOMBRÁD SE
|7
|7
|0
|0
|36
|11
|25
|21
|2
|AJAK VSC
|7
|5
|2
|0
|18
|11
|7
|17
|3
|JÉKE FC
|7
|4
|2
|1
|21
|12
|9
|14
|4
|FILO SE
|8
|4
|0
|4
|19
|14
|5
|12
|5
|TUZSÉR SE
|7
|4
|0
|3
|19
|15
|4
|12
|6
|FÉNYESLITKEI SE
|7
|3
|0
|4
|9
|9
|0
|9
|7
|ZÁHONY VSE
|7
|2
|2
|3
|13
|19
|-6
|8
|8
|ARANYOSAPÁTI LSE
|7
|2
|1
|4
|16
|26
|-10
|7
|9
|NAGYHALÁSZI SE
|8
|2
|0
|6
|17
|24
|-7
|6
|10
|NYÍRKARÁSZ 2023 SE
|8
|2
|0
|6
|10
|25
|-15
|6
|11
|VAJAI SE
|7
|1
|1
|5
|10
|22
|-12
|4
