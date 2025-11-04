Elszabadultak az indulatok, verekedésbe torkollott a szabolcsi mérkőzés

A hétvégén a 11. fordulót rendezték a labdarúgó vármegyei III. osztály Közép csoportjában, amelyben a legjobban várt találkozó a listavezető Dombrád a harmadik helyen posztoló nyírmadai vendégjátéka volt. Nos, a rangadó másról maradt emlékezetes, három piros lap után félbeszakadt a mérkőzés.

Az MLSZ jegyzőkönyvének tanúsága szerint a 60. percben a vendégek játékosát Orosi Leventét kiállította játékvezető, majd a 71. percben páros kiállításra került sor, a vendégektől Nagy Gábornak, míg a hazaiaktól Barkasz Gyulának ért véget a mérkőzés. A TrollFoci birtokába jutott játékvezetői jelentés szerint előbbi szándékosan combon rúgta ellenfelét, utóbbi a már piros lapos Nagyot nagy erővel ököllel arcon csapta. Ekkor a rend helyreállt, a csapatok lenyugodtak és folytatódott a játék. A TrollFoci facebook-bejegyzésében közzétett jelentés szerint ezzel azonban nem ért véget a balhé, a 89. percben a hazai csapat csapatvezetője Kolozsi Zsolt berohan a pályára és az előzőleg szabálytalankodó és ezért sárga lapot kapó vendégjátékost a nyakánál fogva megragadta és lenyomta a földre, ezért a mérkőzésvezető azonnal kiállította.

A részletekről hamarosan beszámolunk.

Sajnos, ebben az esztendőben nem ez volt az első eset a vármegyei III. osztályban. Márciusban számoltunk be arról, hogy a vármegyei III. osztály Keleti csoportjában a Porcsalma–Penyige találkozón szintén verekedésbe torkollott a találkozó.