november 4., kedd

Károly névnap

14°
+15
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

A második félidő elején szállt el az esélyük

Címkék#Józsa Krisztián#MOL Esztergom Kézilabda#kézilabda#Kisvárda Master Good SE

Az első félidővel elégedett volt, a második játékrész első negyedórájával viszont nem. A Kisvárda vezetőedzője elmondta véleményét az Esztergom elleni mérkőzésről.

Szon.hu

Mint arról beszámoltunk, a Kisvárda Master Good SE a kézilabda K&H női Liga 7. forduló zárómérkőzésén tíz gólos vereséget szenvedett a MOL Esztergom vendégeként (32–22). A rétköziek nem jól kezdték a találkozót, a félidő végére mégis sikerült vissza zárkózniuk. Fordulás után aztán jöttek a hibák, így hamar eldőlt a két pont sorsa.

Kisvárda
A Kisvárda egy félidőt bírt Esztergomban fotó: esztergom handball

– Nem kezdtünk ugyan jól, de a védekezésünk az első félidőben jól működött. Megvoltak a lehetőségeink, de ziccereket és hétmétereseket hibáztunk, ezért tudott korán ellépni az Esztergom – kezdte értékelését Józsa Krisztián, a Kisvárda Master Good SE vezetőedzője. – Ekkor vettük elő a hét a hat elleni játékot, amely véleményem szerint ült, megleptük vele ellenfelünket. Visszajöttünk a mérkőzésbe és két gólra csökkentettük a hátrányunkat a félidő végére. A második félidő elején azonban a lehetőségeinket megteremtettük, de élni tudtunk velük. Nem vállaltuk fel a lövéseket és ami nagyobb baj volt, elkövettünk tíz technikai hibát. Ezt az Esztergom ki is használta, sorra dobták a könnyű gólokat és rövid idő alatt számukra megnyugtató előnyt tudtak kialakítani. Az első félidővel összességében elégedettek lehetünk, a második félidő első negyedórájával viszont nem – zárta Józsa Krisztián.

A Kisvárda a Dunaújváros ellen folytatja

A héten a Magyar Kupa 3. fordulójának mérkőzéseit rendezik, a Kisvárda az előző szezonban szerzett 6. helyének köszönhetően a negyedik körben száll be a sorozatba. Bajnoki mérkőzésen pedig legközelebb november 15-én, odahaza a Dunaújváros ellen lép pályára.


Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu