Kézilabda

1 órája

Pótolt meccset nyert a Kisvárda

Az 1. fordulóból elhalasztott mérkőzést pótoltak vasárnap. A Kisvárda Hajdúböszörményben nyert.

Hétvégén folytatódtak a küzdelmek az NB II-es női bajnokságban. Vármegyebeli csapatiak egyaránt idegenben léptek pályára és nem sok babér termett nekik. A Mátészalka Füzesabonyban, míg a Tiszavasvári Dunakeszin szenvedett nagy különbségű vereséget. A férfiaknál az 1. fordulóban elmaradt mérkőzést pótolt a Kisvárda, Kerezsi Béla együttese Hajdúböszörményből hozta el a két pontot.

Kisvárda
A Kisvárda legyőzte a Hajdúböszörményt


Kézilabda: NB II

Női, B csoport, 6. forduló

Füzesabony–Mátészalka 35–23 (18–12)

Füzesabony, 50 néző, v.: Bakóczy, Kovács M.

Mátészalka: Csekenyák – Filek 1, Tokaji, Bodó 4, Barati 4, Gáspár 7/1, Galsai 1. Csere: Szórádi, Lőrincz (kapusok), Lengyel 1, Prokob D. 3/1, Bákonyi 1, Dombrády 1. Edző: Csapos János.

Kiállítások: 4, illetve 10 perc. Hétméteresek: 3/1, illetve 2/2.

Csapos János: – Próbáltunk mindent megtenni a bajnokaspiráns otthonában. Egyenlőre itt tartunk, ennyire futotta erőnkből.

Dunakeszi–Tiszavasvári SE 35–21 (15–8)

Dunakeszi, 50 néző, v.: Bártfai, Molnár.

Tiszavasvári: Farkas – Balázs H. 1, Molnár 1, Szögi 3/1, Dobi 7, Lakatos P. 6/2, Kórik. Csere: Mészáros, Nyánku (kapusok), Balogh I., Balázs D. 2, Lakatos E., Magyar 1, Balogh Á., Papp. Edző: Benyusz Kende.

Kiállítások: 2, illetve 6 perc. Hétméteresek: 2/2, illetve 7/3.

Benyusz Kende: – Sajnos nem érkeztünk meg igazán a mérkőzésre. Ennyi rontott lövés és technikai hiba egy szezonra elég lenne.

Férfi, D csoport, 1. forduló

Hajdúböszörmény–Kisvárda 31–33 (15–17)

Hajdúböszörmény, v.: Kovács, Széles.

Kisvárda: Hostisóczki – Répási 4, Csendes 9, Kapdos, Horváth B. 7/1, Varga L. 10/3, Szkiba 2. Csere: Harangi (kapus), Szerdi, Kovács Á., Trencsényi, Ruzsinszki 1. Edző: Kerezsi Béla.

Kiállítások: 4, illetve 14 perc. Hétméteresek: 7/4, illetve 4/4.

Kerezsi Béla: – Ismét jól kezdtünk a mérkőzést, de most tudatosan készültünk arra, hogy az előnyünket meg is tartsuk az első félidő második felében is. Fordulás után sikerült a különbséget végig megtartanunk. Mind a tizenkét játékos mentálisan, fizikálisan száz százalékosan odatette magát. Köszönöm a hozzáállásukat és gratulálok nekik.

 


 

