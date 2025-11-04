november 4., kedd

Futsal

2 órája

Augusztus óta először nyert a Nyírbátor, nem is akárhogyan

Az újonc PTE-PEAC volt a vendég. A Nyírbátor B-Kerép zsinórban hat vereség után gyűjtötte be újra a három pontot.

Kerecsen József

Az A'Studió Futsal Nyíregyháza már pénteken lejátszotta mérkőzését a férfi futsal NB I.-es bajnokság 11. fordulójában. Négy mérkőzést azonban hétfő este bonyolítottak le, köztük volt a Nyírbátor B-Kerép–PTE-PEAC összecsapás is. A hazaiaknak égető szükségük volt a pontokra, hiszen legutóbb augusztusban örülhettek győzelemnek, így mindössze három pontra voltak a sereghajtótól. 

7–1-re nyert a Nyírbátor B-Kerép a PTE–PEAC ellen.
Szentes Bíró is betalált, a Nyírbátor B-Kerép kiütéssel nyert hétfő este.
Fotó: Kohut Arpad

Trencsényi János együttesének azonban ezúttal minden összejött, míg idegenben eddig pontot sem gyűjtő ellenfele egy kivételével valamennyi helyzetét elpuskázta. Nagy Bence már az első percben megszerezte a vezetést, amit a 16. percben ő maga duplázott meg. Az első félidőben még Kovács Gergő is betalált, így magabiztos előnyre tett szert a Nyírbátor az első félidőben. A második játékrészben a brazil légiósok is betaláltak, a hazaiak végül meg sem álltak hét gólig, míg a pécsieknek csak egy szépítőgólra futotta. 

Futsal: NB I., 11. forduló

Nyírbátor B-Kerép–PTE-PEAC 7–1 (3–0)

Nyírbátor, Városi Sportcsarnok, v.: Szabó P., Szabó F. (Vilmányi).

  • Nyírbátor: Dobi – Szentes Bíró, Firmino, Nagy, Stevani. Csere: Tóth, Kovács R., Sánta, Kovács E., Kovács G., Bakó, Szakács, Szucsányi. Vezetőedző: Trencsényi János.
  • PTE–PEAC: Wilkesz – Bálint, Ábrahám, Tóth, Pedic. Csere: Molnár, Szakály, Szigeti, Hajnal, Turi, Vénosz, Kiss. Vezetőedző: Élő Tibor.
  • Gól: Nagy (1., 16.), Kovács G. (18.) Szentes Bíró (21.), Stevani (22.), Firmino (22., 36.), illetve Tóth (38.).

 

