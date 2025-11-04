48 perce
Botrány a szabolcsi meccsen: megszólalt az elnök és a polgármester, látlelet is készült (fotókkal)
A felek másképp látták az eseményeket. Abban azonban egyetértettek, hogy a sportszerűtlenségnek nincs helye a pályán. Félbeszakadt a mérkőzés, az eredményt így a zöld asztalnál állapítják meg.
Mint arról beszámoltunk, vasárnap botrányos körülmények között ért véget a Nyírmada–Dombrád labdarúgó vármegyei III. osztályú találkozó, az összecsapást Kósa György játékvezető 2–1-es hazai vezetésnél félbeszakította. A TrollFoci birtokába jutott játékvezetői jelentés szerint tettlegességig fajultak a dolgok, ezért félbeszakadt a mérkőzés.
Félbeszakadt a mérkőzés
A kiszivárgott jelentés szerint a 71. percben páros kiállításra került sor, a vendégektől Nagy Gábornak, míg a hazaiaktól Barkasz Gyulának ért véget a mérkőzés. A TrollFoci birtokába jutott játékvezetői jelentés szerint előbbi szándékosan combon rúgta ellenfelét, utóbbi a már piros lapos Nagyot nagy erővel ököllel arcon csapta. Ekkor a rend helyreállt, a csapatok lenyugodtak és folytatódott a játék. A TrollFoci facebook-bejegyzésében közzétett jelentés alapján ezzel azonban nem ért véget a balhé, a 89. percben a hazai csapat csapatvezetője Kolozsi Zsolt berohant a pályára, és az előzőleg szabálytalankodó és ezért sárga lapot kapó vendégjátékost a nyakánál fogva megragadta és lenyomta a földre, ezért a játékvezető azonnal kiállította.
Zöld asztalnál dől el az eredmény
Információnk szerint a közzétett játékvezetői jelentés részlet valós. Úgy tudjuk, a 89. percben az ominózus eset után a kispadok előtt dulakodás alakult ki, amelyben a kispadon helyet foglalók is részt vettek. A rendezők ugyan gyorsan rendet raktak és mivel semmilyen komolyabb atrocitás nem történt, azaz nem volt verekedés, így folytatható lett volna a mérkőzés, ám a vendégcsapat az öltözőbe vonult és nem volt hajlandó folytatni a mérkőzést. A találkozó végeredménye így a zöld asztalnál fog eldőlni, hiszen a vármegyei igazgatóság versenybizottsága hoz határozatot az ügyben. A kiállításokkal kapcsolatban pedig az igazgatóság fegyelmi bizottsága jár el.
Az esettel kapcsolatban megszólaltattuk az érintett feleket.
Másképpen látják
– Az igaz, hogy a tét rányomta a bélyegét a mérkőzésre, mégis csak az első helyezett játszott a harmadikkal. Végig lehetett tapintani a feszültséget a pályán, a játékosok egymással voltak elfoglalva, sok volt a szurka-piszka, az odamondogatás mindkét fél részéről. Játékosunk, Barkaszi Gyula nem ütötte meg Nagy Gábort, csak meglökte a vállát. Álltak is közöttük, meg amikor kapta a rúgást a combjára, akkor földre került. Ezt a két játékos meg is beszélte egymással a folyosón. Állítólag az asszisztens látta az ütő mozdulatot, ez azért érdekes, mert közel azonos távolságra voltunk az esettől, csak én szemből, ő pedig háttal. Edzőnk valóban megfogta az ellenfél nyakát, de nem vitte le a földre, nem is tudta volna, mert már akkor többen voltak körülötte, így hely sem lett volna erre. Teszem hozzá, a vendégek játékosa sportszerűtlenül viselkedett előtte, mert amikor együtt elestek a mi támadónkkal, törlesztésképpen mind a két lábával beletérdelt a hátába. Utána még neki állt feljebb, ő szövegelt, ekkor alakult ki dulakodás és ekkor fogta meg nyakát Kolozsi Zsolt edzőnk. Nagyot hibázott, mert neki fegyelmezni, csitítani kellett volna a mieinket, nem a másik csapat játékosaival foglalkozni. A túlzott akarat sajnos a játék minőségének a rovására ment. Ezeket az eseteket is megelőzte egy kiállítás, a 60. percben sárga lapot érő szabálytalanságot követően a vendégek játékosa szövegért megkapta a másodikat is, ez is a feszültség számlájára írható. Ezt éreztük mi is a pályán kívül, ezért úgy cseréltünk, hogy azokat hoztuk le, akik már besárgultak – mondta el az eseményekről portálunk megkeresésére Katona Zoltán, a Nyírmadai ISE elnöke.
Nyírmada-Dombrád mérkőzés
– A jegyzőkönyv nem fedi teljesen a valóságot, az események szépített változata került bele a jelentésbe. Például, amikor a hazaiak edzője torkon ragadja a mi játékosunkat és bever az arcába, azt mindennek lehet nevezni, csak sportszerű cselekedetnek nem. Hoksz Máté arca megsérült, erről látlelet készült, ez azért többet sejtet annál, mint hogy a torkánál fogva levitték a földre. Engem nem az eredmény zavar, az, hogy kikaptunk, ebben a szituációban nem ez a legfontosabb. Itt a sportszerűség elve csorbult, és a nézők sem jó példát láttak. Úgy vélem, hogy a rendezők sem álltak a helyzet magaslatán. Hogy fordulhat az elő, hogy egy játékosunkat körbe vesz tizennégy ember. Ez kimeríti a csoportos rendbontás fogalmát. Ehhez képest mi leszünk megbüntetve, eltiltva, amit természetesen megfellebbezünk – mondta el megkeresésünkre Harsányi László, Dombrád polgármestere.
- A bajnokság állása
|1
|DOMBRÁD SE
|10
|8
|2
|0
|47
|16
|26
|2
|PETNEHÁZA SE
|11
|8
|2
|1
|42
|17
|26
|3
|NYÍRMADAI ISE
|10
|8
|1
|1
|53
|13
|25
|4
|DEMECSERI KINIZSI SE
|10
|8
|1
|1
|48
|16
|25
|5
|DÖGE LSE
|11
|7
|1
|3
|41
|22
|22
|6
|TISZASZALKA SE
|11
|7
|1
|3
|36
|22
|22
|7
|JÁND KSE
|9
|5
|3
|1
|31
|9
|18
|8
|BEREGDARÓC SE
|11
|5
|0
|6
|26
|32
|15
|9
|KOMORÓ SE
|10
|3
|2
|5
|13
|16
|11
|10
|VITKA SE
|11
|3
|2
|6
|20
|44
|11
|11
|GÉGÉNY FC
|11
|1
|1
|9
|14
|46
|4
|12
|BARABÁS SE
|11
|1
|0
|10
|18
|43
|3
|13
|SPACE SOCCER GYULAHÁZA
|11
|1
|0
|10
|8
|70
|3
|14
|TISZABEZDÉD SE
|11
|0
|2
|9
|14
|45
|2