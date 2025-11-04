A második félidő elején szállt el az esélyük

Mint arról beszámoltunk, a Kisvárda Master Good SE a kézilabda K&H női Liga 7. forduló zárómérkőzésén tíz gólos vereséget szenvedett a MOL Esztergom vendégeként (32–22). A rétköziek nem jól kezdték a találkozót, a félidő végére mégis sikerült vissza zárkózniuk. Fordulás után aztán jöttek a hibák, így hamar eldőlt a két pont sorsa.

A Kisvárda egy félidőt bírt Esztergomban fotó: esztergom handball

– Nem kezdtünk ugyan jól, de a védekezésünk az első félidőben jól működött. Megvoltak a lehetőségeink, de ziccereket és hétmétereseket hibáztunk, ezért tudott korán ellépni az Esztergom – kezdte értékelését Józsa Krisztián, a Kisvárda Master Good SE vezetőedzője. – Ekkor vettük elő a hét a hat elleni játékot, amely véleményem szerint ült, megleptük vele ellenfelünket. Visszajöttünk a mérkőzésbe és két gólra csökkentettük a hátrányunkat a félidő végére. A második félidő elején azonban a lehetőségeinket megteremtettük, de élni tudtunk velük. Nem vállaltuk fel a lövéseket és ami nagyobb baj volt, elkövettünk tíz technikai hibát. Ezt az Esztergom ki is használta, sorra dobták a könnyű gólokat és rövid idő alatt számukra megnyugtató előnyt tudtak kialakítani. Az első félidővel összességében elégedettek lehetünk, a második félidő első negyedórájával viszont nem – zárta Józsa Krisztián.

A Kisvárda a Dunaújváros ellen folytatja

A héten a Magyar Kupa 3. fordulójának mérkőzéseit rendezik, a Kisvárda az előző szezonban szerzett 6. helyének köszönhetően a negyedik körben száll be a sorozatba. Bajnoki mérkőzésen pedig legközelebb november 15-én, odahaza a Dunaújváros ellen lép pályára.



