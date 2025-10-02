45 perce
Száguld a veretlen listavezető: nyírbátori győzelem az elnapolt bajnokin (fotókkal)
Magabiztos volt a Nyírbátor, amely ismét a tabella élére állt.
A Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály hatodik fordulójából elnapolt bajnokit pótoltak a hét közben, melynek során az immáron edzőjét veszítő Vásárosnamény fogadta a Nyírbátort. Mint ismert, a Namény a korábbi MOL Magyar Kupa meccse miatt kérte a találkozó elnapolását, bár valószínűleg akkor még nem gondolta, hogy a pótlásnál már nem Varga Gábor ül a kispadján, azonban az új tréner személyét még nem jelentették be, így a Bátor ellenében Lénárt Sándor elnök meccselt. A felek kiélezett összecsapást játszottak, a gól nélküli első félidőt követően Tóth Ádám és Gömze Antal találataival 2–0-ra nyert a Namény.
Vásárosnamény–Nyírbátor 0–2 (0–0)
Vásárosnamény, v.: Sarkadi.
Vásárosnamény: Csordás – Géci, Újvári (Hadadi), Marozsán (Illés), Odunuga C. (Szabó), Deskó, Chepak (Danó), Lisboa, Odunuga I. (Slobodianyk), Kopor, Orosz. Elnök: Lénárt Sándor.
Nyírbátor: Kopasz – Tóth Sz., Bodó, Tóth Á. (Tóth E.), Gömze (Terdik), Petics (Hunyadi), Gönczör, Lukács (Ferenczi), Márton, Orosz (Dánó), Ur. Edző: Erdei Zoltán.
Gól: Tóth Á., Gömze (11-esből).
Vásárosnamény–NyírbátorFotók: Három Határ Hírei
A bajnokság állása:
|1
|NYÍRBÁTORI LSE
|8
|7
|1
|0
|19
|9
|10
|22
|2
|MÁTÉSZALKAI MTK
|7
|6
|1
|0
|22
|3
|19
|19
|3
|NAGYECSED RSE
|8
|5
|1
|2
|10
|4
|6
|16
|4
|MÁNDOK VSE
|7
|4
|1
|2
|19
|9
|10
|13
|5
|NAGYKÁLLÓI VSE
|8
|4
|1
|3
|18
|14
|4
|13
|6
|IBRÁNY SE
|7
|4
|0
|3
|14
|10
|4
|12
|7
|ÚJFEHÉRTÓ SE
|7
|4
|0
|3
|11
|8
|3
|12
|8
|CSENGER FC
|7
|4
|0
|3
|19
|17
|2
|12
|9
|AGNIS-GERGELYIUGORNYAI SE
|8
|3
|1
|4
|12
|11
|1
|10
|10
|GYULAHÁZA KSE
|7
|3
|0
|4
|11
|22
|-11
|9
|11
|KÓTAJ SE
|7
|2
|2
|3
|10
|8
|2
|8
|12
|BAKTALÓRÁNTHÁZA VSE
|7
|2
|0
|5
|12
|21
|-9
|6
|13
|SWISS KRONO-VÁSÁROSNAMÉNY
|7
|1
|1
|5
|9
|21
|-12
|4
|14
|TISZAVASVÁRI SE
|7
|0
|2
|5
|9
|21
|-12
|2
|15
|NYÍRMEGGYES SK
|8
|0
|1
|7
|8
|25
|-17
|1