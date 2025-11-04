43 perce
Augusztus óta először nyert a Nyírbátor, nem is akárhogyan
Az újonc PTE-PEAC volt a vendég. A Nyírbátor B-Kerép zsinórban hat vereség után gyűjtötte be újra a három pontot.
Az A'Studió Futsal Nyíregyháza már pénteken lejátszotta mérkőzését a férfi futsal NB I.-es bajnokság 11. fordulójában. Négy mérkőzést azonban hétfő este bonyolítottak le, köztük volt a Nyírbátor B-Kerép–PTE-PEAC összecsapás is. A hazaiaknak égető szükségük volt a pontokra, hiszen legutóbb augusztusban örülhettek győzelemnek, így mindössze három pontra voltak a sereghajtótól.
Trencsényi János együttesének azonban ezúttal minden összejött, míg idegenben eddig pontot sem gyűjtő ellenfele egy kivételével valamennyi helyzetét elpuskázta. Nagy Bence már az első percben megszerezte a vezetést, amit a 16. percben ő maga duplázott meg. Az első félidőben még Kovács Gergő is betalált, így magabiztos előnyre tett szert a Nyírbátor az első félidőben. A második játékrészben a brazil légiósok is betaláltak, a hazaiak végül meg sem álltak hét gólig, míg a pécsieknek csak egy szépítőgólra futotta.
Futsal: NB I., 11. forduló
Nyírbátor B-Kerép–PTE-PEAC 7–1 (3–0)
Nyírbátor, Városi Sportcsarnok, v.: Szabó P., Szabó F. (Vilmányi).
- Nyírbátor: Dobi – Szentes Bíró, Firmino, Nagy, Stevani. Csere: Tóth, Kovács R., Sánta, Kovács E., Kovács G., Bakó, Szakács, Szucsányi. Vezetőedző: Trencsényi János.
- PTE–PEAC: Wilkesz – Bálint, Ábrahám, Tóth, Pedic. Csere: Molnár, Szakály, Szigeti, Hajnal, Turi, Vénosz, Kiss. Vezetőedző: Élő Tibor.
- Gól: Nagy (1., 16.), Kovács G. (18.) Szentes Bíró (21.), Stevani (22.), Firmino (22., 36.), illetve Tóth (38.).
