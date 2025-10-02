október 2., csütörtök

Petra névnap

10°
+13
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegyei foci

1 órája

Száguld a veretlen listavezető: nyírbátori győzelem az elnapolt bajnokin (fotókkal)

Címkék#vármegyei foci#Nyírbátor#Vásárosnamény

Magabiztos volt a Nyírbátor, amely ismét a tabella élére állt.

Mihály Norbert

A Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály hatodik fordulójából elnapolt bajnokit pótoltak a hét közben, melynek során az immáron edzőjét veszítő Vásárosnamény fogadta a Nyírbátort. Mint ismert, a Namény a korábbi MOL Magyar Kupa meccse miatt kérte a találkozó elnapolását, bár valószínűleg akkor még nem gondolta, hogy a pótlásnál már nem Varga Gábor ül a kispadján, azonban az új tréner személyét még nem jelentették be, így a Bátor ellenében Lénárt Sándor elnök meccselt. A felek kiélezett összecsapást játszottak, a gól nélküli első félidőt követően Tóth Ádám és Gömze Antal találataival 2–0-ra nyert a Namény.

Kiélezett első félidőt követően két góllal nyert a Nyírbátor a Vásárosnamény otthonában
Fotó: Három Határ Hírei

Vásárosnamény–Nyírbátor 0–2 (0–0)

Vásárosnamény, v.: Sarkadi.
Vásárosnamény: Csordás – Géci, Újvári (Hadadi), Marozsán (Illés), Odunuga C. (Szabó), Deskó, Chepak (Danó), Lisboa, Odunuga I. (Slobodianyk), Kopor, Orosz. Elnök: Lénárt Sándor.
Nyírbátor: Kopasz – Tóth Sz., Bodó, Tóth Á. (Tóth E.), Gömze (Terdik), Petics (Hunyadi), Gönczör, Lukács (Ferenczi), Márton, Orosz (Dánó), Ur. Edző: Erdei Zoltán.
Gól: Tóth Á., Gömze (11-esből).

Vásárosnamény–Nyírbátor

Fotók: Három Határ Hírei

A bajnokság állása:

1NYÍRBÁTORI LSENYÍRBÁTORI LSE87101991022
2MÁTÉSZALKAI MTKMÁTÉSZALKAI MTK76102231919
3NAGYECSED RSENAGYECSED RSE8512104616
4MÁNDOK VSEMÁNDOK VSE74121991013
5NAGYKÁLLÓI VSENAGYKÁLLÓI VSE84131814413
6IBRÁNY SEIBRÁNY SE74031410412
7ÚJFEHÉRTÓ SEÚJFEHÉRTÓ SE7403118312
8CSENGER FCCSENGER FC74031917212
9AGNIS-GERGELYIUGORNYAI SEAGNIS-GERGELYIUGORNYAI SE83141211110
10GYULAHÁZA KSEGYULAHÁZA KSE73041122-119
11KÓTAJ SEKÓTAJ SE722310828
12BAKTALÓRÁNTHÁZA VSEBAKTALÓRÁNTHÁZA VSE72051221-96
13SWISS KRONO-VÁSÁROSNAMÉNYSWISS KRONO-VÁSÁROSNAMÉNY7115921-124
14TISZAVASVÁRI SETISZAVASVÁRI SE7025921-122
15NYÍRMEGGYES SKNYÍRMEGGYES SK8017825-171

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu