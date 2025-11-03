56 perce
Meghallgatták a szurkolói kritikát a Szparinál! Közleményt adott ki a klub, ami sokakat érint
A jövőben személyesen ingyen válthatnak jegyet a mozgáskorlátozott személyek a hazai bajnokikra. Portálunk is beszámolt korábban arról, hogy a Nyíregyháza Spartacus FC drukkerei összefogtak azért, hogy sérült társaik éves bérletét kifizessék. Most változtatott a klub az eddigi rendszeren.
Közleményt adott ki a Nyíregyháza Spartacus FC hétfőn hivatalos weboldalán. A klub tájékoztatása alapján a szurkolók által megfogalmazott kritikák hatására változtatnak a jegyeladási protokollon, így a jövőben a mozgáskorlátozott drukkerek bizonyos feltételek mellett ingyenesen vásárolhatnak jegyet az együttes hazai mérkőzéseire.
Az előzményekről portálunkon is írtunk múlt héten. Történt ugyanis, hogy a Szpari szurkolói Lippai Imre vezetésével összefogtak és kifizették két társuk, Bandika és Zsolti éves bérletért. A testvérpár több mint negyven éve lelkes szurkolója a gárdának, kéthetente Bandika kitolja kerekesszékes fivérét, Zsoltit a stadionba, hogy együtt biztassák szeretett csapatukat. Azt azonban nemrég megdöbbenve tapasztalták, hogy az elmúlt évtizedekkel ellentétben most először mindkettejüknek 20-20 ezer forintot kellett fizetniük a bérleteikért. Ezek után fogtak össze a Nyíregyháza Spartacus FC szimpatizánsai és dobták össze közösen a mozgásukban korlátozott drukkerek szezonbérletét, sőt, az kezdeményezés olyan szintet öltött, hogy minden kerekesszékes szurkolónak átvállalták a költségeit.
A Nyíregyháza Spartacus FC igazat ad a szurkolói felvetésnek
A Szpari most hivatalos weboldalán szólalt meg:
"A 2024/25-ös szezonban mozgáskorlátozott szurkolóink ingyenesen, míg kísérőik 50%-os kedvezménnyel válthatták meg a jegyüket/bérletüket. Ám sajnálatos módon ezzel kapcsolatban rengeteg visszaélést tapasztaltunk, ugyanis a jegy és bérletárusítás(ok) első néhány percében az összes mozgáskorlátozott és kísérő jegy elkelt, minden alkalommal, majd érkeztek a kérések/panaszok hozzánk, hogy valóban rászoruló szurkolóink nem tudnak jegy vásárolni! Ezért döntöttünk úgy, hogy az idei (2025/26-os) szezonban mozgáskorlátozott szurkolónk és kísérője is 50%-os áron tudja megváltani jegyét/bérletét, hogy elkerüljük azt a helyzetet, hogy jogosulatlan szurkolók váltsanak oda jegyet. "
– állt a közleményben.
Az írásban hozzáteszik, a klub igazat ad a szurkolói felvetésnek, hogy a visszaélések miatt nem büntethetik a mozgásukban korlátozottakat. Ezért változtatnak az idény elején bevezetett rendszeren, minden mozgásában korlátozott szurkoló ingyen belépőjegyet válthat, a következő feltételek mellett:
- Jegyét személyesen veszi meg, együttesen a kísérője jegyével a jegypénztár nyitvatartási idejében (Minden hazai meccs hetében hétfőn, 15:00-19:00 között a C szektor jegypénztáraiban).
- A vásárlás során bemutatja a mozgáskorlátozott igazolványát és a személyi igazolványát is.
A közlemény alapján tehát jegyeket csak személyesen, a helyszínen lehet megvásárolni. Online mozgáskorlátozott jegy továbbra sem lesz elérhető!
A Nyíregyháza Spartacus FC legközelebb vasárnap 17.30-tól játszik hazai pályán, az ellenfél a Puskás Akadémia lesz.
