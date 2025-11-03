Hatvan perc emberhátrányban – ezt az edző sem hagyta szó nélkül (mutatjuk a tabellát is)

Labdarúgás: NB III., Északkeleti csoport, 14. forduló

DVTK II.–Tarpa 2–1 (0–1)

DVTK Edzőközpont, v.: Muhari.

DVTK II.: Tuska – Balog K. (Kovács, a szünetben), Lund (Ferencsik, a szünetben), Szlifka, Varga, Komlósi (Sáreczki, a szünetben), Macsó (Szabó B., a szünetben), Kiss L. (Sztavnyicsuk, 69.), Vass, Purzsa, Fürdeczki. Edző: Vitelki Zoltán.

Tarpa SC: Talián – Gál (Boldizsár, 74.), Prihoda, Lovincsuk, Kolesnyik (Maksajev, 53.), Bodan, Kamisanov, Mihalcsuk (Stratan, 74.), Doloh (Sved, 53.), Makszimenkó, Herman (Kucsinszki, 67). Edző: Vjacseszlav Jeremejev.

Gól: Sáreczki (48.), Szabó B. (87. – 11-esből), illetve, Prihoda (12. – 11-esből).

Vjacseszlav Jeremejev: – Az első félidőben jól játszott a csapat, két, három ziccert is kidolgoztunk, mégis csak büntetőből tudtunk betalálni. Fordulás után már nem tudtunk abban a minőségben játszani, mint az első negyvenöt percben, a hazaiak pedig megfordították a mérkőzést.

Nyíregyháza II.–Gödöllő 2–2 (0–0)

Nyíregyháza, v.: Sveda.

Nyíregyháza: Bese – Tóth M.(Kiss, 74.), Kovalecz, Jokic (Melich, 74.), Benczenleitner, Bertók (Kerezsi, a szünetben), Nagy K. (Törő M. 74.), Pók (Törő A., 64.), Czimer-Nyitrai, Oláh, Varga K. Edző: Papp Ákos.

Gödöllő: Tóth B. – Heves, Nagy B., Tóth-Ilkó, Tóth B. Hankó (Paár, 91.), Kozorowski (Szita, 54.), László (Berczi, 91.), Lukács, Nagy Z., Erdész. Edző: Sipeki István.

Gól: Oláh (68., 74. – 11-esből), illetve Szita (61), Erdész (70.).

Papp Ákos: – Küzdelmes mérkőzésen, kis szerencsével itthon tarthattuk volna a három pontot, de igazságos döntetlen született.

Cigánd–Kisvárda II. 2–0 (0–0)

Cigánd, v.: Hajdú D.

Cigánd: Niczuly – Király M. (Kertész L., 76.), Mrva, Vass O., Králik, Juhász M., Szirota, Bíró R. (Babics, a szünetben), Misák (Nikics, 86.), Girdán (Kardos, 76.), Horváth Z. Edző: Kocsis János.

Kisvárda II: Hrabina – Tenkács (Németh V., 54.), Kozacsuk, R. Stefan, Jazsik, Szikszai, Koljada, Adayilo (Scsadej, 80.), Veprik, Abdulahhi (Prjamov, 62.), Balogun. Edző: Törtei Tamás.

Gól: Babics ( 51., 90+4.). Kiállítva: R. Stefan (27.).

Törtei Tamás: – Ezt a mérkőzést nem nyerhettük meg! Jó lenne a jövőbe látni, mert ha hét elején tudom, hogy ezt a mérkőzést már lejátszották, akkor lett volna két hetünk felkészülni a Gödöllő elleni hazai bajnokira. Így egy hét felkészülés ment a kukába.

Sényő FC-ZMB Building – Ózd 2–2 (1–0)

Sényő, v.: Gindl.

Sényő: Nagy – Vámos, Kapacina K., Vaskó, Gengeliczki, Fenyőfalvi, Schmidt (Gégény, 75.), Daróczi (Kozák, 70.), Végső, Mácsai, Konzili (Sztaroszta, 75.). Edző: Kapacina Valér.

Ózd: Pápai – Arday, Takács, Stefán, Bochkor, Komári, Magyar (Kapott, 85.), Korbély, Hadnagy, Zimányi (Szlifka, 46.), Szemere. Edző: Elek Ákos.

Gól: Schmidt (25.), Kapacina K. (86. – 11-esből) ill. Hadnagy (54.), Korbély (84.).

Kapacina Valer: – Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, de a helyzeteink alapján itthon kellett volna tartanunk a három pontot. Az azonban mindenképpen pozitívum, hogy a veretlen szériának tovább építettük.