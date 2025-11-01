10 perce
Révészben is, Bódogban is maradt hiányérzet a vármegyei rangadón (szurkolói galériával)
A Kisvárda újoncként az NB I. első helyére lépett előre. A Nyíregyháza Spartacus FC új vezetőedzője szenzációs hozzáállásról beszélt a mérkőzés után.
Több mint háromezren látták a helyszínen a vármegyei rangadót.
Fotó: Sipeki Péter
Ha gólt nem is, de fordulatokat, feszültséget, ünnepi hangulatot hozott az NB I. történetének második Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rangadója. A Nyíregyháza Spartacus FC a kazincbarcikai meccshez hasonlóan ezúttal is korán emberhátrányba került (Temesvári Attilát állították ki ezúttal), ám ellentétben a múlt hetivel, ezúttal kiharcolta a pontszerzést Bódog Tamás első mérkőzésén. A mérkőzésre több mint háromezren voltak kíváncsiak a helyszínen, mindkét tábor alaposan kitett magáért a szurkolóbarátnak finoman szólva sem mondható időpontban. A mérkőzés után mindkét vezetőedzőben maradt hiányérzet.
– Az elején még létszámazonos játéknál úgy éreztem, fel tudjuk törni az ellenfelet. Az persze rögtön látszott, hogy a Nyíregyháza nagyon motiváltan, erős, fizikális játékosokat a csapatva állítva érkezett, elsődleges feladatukat, a védekezést már az elejétől nagyon jól megoldották – mondta Révész Attila, a Kisvárda Master Good FC vezetőedzője.
– A kiállítás papíron megkönnyítette a dolgunkat, de hozzá kell tenni, a Nyíregyházának ezután már csak egy célja lehetett, hogy legfeljebb pontrúgásból, átlövésből, egyéni megiramodás után veszélyeztessen, tudtuk, hogy játékkal nem fog a kapunk elé kerülni. Mi lassan járattuk a labdát, nem jól kerültünk mögéjük, a beadásaink pedig pontatlanok voltak, viszont így is volt lehetőségünk, (Novothny) Somának illett volna egyet kihasználnia, de nem volt elég friss, ahogyan a csapat sem, a legutóbbi győri mérkőzés sokat kivett bennünk. A második félidőben az egyéni megoldások, a minőségi döntések nem jöttek, így nem sikerült nyernünk. Ha minden igaz, így is az első helyre léptünk előre, ami számunkra egy hatalmas dolog, emellett remélem sok-sok ilyen vármegyei rangadót látunk még a két csapat között, ezek a remek hangulatú találkozók viszik a szabolcs-szatmár-beregi foci dicsőségét
– fogalmazta meg gondolatait Révész.
Keresd meg magad szurkolói galériánkban!
Így szurkoltatok ti a Kisvárda - Szpari meccsen
A mentalitást emelte ki a Nyíregyháza Spartacus FC új edzője
– Emberhátrányban játszva erre a döntetlenre lehet építeni – kezdte értékelését Bódog Tamás, aki először irányította a Nyíregyháza Spartacus FC csapatát.
– Nem mondom azt, hogy kihoztuk belőle a maximumot, de az idényben először hozott le kapott gól nélkül mérkőzést, a hozzáállás, a mentalitás szenzációs volt, úgyhogy emiatt büszkék lehetünk a játékosokra. Nem egy pontért jöttünk Kisvárdára, nyerni szerettünk volna, de az, amit elterveztünk, nagyon korán borult, nem tudtuk azt játszani, amit szerettünk volna. Egy emberrel kevesebben játszva is voltak lehetőségeink, persze nem annyi és nem olyan minőségűek, mert többnyire kontrákból jutottunk el oda. Viszont az ellenfelünk - amely Révész Attila munkájának köszönhetően egy nagyon jó csapat - sem tudott sok helyzetet kialakítani ellenünk. Szombattól már csakis a következő fordulóra koncentrálunk, most ebben a helyzetben az egy ponttal meg kell elégednünk, de jön az új hét, dolgozunk tovább.
A szerzett egy ponttal a Kisvárda Master Good FC ideiglenesen átvette a vezetést az NB I. tabelláján, a Szpari viszont maradt az utolsó helyen.
A mérkőzés összefoglalója:
Kisvárdán is tíz emberrel maradt a Szpari, de hősies védekezéssel pontot szerzett (fotókkal)