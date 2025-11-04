1 órája
Exkluzív interjú Bódog Tamással: A szurkoló örök, csakis értük dolgozunk - mondta a Szpari új vezetőedzője
Német topedzőktől tanulta a szakma rejtelmeit, a támadófoci híve és ismeri a szurkolói lélektant. Még nincs egy hete, hogy Bódog Tamást kinevezték a Nyíregyháza Spartacus FC vezetőedzőjévé. Az 51 éves szakember egyik első hosszabb interjúját portálunknak adta a Szpari trénereként.
Finoman szólva bedobták a mély vízbe Bódog Tamást, akit múlt szerdán neveztek ki a Nyíregyháza Spartacus FC vezetőedzőjévé, két napra rá pedig már az NB I. történetének második Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rangadóján kellett vezényelnie övéit. Az 51 esztendős szakembert Németországból sikerült hazacsábítania a klubvezetésnek, legutóbb a Hertha BSC-nél dolgozott másodedzőként, azt megelőzően volt Diósgyőr, a Budapest Honvéd, valamint épp a Kisvárda Master Good FC vezetőedzője, még korábban pedig segítette dr. Mezey György, Ralf Rangnick vagy Jürgen Klopp munkáját is. Ezúttal a sereghajtó pozíciójába eső Szparinál várnak tőle sokat, ő pedig mint már az a Várkerti Stadionban is kiderült, nem riad meg a kihívástól. Csapata úgy szerzett pontot az újoncként élmezőnyhöz tartozó együttes otthonában, hogy Temesvári Attila már az első negyedóra végén a kiállítás sorsára jutott. Bódog Tamás kedden a Városi Stadionban adott exkluzív interjút portálunknak.
Amire az interjúban többek között választ kaphat:
- mit gondol a nyíregyházi körülményekről?
- milyen gyorsan kellett döntenie?
- milyen edzői filozófiát vall?
- milyen Szparit láthatunk a jövőben?
- mit vár a csapat és a szurkolók közötti kapcsolattól?
– Tamás, ha már itt az alig több mint egy éve átadott Városi Stadionban beszélgetünk, hogy tetszik a munkakörnyezet, ami Nyíregyházán fogadott?
– Nagyon jó körülmények közé csöppentem. Emlékszem, amikor itt, a környéken, Kisvárdán vagy Diósgyőrben dolgoztam, voltam itt több mérkőzésen, de nem az új stadionban. Aztán eltelt némi idő és néhány hónapja is megfordultam itt bajnoki mérkőzésen, nagyon tetszett az, ami fogadott, nagyot változtak a létesítmények. Minden feltétel adott a jó munkához, szóval semmiképpen sem a körülményeken fog múlni, hogy jól szerepelünk-e vagy sem.
– Nincs még egy hete, hogy a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője vagy. Mennyire történtek gyorsan az események szempontodból?
– Mindenképpen intenzív volt, már csak azért is, mert én azt megelőző csütörtöktől hétfő estig voltam itthon, aztán utaztam vissza Németországba, és éppen kedden kezdtünk el beszélgetni Fekete Tivadar sportigazgatóval. Ezek után valóban felpörögtek az események, hiszen szerdán már itt voltam. Ami nem feltétlenül szerencsés, hogy két nappal később már meccselnünk kellett, hiszen ideális az, ha például egy két hetes válogatott szünetben veszed át a csapatot és bizonyos edzésszám után jön az első bajnoki. Két intenzív nap után, ha nem is számunkra a legkedvezőbb eredménnyel, de emberhátrányban, egy fegyelmezett csapatjátékkal értünk el döntetlent. Erre lehet építeni, mert az a hozzáállás és a szervezettség már most tetten érhető volt, ami mindig is kell, hogy minket jellemezzen. Az első lépést megtettük a jó irányba.
– Kik azok, akik veled együtt csatlakoztak a stábhoz?
– Egyedül jöttem, mert tényleg ez olyan rövid idő volt, hogy nem tudtam olyan kollégát hozni, akivel én valaha együtt dolgoztam, és akiben maradéktalanul megbíztam volna. Tudni kell, hogy persze kapcsolataim vannak, de arról nem beszélhetünk, hogy kimondott stábom lenne, akiket mindenhová mozdítani tudok. Így az eddigi stábbal dolgozom, amely jó szakemberekből áll, nagyon pozitívak az első benyomások, és azt tapasztalom, hogy ők is azzal a nyitottsággal állnak hozzám, ahogyan én hozzájuk, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez működni fog és jól fogunk tudni együtt dolgozni.
Bódog Tamás: A játékosok vevők a munkára
– Hogyan írnád le az edzői filozófiád, mi az, amit szeretnél meghonosítani Nyíregyházán, természetesen igazodva a klub keretéhez?
– Ami engem jellemez, abba gyakorlatilag belenőttem. Volt szerencsém Németországban olyan edzők mellett dolgozni, akik ma is a legfelsőbb polcon vannak, ilyen Ralf Rangnick és Jürgen Klopp is. Mind a ketten a támadó felfogás hívei, intenzív letámadással, visszatámadással, kevés érintőn alapuló játékkal. Olyan futballt próbálok mindig kialakítani, ami lelkesedésen alapuló attraktív játék, de ez nem elsősorban nagy labdatartásokon, hanem a gyors befejezéseken, az akciók lendületén nyugszik.
– A Kisvárda ellen, és ami még pikánsabb, Kisvárdán debütáltál a kispadon. Egy pontot szerzett a csapat, de ennél nehezebben talán nem is indulhatott volna...
– Ha már a két csapat helyezését vesszük alapul, tudhattuk, hogy nagyon nehéz meccs vár ránk. Sajnos mi az utolsó helyről vártuk a meccset, a Kisvárdának pedig az az egy pont is elég volt, hogy átvegye a vezetést a bajnokságban, a kontrasztot már ez jól érzékelteti. Azt ugyanakkor nagyjából tudtam, hogy (Révész) Attila mire képes és hogy szervezettség, jó futball jellemzi a Kisvárdát, de azért bíztam benne, hogy a mindösszesen két nap dacára ezt a masszív játékot mi is el tudjuk érni. Próbáltunk is olyat építeni, amivel meg tudjuk lepni az ellenfelet és úgy gondolom, hogy ez működött is volna, de azt az intenzív játékot, amit elterveztem, a korai kiállítás felülírta. Ezek után az már természetes, hogy idegenben nem mehettünk neki a Kisvárdának. A területeket viszont kiválóan szűkítettük, jó volt a kapcsolat a csapatrészek között, kisegítettük egymást, a tolódással és egymás biztosításával tudtuk ezt az eredményt elérni. A játékosok ezalatt az 1-2 nap alatt is abszolút vevők voltak a munkára, próbálták a legjobbjukat hozni. Úgy gondolom, vevők lesznek rá a továbbiakban is és élvezni fogják azt a munkát, amit közösen próbálunk megcsinálni.
– Ez alapján a 90 perc, illetve az első edzések alapján milyen lehetőségeket látsz a csapatban?
– Mindenképpen célunk, hogy előrébb lépjünk, az a minimum, hogy elkerüljünk a kieső zónából. Látni kell persze, hogy ez egy folyamat, hisz ha csak a sorsolást megnézzük, láthatjuk, hogy most jön a Puskás Akadémia, a lehetőségek tárháza az eredményt illetően gyakorlatilag végtelen. Utána játszunk a Fradival, amelynek a minőségét nem kell ecsetelnem, jönnek a keleti rangadók, szóval izgalmas, jó mérkőzések várnak ránk, de eközben lehet minőségi munkát végezni, én azt remélem, hogy hétről hétre fejlődni fogunk, feljebb tudunk lépni és jó eredményeket fogunk tudni elérni.
A foci a szurkolókért van, és ez nem közhely
– Azt már a Kisvárda elleni mérkőzésen is láthattuk, hogy a Szparinál régóta gyakorolt három védős rendszer helyett négy védős szisztémában állítottad fel a csapatot. Erre számíthatunk a jövőben is?
– Többségében igen, a négy védős rendszer híve vagyok. Ugye a három védő esetében a két szélső középpályás is mélyebben védekezik. Az én felfogásom szerint az túl nagy ajándék, hiszen gyakorlatilag öt védővel állsz fel, ezáltal túl mélyről indítják a támadást és sokkal nehezebb felérni az ellenfél kapujáig. Én mindenképpen próbálok olyan létszámfölényt kialakítani az ellenfél térfelén, ami segíti a támadófutball minőségét. Az én játékfelfogásom nem a védekezésen alapul, ami persze nem jelenti azt, hogy nem szeretnénk stabilak lenni és jól védekezni, de szívesebben élek át egy 4–2-es vagy 4–3-as győzelmet sok befejezéssel, nézhető futballal. A három vagy öt védő opció, de úgy gondolom a négy védővel jobban tudunk érvényesülni.
– Az utóbbi másfél-két évben fantasztikus futballhangulat jellemezte Nyíregyházát, rengeteg telt házas mérkőzést rendeztek itt a Városi Stadionban. Ezt az érzést te is megtapasztalhattad már néhány helyen. Mire számítasz a csapat és a szurkolók közti kapcsolatot illetően?
– Az magától értetődik, hogy minden nagy széria után jön hullámvölgy, ez hol kisebb, hol nagyobb. Tudom milyen az, amikor egymásra talál a csapat és a tábor, Németországban kétszer is megtapasztaltam a feljutást, így tisztában vagyok vele, milyen érzelmeket tud mindez kiváltani az emberekből. Abban bízom, hogy ezeket az érzelmeket vissza tudjuk hozni a stadionba, megpróbáljuk magunk mögé állítani azokat a szurkolókat is, akik az utóbbi időben egy kicsit szkeptikusak lettek. A tulajdonosunk is azt kommunikálta, hogy szeretné azt a stílust viszontlátni, ami nézhető, élvezhető és én is azért vagyok itt, mert ez áll közel a szívemhez. Intenzitás, impulzus, befejezések, ezek ragadják magukkal a nézőket. Én mindenképpen azt kérném a szurkolóktól, hogy adják meg nekünk a lehetőséget, a bizalmat, mert én maximálisan azt vallom, hogy ez értük van és ezt nem is mondhatja az ember üres közhelyként. Minden klubnál úgy van, hogy a játékos, az edző cserélődik, de a szurkoló örök. Ők határozzák meg az egészet és ezért vagyunk ráutalva arra a segítségre ebben a nem túl könnyű szituációban. Hogy mi miért alakult így, az már a múlt. Egy azonban biztos, az utolsó helyről el kell lépnünk, ez pedig csak akkor tud megvalósulni, ha a közönség látja, hogy mi a pályán mindent megtettünk ennek érdekében. A következő lépést csak együtt tudjuk megtenni.
Bódog Tamás így értékelte a Kisvárda Master Good FC elleni mérkőzést közvetlenül a lefújás után:
A Szpari adta a forduló játékosát, de itt még nincs vége... (videóval)
Botrány a szabolcsi meccsen: megszólalt az elnök és a polgármester, látlelet is készült (fotókkal)