Révészben is, Bódogban is maradt hiányérzet a vármegyei rangadón (szurkolói galériával)

Ha gólt nem is, de fordulatokat, feszültséget, ünnepi hangulatot hozott az NB I. történetének második Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rangadója. A Nyíregyháza Spartacus FC a kazincbarcikai meccshez hasonlóan ezúttal is korán emberhátrányba került (Temesvári Attilát állították ki ezúttal), ám ellentétben a múlt hetivel, ezúttal kiharcolta a pontszerzést Bódog Tamás első mérkőzésén. A mérkőzésre több mint háromezren voltak kíváncsiak a helyszínen, mindkét tábor alaposan kitett magáért a szurkolóbarátnak finoman szólva sem mondható időpontban. A mérkőzés után mindkét vezetőedzőben maradt hiányérzet.

A Kisvárda Master Good FC fölénye meddő volt, Bódog Tamás egy ponttal debütált Nyíregyháza Spartacus FC kispadján.

Fotó: Sipeki Péter

– Az elején még létszámazonos játéknál úgy éreztem, fel tudjuk törni az ellenfelet. Az persze rögtön látszott, hogy a Nyíregyháza nagyon motiváltan, erős, fizikális játékosokat a csapatva állítva érkezett, elsődleges feladatukat, a védekezést már az elejétől nagyon jól megoldották – mondta Révész Attila, a Kisvárda Master Good FC vezetőedzője.

– A kiállítás papíron megkönnyítette a dolgunkat, de hozzá kell tenni, a Nyíregyházának ezután már csak egy célja lehetett, hogy legfeljebb pontrúgásból, átlövésből, egyéni megiramodás után veszélyeztessen, tudtuk, hogy játékkal nem fog a kapunk elé kerülni. Mi lassan járattuk a labdát, nem jól kerültünk mögéjük, a beadásaink pedig pontatlanok voltak, viszont így is volt lehetőségünk, (Novothny) Somának illett volna egyet kihasználnia, de nem volt elég friss, ahogyan a csapat sem, a legutóbbi győri mérkőzés sokat kivett bennünk. A második félidőben az egyéni megoldások, a minőségi döntések nem jöttek, így nem sikerült nyernünk. Ha minden igaz, így is az első helyre léptünk előre, ami számunkra egy hatalmas dolog, emellett remélem sok-sok ilyen vármegyei rangadót látunk még a két csapat között, ezek a remek hangulatú találkozók viszik a szabolcs-szatmár-beregi foci dicsőségét

– fogalmazta meg gondolatait Révész.

