Csak lestünk! Ennyi gólt dobtak a nyíregyházi fiatalok – mutatjuk a jegyzőkönyvet
Hetvenöt találatig meg sem állt a Nyíregyháza fiú U20-as csapata. Ez alighanem világcsúcs.
Korábban rendszeres beszámoltunk a vármegyei kézilabda bajnokságban született hihetetlen eredményekről. Csak dörzsöltük a szemünket, amikor arról számoltunk be korábban, hogy egy mérkőzésen 102 gól született, de azt is hitetlenkedve fogadtuk, hogy Szögi Roland 33 találatig jutott egy mérkőzésen. Azt gondoltuk, hogy a SZIKE 1–SZIKE Nyírpazony találkozó 110 gólját nem lehet überelni, de a csapatok ránk cáfoltak. A helyszínen huszonöten látták 2024. május 17-én a nyírpazonyi sportcsarnokban, hogy a mindössze öt mezőnyjátékossal felálló SZIKE Nyírpazony gárdája a huszonegy találatig jutó Türk Ferenc vezérletével hiába dobott negyvennyolc (!) gólt, mégis vesztesen hagyták el a játékteret, mert a Fehérgyarmat hatvannyolcig meg sem állt, amelyből Szabó István huszonhatot vállalt. A jegyzőkönyv összesen 116 gólt tartalmaz, ami véleményünk szerint világcsúcs és a már a Guinness Rekordok Könyvébe kívánkozik.
Múlt pénteken ha nem is született 116 gól, "csak" 110 a Nyíregyháza–Ózd fiú másodosztályú U20-as mérkőzésen, viszont a győztes fél 75 (!) alkalommal zörgette meg ellenfele hálóját és erre bizony csak kevés csapat képes. A győztes házigazdák már a szünetben 30-nál jártak és a mérkőzésnek volt többször is olyan perce, amikor háromszor is betaláltak.
– Nagyon elégedett vagyok a csapat teljesítményével. 40 góllal tudtuk legyőzni az Ózdot, ami önmagában is szép eredmény, de külön öröm, hogy ezzel új csúcsot állítottunk fel a lőtt gólok számát tekintve. Az egész mérkőzésen kiváló volt a játékosok hozzáállása, mindenki maximálisan odatette magát, koncentráltan dolgozott, és fegyelmezetten hajtotta végre a megbeszélteket – értékelt Bursac Bozidar, a Nyíregyházi Sportcentrum U20-as csapatának edzője.
A hihetetlen világcsúcs jegyzőkönyve
Kézilabda: Fiú U20 II. osztály, Kelet, 4. forduló
Nyíregyházi SN Kft.–ÓAM Ózdi KC 75–35 (30–13)
Nyíregyháza, 150 néző, v.: Babidorics, Reszegi-Szojka.
Nyíregyháza: Szabó M., Molnár (kapusok), Gyarmati 10, Gacsályi 10, Szabó Sz. 7, Szanics 19, Török 7, Seregi 8, Kruták 4, Tar 3, Tordai 3, Csontos 4. Edző: Bursac Bozidar.
Ózd: Soltész, Tóth, Havrán, Vild (kapusok), Molnár 6, Bogdán, Pólik 2, Gazdag 18/2, Hancsovski 1, Maruzsi 4, Harkály 1, Simon 1, Garics 2. Edző: Orosz Levente.
Kiállítások: 8, illetve 0 perc. Hétméteresek: –, illetve 2/2.
