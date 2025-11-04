Először „húzta le a rolót" a Szpari kapusa! Őrült bravúrjáról is szót ejtett Kovács Dániel (videóval)

Kesze-kusza pillanatban is ráugrott a labdára az elején, ki sem jött róla Novothny Soma közeli fejese, kipiszkálta Branimir Cipetic életerős lövését, odaért Mesanovic jól helyezett fejesére, a 81. percben pedig földöntúli bravúrral tolta kapufára Molnár Gábor szabadrúgását. Kovács Dániel elkapta a fonalat, de legalábbis a Kisvárda Master Good FC elleni teljesítményével jelezte, bízhat benne a Nyíregyháza Spartacus FC új vezetőedzője, Bódog Tamás. A Szpari első ízben hozott le tétmérkőzést kapott gól nélkül, tette ezt ráadásul úgy, hogy ezúttal is nyolcvan percet játszott emberhátrányban.

A Nyíregyháza Spartacus FC először úszta meg kapott gól nélkül az idényben.

Fotó: Sipeki Péter

– Molnár Gábor lövése nagyszerű volt, de éppen annyira sikerült beleérnem, örülök, hogy nem lett belőle gól – mondta Kovács Dániel a Nemzeti Sportnak, aki a lap osztályzatai alapján a mérkőzés embere volt a vármegyei rangadón.

– Az azt megelőző, Kazincbarcika elleni hazai mérkőzésünket követően megint nagyon hamar emberhátrányba kerültünk, sajnos i vagyunk szolgáltatva ezeknek az ítéleteknek. Ezután nem lehetett más célunk, mint hogy valamiképp sikerüljön megőrizni a kapunkat a góltól. Ezt megtettük, mert nagyon egységesen játszottunk, rengeteg lövést blokkoltunk, odaértünk a beadásokra is. A bónusz az lett volna, ha távoli lövésből vagy kontrából sikerül betalálnunk, erre volt is egy-két lehetőségünk, de figyelembe véve, hogy szinte végig emberhátrányban játszottunk, nem lehetünk elégedetlenek a döntetlennel.

Őrületes nyomás volt a Nyíregyháza Spartacus FC-n

Emlékezhetünk rá, az idény elején voltak kapusgondjai a Nyíregyháza Spartacus FC-nek. Az első három fordulóban még Kersák Roland állt a gólvonalon, ezután kapott bizalmat Kovács Dániel. A 31 esztendős cerberusnak is akadt hibája, ám az utóbbi hetekben visszatért önbizalma, ami meg is látszik teljesítményén. Most Bódog Tamás első mérkőzésén is kiválóan teljesített, ami nyugtatólag hathat az új vezetőedzőre is, hiszen építhet kapusára.

Azonban nem csak Kovács, hanem a védelem is kiválóan teljesített. Stefanos Evangelou sérülés miatt nem állt rendelkezésre, Temesvári Attila pedig már az első negyedóra utána kiállítás sorsára jutott. Katona Levente, Nemanja Antonov, Farkas Bendegúz és a csereként beálló Eneo Bitri azonban szervezett és önfeláldozó védekezést mutattak be. Az új tréner bemutatkozó mérkőzésén rögtön a négy védős szisztémát alkalmazta, holott a Szparinál Tímár Krisztián, majd Szabó István is a három védős rendszer preferálta. Ami a kisvárdai fölényt illeti, csak néhány szám: a hazaiak 78 százalékban birtokolták a labdát, 15 alkalommal kísérleteztek lövéssel, 12 szögletet harcoltak ki és 723-nál állt meg passz-számuk a vendégek 212-jével szemben. A Nyíregyháza azonban így is kiharcolt egy pontot, amire - ahogyan Bódog Tamás is fogalmazott - bőven lehet építeni.

