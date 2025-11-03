november 3., hétfő

Kézilabda

1 órája

Az első félidőben még pariban voltak

Múlt héten a 7. fordulót rendezték a K&H női Ligában. A forduló zárómérkőzésén a Kisvárda az Esztergom vendége volt vasárnap.

Szokatlan időpontban, vasárnap délután lépett pályára a Kisvárda Master Good SE, a rétköziek a 7. forduló zárómérkőzésén a MOL Esztergom vendégei voltak. 

Kisvárda
A Kisvárda az első félidőben egyenrangú partnere volt az Esztergomnak fotó: kisvardaikezi.hu/archív

Felszabadult bátor játékkal kezdett Józsa Krisztián együttes, Larissa Markovic révén meg is szerezték a vezetést. Hátul is jól mozgott a fal, Pásztor Bettin pedig fogta az Esztergom lövéseit. Az első hazai találatra öt percet kellett váni, akkor Faragó Lea volt eredményes, aztán a válogatott játékos meg sem állt zsinórban négyig, az ő találataival egyenlített, majd vette át a vezetést Elek Gábor együttese. Nem véletlenül kötöttek vele hosszú távú szerződését, amelyet a múlt hét közepén jelentettek be. Lendületbe is jöttek Szöllősi-Zácsik Szandrák és fokozatosan növelték előnyüket. A Kisvárdának viszont megállt a tudománya a kemény esztergomi fal előtt, a következő találatukra közel tíz percet kellett várni, horvát légiósuk vette be újra Bukovszky Anna kapuját. A 22. percben még mindig csak négynél jártak, ekkor váltottak, kapusukat lehozva hét mezőnyjátékossal támadtak, mégpedig eredményesen. 

Egyre olvadt a hátrányuk, lendületüket még Elek Gábor időkérése sem törte meg, három kihagyott hetes után Larissa Markovic végre értékesítette a negyediket, így kétgólos hátránnyal vonulhattak pihenőre.

Meglett a közte tíz

Ami ment az első félidő második részében, az nem ment fordulás után. Hiába támadtak heten, létszámfölényüket nem tudták gólokra váltani. Ami azonban nagyobb baj volt, hogy a védekezésük is szétesett, az Esztergom pár húzásból helyzetbe került, és lehetőségeiket kíméletlenül ki is használták. Hiába kért rövid időn belül kétszer is időt Józsa Krisztián, a mérkőzés képe nem változott, a nagyobb sebességgel játszó Esztergom fokozatosan növelte előnyét. A játékrész derekán meg is volt a közte tíz, lényegében el is dőlt a két pont sorsa. Biztos előnyének birtokában vissza is vettek a tempóból a hazaiak, arra azért ügyeltek, hogy a különbség megmaradjon. A végeredményt Győri Viktória állította be, végül a Kisvárda tíz gólos vereséget szenvedett Esztergomban. 

Kézilabda: K&H női Liga, 7. forduló

MOL Esztergom–Kisvárda Master Good SE 32–22 (12–10)

Esztergom, 960 néző, v.: Dáné, Marton. 

  • Esztergom: Bukovszky – Kovács A. 3, Majoros, Kisfaludy, Faragó 6, Szöllősi-Zácsik 5, Hajtai 2. Csere: Herczeg L. (kapus), Ballai B. 5, Ballai A., Horváth F. 3, Szmolek 1, Majoros, Jacques 3, Teplán, Varga E. 4/2, Mlinkó. Edző: Elek Gábor. 
  • Kisvárda: Pásztor – Csáki L. 1, Roszoha 1, Markovic 5/1, Szabó L. 2, E. Novak, Mérai. Csere: Christe (kapus), Gyimesi, Poczetnyik L. 4/1, Gém 1, Karé 5, Győri 3, Karnik, Milojkovics, Szadovnyica. Edző: Józsa Krisztián.

Kiállítások: 8, illetve 2 perc. Hétméteresek: 2/2, illetve 6/2.

MESTERMÉRLEG
Elek Gábor: – Az első félidőben rosszul reagáltunk a Kisvárda hét a hat elleni játékára, a második elején viszont már jóval stabilabbak voltunk és Bukovszky Anna is nagy segítséget nyújtott a kapuban. Van bennem hiányérzet, hiszen rengeteg kihagyott ziccerünk és ki nem kényszerített hibánk volt. Jól játszó ellenfelet győztünk le.
Józsa Krisztián: – Nem kezdtük jól a mérkőzést, de később a hét a hat elleni játékunkkal vissza tudtunk jönni. A második félidőben viszont kulcsszituációkban hibáztunk, tíz technikai hibánk volt, ezekből az Esztergom gyors lerohanások után szerzett gólokat. A második félidő első tizenöt perce miatt szomorú vagyok, ekkor már kijött a két csapat közötti minőségbeli különbség. Összességében nem volt kérdés, hogy ki a jobb.

 

Íme a találkozó

