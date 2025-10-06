Csak lestünk! Ennyi gólt dobtak a nyíregyházi fiatalok – mutatjuk a jegyzőkönyvet

Korábban rendszeres beszámoltunk a vármegyei kézilabda bajnokságban született hihetetlen eredményekről. Csak dörzsöltük a szemünket, amikor arról számoltunk be korábban, hogy egy mérkőzésen 102 gól született, de azt is hitetlenkedve fogadtuk, hogy Szögi Roland 33 találatig jutott egy mérkőzésen. Azt gondoltuk, hogy a SZIKE 1–SZIKE Nyírpazony találkozó 110 gólját nem lehet überelni, de a csapatok ránk cáfoltak. A helyszínen huszonöten látták 2024. május 17-én a nyírpazonyi sportcsarnokban, hogy a mindössze öt mezőnyjátékossal felálló SZIKE Nyírpazony gárdája a huszonegy találatig jutó Türk Ferenc vezérletével hiába dobott negyvennyolc (!) gólt, mégis vesztesen hagyták el a játékteret, mert a Fehérgyarmat hatvannyolcig meg sem állt, amelyből Szabó István huszonhatot vállalt. A jegyzőkönyv összesen 116 gólt tartalmaz, ami véleményünk szerint világcsúcs és a már a Guinness Rekordok Könyvébe kívánkozik.

75 gólt dobtak a nyíregyházi fiataok, ez alighanem világcsúcs

Múlt pénteken ha nem is született 116 gól, "csak" 110 a Nyíregyháza–Ózd fiú másodosztályú U20-as mérkőzésen, viszont a győztes fél 75 (!) alkalommal zörgette meg ellenfele hálóját és erre bizony csak kevés csapat képes. A győztes házigazdák már a szünetben 30-nál jártak és a mérkőzésnek volt többször is olyan perce, amikor háromszor is betaláltak.

– Nagyon elégedett vagyok a csapat teljesítményével. 40 góllal tudtuk legyőzni az Ózdot, ami önmagában is szép eredmény, de külön öröm, hogy ezzel új csúcsot állítottunk fel a lőtt gólok számát tekintve. Az egész mérkőzésen kiváló volt a játékosok hozzáállása, mindenki maximálisan odatette magát, koncentráltan dolgozott, és fegyelmezetten hajtotta végre a megbeszélteket – értékelt Bursac Bozidar, a Nyíregyházi Sportcentrum U20-as csapatának edzője.

A hihetetlen világcsúcs jegyzőkönyve