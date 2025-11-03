33 perce
Hatvan perc emberhátrányban – ezt az edző sem hagyta szó nélkül (mutatjuk a tabellát is)
Fél óra után megfogyatkoztak az NB III-as rangadón. A Cigánd kihasználat emberelőnyét és legyőzte a Kisvárda II.-t.
Hétvégén a 14. fordulót rendezték az NB III Északkeleti csoportjában. Egyetlen mérkőzést rendeztek szombaton, a Tarpa a DVTK II. vendége volt. Vjacseszlav Jeremejev együttese előnnyel vonulhatott pihenőre, fordulás után azonban a házigazdák fordítottak, így Gaál Richárdék pont nélkül tértek haza. Másnap a Szpari tartalék együttese döntetlen játszott a Gödöllővel, szinté egy pontot szerzett a Sényő az Ózd ellen, míg a forduló rangadóján az egy órát emberhátrányban játszó Kisvárda II. vereséget szenvedett Cigándon.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
- Labdarúgás: NB III., Északkeleti csoport, 14. forduló
DVTK II.–Tarpa 2–1 (0–1)
DVTK Edzőközpont, v.: Muhari.
DVTK II.: Tuska – Balog K. (Kovács, a szünetben), Lund (Ferencsik, a szünetben), Szlifka, Varga, Komlósi (Sáreczki, a szünetben), Macsó (Szabó B., a szünetben), Kiss L. (Sztavnyicsuk, 69.), Vass, Purzsa, Fürdeczki. Edző: Vitelki Zoltán.
Tarpa SC: Talián – Gál (Boldizsár, 74.), Prihoda, Lovincsuk, Kolesnyik (Maksajev, 53.), Bodan, Kamisanov, Mihalcsuk (Stratan, 74.), Doloh (Sved, 53.), Makszimenkó, Herman (Kucsinszki, 67). Edző: Vjacseszlav Jeremejev.
Gól: Sáreczki (48.), Szabó B. (87. – 11-esből), illetve, Prihoda (12. – 11-esből).
Vjacseszlav Jeremejev: – Az első félidőben jól játszott a csapat, két, három ziccert is kidolgoztunk, mégis csak büntetőből tudtunk betalálni. Fordulás után már nem tudtunk abban a minőségben játszani, mint az első negyvenöt percben, a hazaiak pedig megfordították a mérkőzést.
Nyíregyháza II.–Gödöllő 2–2 (0–0)
Nyíregyháza, v.: Sveda.
Nyíregyháza: Bese – Tóth M.(Kiss, 74.), Kovalecz, Jokic (Melich, 74.), Benczenleitner, Bertók (Kerezsi, a szünetben), Nagy K. (Törő M. 74.), Pók (Törő A., 64.), Czimer-Nyitrai, Oláh, Varga K. Edző: Papp Ákos.
Gödöllő: Tóth B. – Heves, Nagy B., Tóth-Ilkó, Tóth B. Hankó (Paár, 91.), Kozorowski (Szita, 54.), László (Berczi, 91.), Lukács, Nagy Z., Erdész. Edző: Sipeki István.
Gól: Oláh (68., 74. – 11-esből), illetve Szita (61), Erdész (70.).
Papp Ákos: – Küzdelmes mérkőzésen, kis szerencsével itthon tarthattuk volna a három pontot, de igazságos döntetlen született.
Cigánd–Kisvárda II. 2–0 (0–0)
Cigánd, v.: Hajdú D.
Cigánd: Niczuly – Király M. (Kertész L., 76.), Mrva, Vass O., Králik, Juhász M., Szirota, Bíró R. (Babics, a szünetben), Misák (Nikics, 86.), Girdán (Kardos, 76.), Horváth Z. Edző: Kocsis János.
Kisvárda II: Hrabina – Tenkács (Németh V., 54.), Kozacsuk, R. Stefan, Jazsik, Szikszai, Koljada, Adayilo (Scsadej, 80.), Veprik, Abdulahhi (Prjamov, 62.), Balogun. Edző: Törtei Tamás.
Gól: Babics ( 51., 90+4.). Kiállítva: R. Stefan (27.).
Törtei Tamás: – Ezt a mérkőzést nem nyerhettük meg! Jó lenne a jövőbe látni, mert ha hét elején tudom, hogy ezt a mérkőzést már lejátszották, akkor lett volna két hetünk felkészülni a Gödöllő elleni hazai bajnokira. Így egy hét felkészülés ment a kukába.
Sényő FC-ZMB Building – Ózd 2–2 (1–0)
Sényő, v.: Gindl.
Sényő: Nagy – Vámos, Kapacina K., Vaskó, Gengeliczki, Fenyőfalvi, Schmidt (Gégény, 75.), Daróczi (Kozák, 70.), Végső, Mácsai, Konzili (Sztaroszta, 75.). Edző: Kapacina Valér.
Ózd: Pápai – Arday, Takács, Stefán, Bochkor, Komári, Magyar (Kapott, 85.), Korbély, Hadnagy, Zimányi (Szlifka, 46.), Szemere. Edző: Elek Ákos.
Gól: Schmidt (25.), Kapacina K. (86. – 11-esből) ill. Hadnagy (54.), Korbély (84.).
Kapacina Valer: – Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, de a helyzeteink alapján itthon kellett volna tartanunk a három pontot. Az azonban mindenképpen pozitívum, hogy a veretlen szériának tovább építettük.
|1
|BACSÓ BETON-CIGÁND SE
|14
|9
|4
|1
|28
|11
|31
|2
|TISZAFÜREDI VSE
|14
|8
|4
|2
|32
|15
|28
|3
|DEAC
|14
|8
|4
|2
|23
|10
|28
|4
|KISVÁRDA MASTER GOOD II.
|14
|8
|3
|3
|28
|14
|27
|5
|TARPA SC
|14
|7
|3
|4
|21
|14
|24
|6
|DVSC II.
|14
|6
|4
|4
|29
|19
|22
|7
|PUTNOK FC
|14
|6
|3
|5
|21
|19
|21
|8
|SÉNYŐ FC-ZMB BUILDING
|14
|5
|3
|6
|17
|29
|18
|9
|DVTK II. F4R
|14
|5
|2
|7
|23
|26
|17
|10
|EGER SE
|14
|5
|2
|7
|17
|30
|17
|11
|GÖDÖLLŐI SK
|14
|4
|4
|6
|22
|21
|16
|12
|FÜZESABONY SC
|14
|3
|5
|6
|11
|15
|14
|13
|ÓZD-SAJÓVÖLGYE
|14
|3
|5
|6
|23
|30
|14
|14
|TERMÁLFÜRDŐ FC TISZAÚJVÁROS
|14
|3
|4
|7
|15
|29
|13
|15
|NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC II.
|14
|3
|3
|8
|20
|29
|12
|16
|FC HATVAN
|14
|2
|1
|11
|16
|35
|7