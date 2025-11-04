Augusztus óta először nyert a Nyírbátor, nem is akárhogyan

Az A'Studió Futsal Nyíregyháza már pénteken lejátszotta mérkőzését a férfi futsal NB I.-es bajnokság 11. fordulójában. Négy mérkőzést azonban hétfő este bonyolítottak le, köztük volt a Nyírbátor B-Kerép–PTE-PEAC összecsapás is. A hazaiaknak égető szükségük volt a pontokra, hiszen legutóbb augusztusban örülhettek győzelemnek, így mindössze három pontra voltak a sereghajtótól.

Szentes Bíró is betalált, a Nyírbátor B-Kerép kiütéssel nyert hétfő este.

Fotó: Kohut Arpad

Trencsényi János együttesének azonban ezúttal minden összejött, míg idegenben eddig pontot sem gyűjtő ellenfele egy kivételével valamennyi helyzetét elpuskázta. Nagy Bence már az első percben megszerezte a vezetést, amit a 16. percben ő maga duplázott meg. Az első félidőben még Kovács Gergő is betalált, így magabiztos előnyre tett szert a Nyírbátor az első félidőben. A második játékrészben a brazil légiósok is betaláltak, a hazaiak végül meg sem álltak hét gólig, míg a pécsieknek csak egy szépítőgólra futotta.