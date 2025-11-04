11 perce
Pótolt meccset nyert a Kisvárda
Az 1. fordulóból elhalasztott mérkőzést pótoltak vasárnap. A Kisvárda Hajdúböszörményben nyert.
Hétvégén folytatódtak a küzdelmek az NB II-es női bajnokságban. Vármegyebeli csapatiak egyaránt idegenben léptek pályára és nem sok babér termett nekik. A Mátészalka Füzesabonyban, míg a Tiszavasvári Dunakeszin szenvedett nagy különbségű vereséget. A férfiaknál az 1. fordulóban elmaradt mérkőzést pótolt a Kisvárda, Kerezsi Béla együttese Hajdúböszörményből hozta el a két pontot.
Kézilabda: NB II
Női, B csoport, 6. forduló
Füzesabony–Mátészalka 35–23 (18–12)
Füzesabony, 50 néző, v.: Bakóczy, Kovács M.
Mátészalka: Csekenyák – Filek 1, Tokaji, Bodó 4, Barati 4, Gáspár 7/1, Galsai 1. Csere: Szórádi, Lőrincz (kapusok), Lengyel 1, Prokob D. 3/1, Bákonyi 1, Dombrády 1. Edző: Csapos János.
Kiállítások: 4, illetve 10 perc. Hétméteresek: 3/1, illetve 2/2.
Csapos János: – hamarosan
Dunakeszi–Tiszavasvári SE 35–21 (15–8)
Dunakeszi, 50 néző, v.: Bártfai, Molnár.
Tiszavasvári: Farkas – Balázs H. 1, Molnár 1, Szögi 3/1, Dobi 7, Lakatos P. 6/2, Kórik. Csere: Mészáros, Nyánku (kapusok), Balogh I., Balázs D. 2, Lakatos E., Magyar 1, Balogh Á., Papp. Edző: Benyusz Kende.
Kiállítások: 2, illetve 6 perc. Hétméteresek: 2/2, illetve 7/3.
Benyusz Kende: – Sajnos nem érkeztünk meg igazán a mérkőzésre. Ennyi rontott lövés és technikai hiba egy szezonra elég lenne.
Férfi, D csoport, 1. forduló
Hajdúböszörmény–Kisvárda 31–33 (15–17)
Hajdúböszörmény, v.: Kovács, Széles.
Kisvárda: Hostisóczki – Répási 4, Csendes 9, Kapdos, Horváth B. 7/1, Varga L. 10/3, Szkiba 2. Csere: Harangi (kapus), Szerdi, Kovács Á., Trencsényi, Ruzsinszki 1. Edző: Kerezsi Béla.
Kiállítások: 4, illetve 14 perc. Hétméteresek: 7/4, illetve 4/4.
Kerezsi Béla: – Ismét jól kezdtünk a mérkőzést, de most tudatosan készültünk arra, hogy az előnyünket meg is tartsuk az első félidő második felében is. Fordulás után sikerült a különbséget végig megtartanunk. Mind a tizenkét játékos mentálisan, fizikálisan száz százalékosan odatette magát. Köszönöm a hozzáállásukat és gratulálok nekik.
