október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

12°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegyei Foci

37 perce

Továbbra sem talált legyőzőre az Újdombrád

Címkék#vármegyei foci#újdombrád nagyhalász#Újdombrád

Megőrizte veretlenségét az Ajak is. Mutatjuk a vármegyei II. osztály, 2. számú csoportjának hétvégi eredményeit.

Mihály Norbert

Sorozatban a hetedik bajnoki mérkőzését nyerte meg a listavezető Újdombrád, amely ezúttal a Nagyhalász csapatát múlta felül a vármegyei II. osztály, 2. számú csoportjában.

vármegyei
Nem tudott bravúrt okozni a vármegyei II. osztály, 2. számú csoportjában a sötét mezes Nagyhalász
Fotó: klub

Labdarúgás: Vármegyei II. osztály, 2. számú csoport, 8. forduló


Tuzsér–Nyírkarász 5–1 (1–0)
Tuzsér, v.: Potyók.
Tuzsér: Révész Ba. – Sajtos (Poszpelov), Révész Bá., Orgován, Balogh G. (Koszta), Vantyuch, Gombkötő (Osztolykán), Iván, Setét (Kovács), Balogh T., Jónás. Edző: Szabó István.
Nyírkarász: Bandor – Király, Liptai, Jónás, Kasza, Roskó, Farkas (Kovács), Lesku, Koós, Puskás. Edző: Éles István.
Gól: Setét, Balogh G., Iván, Gombkötő, Poszpelov, ill Jónás.

Fényeslitke–Ajak 1–2 (1–1)
Fényeslitke, v.: Valu.
Fényeslitke: Juhász – Czap, Takács (Lakatos), Juhász, Nagy B., Fodor, Kovács D., Kovács J., Miczák, Nagy Z., Kazár (Arnóczki). Edző: Nagy Zoltán.
Ajak: Séra – Ténai, Iski (Horváth), Homok (Jenei), Illés, Hódos (Szopkó), Lakatos, Miskolczi (Nikischer), Bakó, Soós, Varga (Meggyesi). Edző: Szőlősi Lóránd.
Gól: Juhász, ill Lakatos, Illés.

Jéke–Aranyosapáti 2–2 (1–1)
Jéke, v.: Debreceni.
Jéke: Barna – Iván A I. (Koszta), Iván A II. (Miskolczi), Csizmadia (Algács M.), Mona, Kovács (Algács B.), Setét, Balogh L., Horváth, Balogh M., Halász. Edző: Varga György.
Aranyosapáti: Révész – Treszkai, Dobod, Tári (Varga), Rakóczi (Baráth), Bedő, Kazsuk (Lipták), Németh, Bartha, Kantár (Popovics), Orosz. Edző: Böszörményi József.
Gól: Kovács, Algács B., ill Orosz, Tári.

Vaja–Filo SE 0–2 (0–1)
Vaja, v.: Lengyel.
Vaja: Ilyés – Pilik, Lusánszki, Kósa, Mikó (Soós), Bencze M., Simák, Papp, Mocsár, Bencze B. (Virág), Mozga (Balogh). Edző: Simák János.
Filo: Ferencz – Balogh, Micovda, Majoros, Lipcsei, Záhonyi, Szabó, Krutilla (Sztojka), Asztalos, Vajda (László), Bárdos (Czipa). Edző: Balogh Zoltán.
Gól: Micovda, Majoros. Kiállítva: Mocsár (58.).

Újdombrád–Nagyhalász 6–4 (4–1)
Újdombrád, v.: Kósa.
Újdombrád: Tóth B. – Poór, Balogh (Bodnár), Veress (Balla), Török, Bodó (Dogi), Bandor (Tóth Á.), Puporka (Mándi), Tóth N., Oláh. Edző: Balla János.
Nagyhalász: Tóth – Illés, Együd (Hornyik), Czirbik, Iván, Korsoveczki, Oláh (Olcsvári), Balogh, Gulyás (Lippai), Mészáros, Kormány (Petrikovits). Edző: id. Kató István.
Gól: Puporka 2, Tóth N. 2, Veress, Bandor, ill Oláh 2, Illés, Iván.

A bajnokság állása:

1ÚJDOMBRÁD SEÚJDOMBRÁD SE770036112521
2AJAK VSCAJAK VSC75201811717
3JÉKE FCJÉKE FC74212112914
4FILO SEFILO SE84041914512
5TUZSÉR SETUZSÉR SE74031915412
6FÉNYESLITKEI SEFÉNYESLITKEI SE73049909
7ZÁHONY VSEZÁHONY VSE72231319-68
8ARANYOSAPÁTI LSEARANYOSAPÁTI LSE72141626-107
9NAGYHALÁSZI SENAGYHALÁSZI SE82061724-76
10 NYÍRKARÁSZ 2023 SE82061025-156
11VAJAI SEVAJAI SE71151022-124

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu