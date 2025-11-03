Meghallgatták a szurkolói kritikát a Szparinál! Reagált a klub, ami sokakat érint

Közleményt adott ki a Nyíregyháza Spartacus FC hétfőn hivatalos weboldalán. A klub tájékoztatása alapján a szurkolók által megfogalmazott kritikák hatására változtatnak a jegyeladási protokollon, így a jövőben a mozgáskorlátozott drukkerek bizonyos feltételek mellett ingyenesen vásárolhatnak jegyet az együttes hazai mérkőzéseire.

Zsolti és Bandika a Nyíregyháza Spartacus FC–Paks mérkőzésen még szeptemberben.

Fotó: Bozsó Katalin

Az előzményekről portálunkon is írtunk múlt héten. Történt ugyanis, hogy a Szpari szurkolói Lippai Imre vezetésével összefogtak és kifizették két társuk, Bandika és Zsolti éves bérletért. A testvérpár több mint negyven éve lelkes szurkolója a gárdának, kéthetente Bandika kitolja kerekesszékes fivérét, Zsoltit a stadionba, hogy együtt biztassák szeretett csapatukat. Azt azonban nemrég megdöbbenve tapasztalták, hogy az elmúlt évtizedekkel ellentétben most először mindkettejüknek 20-20 ezer forintot kellett fizetniük a bérleteikért. Ezek után fogtak össze a Nyíregyháza Spartacus FC szimpatizánsai és dobták össze közösen a mozgásukban korlátozott drukkerek szezonbérletét, sőt, az kezdeményezés olyan szintet öltött, hogy minden kerekesszékes szurkolónak átvállalták a költségeit.