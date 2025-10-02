Száguld a veretlen listavezető: nyírbátori győzelem az elnapolt bajnokin (fotókkal)

A Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály hatodik fordulójából elnapolt bajnokit pótoltak a hét közben, melynek során az immáron edzőjét veszítő Vásárosnamény fogadta a Nyírbátort. Mint ismert, a Namény a korábbi MOL Magyar Kupa meccse miatt kérte a találkozó elnapolását, bár valószínűleg akkor még nem gondolta, hogy a pótlásnál már nem Varga Gábor ül a kispadján, azonban az új tréner személyét még nem jelentették be, így a Bátor ellenében Lénárt Sándor elnök meccselt. A felek kiélezett összecsapást játszottak, a gól nélküli első félidőt követően Tóth Ádám és Gömze Antal találataival 2–0-ra nyert a Namény.

Kiélezett első félidőt követően két góllal nyert a Nyírbátor a Vásárosnamény otthonában

Fotó: Három Határ Hírei

Vásárosnamény–Nyírbátor 0–2 (0–0)

Vásárosnamény, v.: Sarkadi.

Vásárosnamény: Csordás – Géci, Újvári (Hadadi), Marozsán (Illés), Odunuga C. (Szabó), Deskó, Chepak (Danó), Lisboa, Odunuga I. (Slobodianyk), Kopor, Orosz. Elnök: Lénárt Sándor.

Nyírbátor: Kopasz – Tóth Sz., Bodó, Tóth Á. (Tóth E.), Gömze (Terdik), Petics (Hunyadi), Gönczör, Lukács (Ferenczi), Márton, Orosz (Dánó), Ur. Edző: Erdei Zoltán.

Gól: Tóth Á., Gömze (11-esből).