Exkluzív interjú Bódog Tamással: A szurkoló örök, csakis értük dolgozunk - mondta a Szpari új vezetőedzője

Finoman szólva bedobták a mély vízbe Bódog Tamást, akit múlt szerdán neveztek ki a Nyíregyháza Spartacus FC vezetőedzőjévé, két napra rá pedig már az NB I. történetének második Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rangadóján kellett vezényelnie övéit. Az 51 esztendős szakembert Németországból sikerült hazacsábítania a klubvezetésnek, legutóbb a Hertha BSC-nél dolgozott másodedzőként, azt megelőzően volt Diósgyőr, a Budapest Honvéd, valamint épp a Kisvárda Master Good FC vezetőedzője, még korábban pedig segítette dr. Mezey György, Ralf Rangnick vagy Jürgen Klopp munkáját is. Ezúttal a sereghajtó pozíciójába eső Szparinál várnak tőle sokat, ő pedig mint már az a Várkerti Stadionban is kiderült, nem riad meg a kihívástól. Csapata úgy szerzett pontot az újoncként élmezőnyhöz tartozó együttes otthonában, hogy Temesvári Attila már az első negyedóra végén a kiállítás sorsára jutott. Bódog Tamás kedden a Városi Stadionban adott exkluzív interjút portálunknak.

Bódog Tamás több mint öt év után vállalt újra munkát Magyarországon, amikor elfogadta a Nyíregyháza Spartacus FC hívását.

Fotó: Bozsó Katalin

Amire az interjúban többek között választ kaphat: mit gondol a nyíregyházi körülményekről?

milyen gyorsan kellett döntenie?

milyen edzői filozófiát vall?

milyen Szparit láthatunk a jövőben?

mit vár a csapat és a szurkolók közötti kapcsolattól?

– Tamás, ha már itt az alig több mint egy éve átadott Városi Stadionban beszélgetünk, hogy tetszik a munkakörnyezet, ami Nyíregyházán fogadott?

– Nagyon jó körülmények közé csöppentem. Emlékszem, amikor itt, a környéken, Kisvárdán vagy Diósgyőrben dolgoztam, voltam itt több mérkőzésen, de nem az új stadionban. Aztán eltelt némi idő és néhány hónapja is megfordultam itt bajnoki mérkőzésen, nagyon tetszett az, ami fogadott, nagyot változtak a létesítmények. Minden feltétel adott a jó munkához, szóval semmiképpen sem a körülményeken fog múlni, hogy jól szerepelünk-e vagy sem.

– Nincs még egy hete, hogy a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője vagy. Mennyire történtek gyorsan az események szempontodból?

– Mindenképpen intenzív volt, már csak azért is, mert én azt megelőző csütörtöktől hétfő estig voltam itthon, aztán utaztam vissza Németországba, és éppen kedden kezdtünk el beszélgetni Fekete Tivadar sportigazgatóval. Ezek után valóban felpörögtek az események, hiszen szerdán már itt voltam. Ami nem feltétlenül szerencsés, hogy két nappal később már meccselnünk kellett, hiszen ideális az, ha például egy két hetes válogatott szünetben veszed át a csapatot és bizonyos edzésszám után jön az első bajnoki. Két intenzív nap után, ha nem is számunkra a legkedvezőbb eredménnyel, de emberhátrányban, egy fegyelmezett csapatjátékkal értünk el döntetlent. Erre lehet építeni, mert az a hozzáállás és a szervezettség már most tetten érhető volt, ami mindig is kell, hogy minket jellemezzen. Az első lépést megtettük a jó irányba.

– Kik azok, akik veled együtt csatlakoztak a stábhoz?

– Egyedül jöttem, mert tényleg ez olyan rövid idő volt, hogy nem tudtam olyan kollégát hozni, akivel én valaha együtt dolgoztam, és akiben maradéktalanul megbíztam volna. Tudni kell, hogy persze kapcsolataim vannak, de arról nem beszélhetünk, hogy kimondott stábom lenne, akiket mindenhová mozdítani tudok. Így az eddigi stábbal dolgozom, amely jó szakemberekből áll, nagyon pozitívak az első benyomások, és azt tapasztalom, hogy ők is azzal a nyitottsággal állnak hozzám, ahogyan én hozzájuk, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez működni fog és jól fogunk tudni együtt dolgozni.