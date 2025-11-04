A Szpari adta a forduló játékosát, de itt még nincs vége... (videóval)

Az NB I. történetének második Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rangadója gólt nem hozott. A kilátogató háromezer néző azonban így sem szórakozhatott rosszul, hiszen korai piros lapot, nagy hazai nyomást és hősies Szpari-védekezést láthatott. A pontosztozkodás leginkább ez utóbbinak volt köszönhető, melynek része volt Kovács Dániel néhány bravúros hárítása is. Nem véletlen, hogy a kapus bekerült a forduló válogatottjába, melyet a Nemzeti Sport szokás szerint keddi lapszámában hozott nyilvánosságra. Sőt, a 31 esztendős hálóőr 8-as osztályzatával a forduló játékosa címet is elhódította. Rajta kívül még a Nyíregyháza Spartacus FC védelmének oszlopos tagja, Katona Levente lehetett ott a képzeletbeli együttesben.

Kapott gól nélkül a Nyíregyháza Spartacus FC! Nem véletlen, hogy ketten is ott vannak a 12. forduló válogatottjában.

Fotó: Print Screen