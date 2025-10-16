Ismét nemzetközi úszóversenyt rendeznek Nyíregyházán

Október 18-án, szombaton ismét benépesül az EISSMANN Nyíregyházi Városi Uszoda, ahol hatodik alkalommal rendezik meg a Szabolcs Kupát, a térség egyik legjelentősebb úszóversenyét.

Rangos verseny a Városi Uszodában

Fotó: Városi Uszoda

Rangos verseny várható

A rangos sporteseményre hazai és külföldi versenyzők érkeznek, hogy összemérjék tudásukat és gyorsaságukat a különböző korosztályos futamokban. A szervezők izgalmas versenyeket, látványos küzdelmeket és remek hangulatot ígérnek mind a sportolók, mind a szurkolók számára.

Kapu nyitás: 7:30

Bemelegítés: 9:00

Verseny kezdete: 10:00

Várható befejezés: 17:00

A verseny ideje alatt a Mozdulj Nyíregyháza! program, valamint a lakossági úszás szünetel. A szervezők köszönik a lakosság megértését.

A Szabolcs Kupa célja, hogy tovább erősítse a régió sportéletét, bemutassa a fiatal úszók tehetségét, és lehetőséget adjon a nemzetközi tapasztalatszerzésre is.