Két vélemény, de hol az igazság?

43 perce

Botrány a szabolcsi meccsen: megszólalt az elnök és a polgármester, látlelet is készült (fotókkal)

Dombrád, vármegyei labdarúgás, Nyírmadai ISE

A felek másképp látták az eseményeket. Abban azonban egyetértettek, hogy a sportszerűtlenségnek nincs helye a pályán. Félbeszakadt a mérkőzés, az eredményt így a zöld asztalnál állapítják meg.

Munkatársunktól

Mint arról beszámoltunk, vasárnap botrányos körülmények között ért véget a Nyírmada–Dombrád labdarúgó vármegyei III. osztályú találkozó, az összecsapást Kósa György játékvezető 2–1-es hazai vezetésnél félbeszakította. A TrollFoci birtokába jutott játékvezetői jelentés szerint tettlegességig fajultak a dolgok, ezért félbeszakadt a mérkőzés.

félbeszakadt a mérkőzés
Nyírmada-Dombrád: félbeszakadt a mérkőzés Fotó: Dombrád SE

Félbeszakadt a mérkőzés

A kiszivárgott jelentés szerint a 71. percben páros kiállításra került sor, a vendégektől Nagy Gábornak, míg a hazaiaktól Barkasz Gyulának ért véget a mérkőzés. A TrollFoci birtokába jutott játékvezetői jelentés szerint előbbi szándékosan combon rúgta ellenfelét, utóbbi a már piros lapos Nagyot nagy erővel ököllel arcon csapta. Ekkor a rend helyreállt, a csapatok lenyugodtak és folytatódott a játék. A TrollFoci facebook-bejegyzésében közzétett jelentés alapján ezzel azonban nem ért véget a balhé, a 89. percben a hazai csapat csapatvezetője Kolozsi Zsolt berohant a pályára, és az előzőleg szabálytalankodó és ezért sárga lapot kapó vendégjátékost a nyakánál fogva megragadta és lenyomta a földre, ezért a játékvezető azonnal kiállította.

Zöld asztalnál dől el az eredmény

Információnk szerint a közzétett játékvezetői jelentés részlet valós. Úgy tudjuk, a 89. percben az ominózus eset után a kispadok előtt dulakodás alakult ki, amelyben a kispadon helyet foglalók is részt vettek. A rendezők ugyan gyorsan rendet raktak és mivel semmilyen komolyabb atrocitás nem történt, azaz nem volt verekedés, így folytatható lett volna a mérkőzés, ám a vendégcsapat az öltözőbe vonult és nem volt hajlandó folytatni a mérkőzést. A találkozó végeredménye így a zöld asztalnál fog eldőlni, hiszen a vármegyei igazgatóság versenybizottsága hoz határozatot az ügyben. A kiállításokkal kapcsolatban pedig az igazgatóság fegyelmi bizottsága jár el.

Az esettel kapcsolatban megszólaltattuk az érintett feleket.

Másképpen látják

– Az igaz, hogy a tét rányomta a bélyegét a mérkőzésre, mégis csak az első helyezett játszott a harmadikkal. Végig lehetett tapintani a feszültséget a pályán, a játékosok egymással voltak elfoglalva, sok volt a szurka-piszka, az odamondogatás mindkét fél részéről. Játékosunk, Barkaszi Gyula nem ütötte meg Nagy Gábort, csak meglökte a vállát. Álltak is közöttük, meg amikor kapta a rúgást a combjára, akkor földre került. Ezt a két játékos meg is beszélte egymással a folyosón. Állítólag az asszisztens látta az ütő mozdulatot, ez azért érdekes, mert közel azonos távolságra voltunk az esettől, csak én szemből, ő pedig háttal. Edzőnk valóban megfogta az ellenfél nyakát, de nem vitte le a földre, nem is tudta volna, mert már akkor többen voltak körülötte, így hely sem lett volna erre. Teszem hozzá, a vendégek játékosa sportszerűtlenül viselkedett előtte, mert amikor együtt elestek a mi támadónkkal, törlesztésképpen mind a két lábával beletérdelt a hátába. Utána még neki állt feljebb, ő szövegelt, ekkor alakult ki dulakodás és ekkor fogta meg nyakát Kolozsi Zsolt edzőnk. Nagyot hibázott, mert neki fegyelmezni, csitítani kellett volna a mieinket, nem a másik csapat játékosaival foglalkozni. A túlzott akarat sajnos a játék minőségének a rovására ment. Ezeket az eseteket is megelőzte egy kiállítás, a 60. percben sárga lapot érő szabálytalanságot követően a vendégek játékosa szövegért megkapta a másodikat is, ez is a feszültség számlájára írható. Ezt éreztük mi is a pályán kívül, ezért úgy cseréltünk, hogy azokat hoztuk le, akik már besárgultak – mondta el az eseményekről portálunk megkeresésére Katona Zoltán, a Nyírmadai ISE elnöke.

Nyírmada-Dombrád mérkőzés

– A jegyzőkönyv nem fedi teljesen a valóságot, az események szépített változata került bele a jelentésbe. Például, amikor a hazaiak edzője torkon ragadja a mi játékosunkat és bever az arcába, azt mindennek lehet nevezni, csak sportszerű cselekedetnek nem. Hoksz Máté arca megsérült, erről látlelet készült, ez azért többet sejtet annál, mint hogy a torkánál fogva levitték a földre. Engem nem az eredmény zavar, az, hogy kikaptunk, ebben a szituációban nem ez a legfontosabb. Itt a sportszerűség elve csorbult, és a nézők sem jó példát láttak. Úgy vélem, hogy a rendezők sem álltak a helyzet magaslatán. Hogy fordulhat az elő, hogy egy játékosunkat körbe vesz tizennégy ember. Ez kimeríti a csoportos rendbontás fogalmát. Ehhez képest mi leszünk megbüntetve, eltiltva, amit természetesen megfellebbezünk – mondta el megkeresésünkre Harsányi László, Dombrád polgármestere.

  • A bajnokság állása
1DOMBRÁD SEDOMBRÁD SE10820471626
2PETNEHÁZA SEPETNEHÁZA SE11821421726
3NYÍRMADAI ISENYÍRMADAI ISE10811531325
4DEMECSERI KINIZSI SEDEMECSERI KINIZSI SE10811481625
5DÖGE LSEDÖGE LSE11713412222
6TISZASZALKA SETISZASZALKA SE11713362222
7 JÁND KSE953131918
8BEREGDARÓC SEBEREGDARÓC SE11506263215
9KOMORÓ SEKOMORÓ SE10325131611
10VITKA SEVITKA SE11326204411
11GÉGÉNY FCGÉGÉNY FC1111914464
12BARABÁS SEBARABÁS SE11101018433
13 SPACE SOCCER GYULAHÁZA1110108703
14TISZABEZDÉD SETISZABEZDÉD SE1102914452


 

 

