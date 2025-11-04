2 órája
A Szpari adta a forduló játékosát, de itt még nincs vége... (videóval)
Ketten is bekerültek a forduló válogatottjába. Komoly elismerésben részesültek pénteki teljesítményüknek köszönhetően a Nyíregyháza Spartacus FC játékosai.
Eneo Bitri, Kovács Dániel és Katona Levente is a legjobbak között.
Fotó: Czinege Melinda
Az NB I. történetének második Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rangadója gólt nem hozott. A kilátogató háromezer néző azonban így sem szórakozhatott rosszul, hiszen korai piros lapot, nagy hazai nyomást és hősies Szpari-védekezést láthatott. A pontosztozkodás leginkább ez utóbbinak volt köszönhető, melynek része volt Kovács Dániel néhány bravúros hárítása is. Nem véletlen, hogy a kapus bekerült a forduló válogatottjába, melyet a Nemzeti Sport szokás szerint keddi lapszámában hozott nyilvánosságra. Sőt, a 31 esztendős hálóőr 8-as osztályzatával a forduló játékosa címet is elhódította. Rajta kívül még a Nyíregyháza Spartacus FC védelmének oszlopos tagja, Katona Levente lehetett ott a képzeletbeli együttesben.
Kovács Dánielt más fórumon is kiemelték, az M4 Sport szerint az ő hárítása volt a legnagyobb mind közül a 12. fordulóban, természetesen a hét csapatában itt is olvashattuk a nevét, de a csakfoci.hu "válogatottja" is vele kezdődött. Utóbbi szakportál Eneo Bitri teljesítményét is elismerte, vélekedésük szerint a forduló cseréje címet az albán légiós érdemelte ki, miután Temesvári Attila kiállítása után remek teljesítménnyel járult hozzá a Szpari pontszerzéséhez.
