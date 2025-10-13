Megvan a jövő évi világkupa időpontja

A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) az október eleji franciaországi Európa-bajnokságot követően publikálta a 2026-os évre vonatkozó előzetes versenynaptárát, amelyben természetesen hazánk egyetlen ifjúsági világkupa futama, a Nations’ Cup Hungary is helyet kapott. Mint ismert, 2025 augusztusában Vásárosnamény, Ibrány és Nyíregyháza érintésével rendezték meg az idei magyarországi Nemzetek Kupája fordulót. A hazai viadal végül a lengyel Marcin Wlodarski sikerét hozta, míg a legjobb magyar kerekes Dorogi Alex Martin (Team MBH Bank) lett.

Lengyel győzelemmel zárult az idei magyarországi világkupa

Fotó: Nations' Cup Hungary

Jövőre is nyíregyházi központtal kerül megrendezésre a hazai világkupa

Természetesen a főszervező Mozgás Egészség Rekreációs Sportegyesület, valamint partnere, a Nyírségi Kerékpáros Sportegyesület (NYKSE) 2026-ban is megrendezi a versenyt, amely jelen állás szerint a tizenegy fordulós sorozat utolsó előtti állomása lesz augusztus 13-14-én. A Nemzetek Kupája egynapos és többnapos versenyeket is tartogat, Magyarországon jövőre is egy kétnapos megmérettetésre kerül sor. A viadalok között olyan események is megtalálhatók, mint a legendás utánpótlás klasszikus, a Párizs-Roubaix, vagy éppen az egyik legfelkapottabb ifjúsági többnapos, a cseh junior "Békeverseny".

– Hatalmas megtiszteltetés számunkra, hogy sorozatban hetedszer is megrendezhetjük ezt a viadalt – mondta el lapunk megkeresésére Solymosi János versenyigazgató, aki egyben az NYKSE elnöke is. – Ez egy nagyszerű versenysorozat, elég, ha csak megnézzük az elmúlt évek eredményeit és azt, hogy az akkor dobogóra álló kerekesek közül utána hányan váltak profivá. Úgy gondolom, hogy az, hogy a felnőtt megmérettetések mellett hazánk az utánpótláskorú bringások számára is nemzetközi versenyzési lehetőséget biztosít, az a magyar kerékpársportnak is előnyös, hiszen a fiataljaink összemérhetik az erejüket a korosztályuk elitjével, felmérhetik, hogy milyen szinten állnak. A világkupa magyarországi állomása előrelépést kínál a hazai országúti szakág számára is.

Nemzetközi elismertség

– Az idei lebonyolítás az előző évekhez hasonlóan bizonyított! Egyértelmű, hogy azzal, hogy az egyéni időfutamot a verseny eleje helyett a végén van, sokkal izgalmasabbá teszi a viadalt, s ezt nem csak azért mondom, mert idén éppen itt cserélt gazdát a sárga trikó – ecsetelte az idén történteket Solymosi János, amikor is az addigi éllovas ukrán Oleh Smolynets bukott, s elvesztette az összetettbeli első pozícióját. – Az sem mellékes, hogy az előző évekhez képest sokkal nagyobb érdeklődésre tettünk szert mind Ibrány, mind Vásárosnamény, mind pedig Nyíregyháza tekintetében. Igazi lokálpatriótaként ez büszkeséggel tölt el, de nagyon remélem, hogy ez a közeg évről évre gyarapszik majd, hiszen ezzel egyenes arányban a nemzetközi megítélésünk is növekedhet.