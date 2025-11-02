Nem borult a papírforma Veszprémben

A veretlenül listavezető Veszprém és az idáig csupán egy vereséget elszenvedő, harmadik helyen álló A'Studió Futsal Nyíregyháza játszotta egymással a 11. forduló rangadóját. A két gárda ellentétes előjelekkel várta az összecsapást, hiszen míg nálunk a hét elején újra pályára léphetett Dávid Richárd, addig a bakonyiak legjobbja, Dróth Zoltán nem tudta vállalni a péntek esti mérkőzést.

A Veszprém kihasználta az A'Studió Futsal Nyíregyháza hibáit.

Fotó: Vehir.hu Veszprém Futsal

A címvédő kerete persze nélküle is bombaerősnek vot mondható, amit gyorsan meg is mutatott. Másfél perc telt el, amikor a Nyíregyháza saját térfelén veszített labdát, amit azonnal megbüntetett Hadházi Sándor, korán vezetéshez jutott tehát a házigazda. Ezt követően magához tért Lovas Norbert együttese, sőt, egyre többet támadott Az első helyzetből Rafinha lőtt mellé, picivel később Hadnagy István közeli próbálkozását védte Spandler Mátyás.

A nyomás a kilencedik percben góllá érett, Rafinha éles beadása egy védő lábáról a kapuba pattant, viszonylag gyorsan egyenlített tehát az A'Studió Futsal Nyíregyháza.

A gól után is lendületben maradt a vendég gárda, ám jött egy újabb rövidzárlat, kevesebb mint egy perc leforgása alatt két pontrúgásnál is lemaradtak a játékosok, így két gólos előnyre tett szert a Veszprém.

Motiváltan jöttünk ki a második félidőre a Studió. A 24. percben kapufáig jutott el a csapat, a következő támadást pedig már öt a négyben vezette, ám a végébe hiba csúszott, a pontatlan labdát pedig nem érte el a futás közben megsérülő Harmati Tamás, így üres kapuba lőhetett gólt a listavezető.

Igyekezett szépíteni a Nyíregyháza, ám hiába tartotta sokat a labdát, nem tudott már betalálni, így Lovas Norbert legénysége vereséggel zárta az alapszakasz első felét.

– Egymásért küzdünk, ez a legfontosabb célunk, hiszen egy család vagyunk: a vezetőség, a játékosok és a stáb szíve együtt dobban. Nem akarunk semmit felnagyítani, de az elmúlt időszak eredményei nagyon jó visszajelzést adnak mindannyiunk számára. A lényeg, hogy jó úton járunk, ez a legfontosabb. A célunk, hogy együtt maradjunk, és a játékosokból a lehető legtöbbet hozzuk ki – értékelt Marko Peric, a VEHIR.HU Futsal Veszprém vezetőedzője.